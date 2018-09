Percy Céspedez sobre clip de Carlos Vives: "El presupuesto ha sido mal utilizado"

El director peruano Percy Céspedez, realizador de premiados videoclips de bandas peruanas como Libido y Zen, señaló que el último video de Carlos Vives, "Mañana", fruto del contrato de Promperú con Sony Music, ha sido una mala inversión.

"Es una gran idea pero me parece que el video está mal ejecutado. El trato con Sony Music no ha sido el mejor para el beneficio para el país. No se ve reflejado en la producción pues podría ser cualquier ciudad, no necesariamente Lima", indica Céspedez a El Comercio.

Asimismo, Céspedez comentó que con la misma inversión (un millón de dólares) se habrían hecho seis videoclips, de la misma calidad, y con diferentes artistas internacionales.

"Promperú ha sido mal asesorado. La disquera es la que tiene la obligación de cubrir los gastos de producción y el gobierno facilitar el acceso a los espacios para el rodaje. El video de Vives parece un comercial de chifa, el diálogo final es absurdo, y la aparición de Natalia Málaga innecesaria. No hay malicia, pero si hay mucha inexperiencia", agregó.

VUELVE AL RUEDO

Tras un año sabático viajando entre Estados Unidos y el interior del país, Percy Céspedez vuelve con un nuevo trabajo audiovisual, acompañado de la banda indie peruana Astronaut Project, liderada por Alberto Zegarra.



Según Céspedez, "Reptilian Song" es uno de los videoclips más caros que se han hecho en el país, e incluye material inédito del director de avistamientos reales de OVNIS.

Astronaut Project - "Reptilian Song"

"Es una colaboración artística. No quería tener límites presupuestales, así que propuse a la banda costear la producción. Quería expresarme con temas de ciencia ficción, y tenía ese material guardado, nunca encontré la canción perfecta hasta que llegue de casualidad a 'Reptilian Song'", dijo.

Céspedez señaló que este es el primer lanzamiento de 10 videoclips que tiene planeado estrenar este año. "YouTube se ha convertido en una excelente plataforma para mostrar mi trabajo", finalizó.