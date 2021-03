Conforme a los criterios de Saber más

Natti Natasha es un nombre que difícilmente no haya escuchado. Ya sea por participar en la canción que esté sonando en todos lados, por la veintena de premios que ha ganado a lo largo de su carrera (incluidos 4 Latin Billboard y 5 Premios Lo Nuestro) o por el fenómeno que representa en las redes sociales (solo en Instagram tiene más de 28,4 millones de seguidores).

Ahora, la estrella dominicana de 34 años presenta un nuevo sencillo llamado “Las Nenas”, junto a la argentina Cazzu, la colombiana Farina y la puertorriqueña La Duraca. El estreno del tema llega, además, pocas semanas después de que Natti Natasha anunciara su embarazo.

Originaria de Santiago de los Caballeros, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista mostró desde muy pequeña un gran interés por la música. Su primera experiencia artística se dio en el coro de la iglesia a la que asistía junto a sus padres, a los 8 años convenció a sus padres para que la inscribieran en la Escuela de Bellas Artes de Santiago y diez años más tarde comenzó a grabar sus primeras canciones.

Tras un par de experiencias en pequeños grupos locales, decidió poner pausa a su naciente carrera. Migró a Nueva York y antes de que la fama llegara a su vida pasó por las penurias propias de la mayoría de migrantes: estuvo un tiempo como ilegal, había noches donde no tenía dónde dormir, un trabajo en el que apenas ganaba 75 centavos de dólar por jornada y gente que le repetía que “las mujeres no venden en la industria musical”.

En el 2010 impulsó su carrera de la mano con Don Omar, lanzando -entre otros temas- Dutty Love, la canción con la que pudimos conocerla en el Perú y la que le valió sus tres primeros Billboard Latinos. Su carrera poco a poco fue surgiendo, con el tiempo sumó colaboraciones con estrellas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Becky G, Thalia, Anitta, entre otros, y en el 2018 llegó a convertirse en la mujer más vista de YouTube.

Hoy en día es, sin duda, uno de los nombres más importantes dentro de la música urbana. “Es el momento más feliz de mi vida. Estoy haciendo lo que amo y a ello le sumo esta nueva experiencia de poder ser mamá”, cuenta a El Comercio durante una videollamada.

- Felicidades por esta etapa, parafraseando a una de tus canciones parece que has encontrado a “la mejor versión de ti”...

Siempre. No sabía que podría ser una versión mucho mejor cuando estuviese embarazada, pero así me siento.

- Y a ello le sumas este nuevo tema, ¿cuánto significa esta canción para ti?

Mucho. Lo tenía en mente durante mucho tiempo y cuando quedé embarazada me enfoqué en trabajar el triple, mucho más que antes y por fin pude ejecutar esta idea. Fue de la mano de J Quiles y Daddy Yankee, le envié la idea a las chicas porque sentía que eran perfectas para el proyecto y gracias a Dios salió de manera muy natural. Es uno de mis proyectos más importantes.

- Antes del lanzamiento de Las Nenas subiste una historia a tu Instagram pidiéndole a tus seguidores que adivinen quiénes te acompañarían y por qué las habías escogido. Ahora podrías darnos esas respuesta...

Cada una es extremadamente talentosa en lo que hace y tiene una conexión especial con el público por su esencia, su personalidad y su talento. Farina hace un freestyle muy único, resalta por eso. Cazzu tiene una personalidad y una esencia que sé que todo el mundo la puede sentir, muy natural. Su voz también es muy específica, muy diferente, muy de ella. La Duraca es una artista que la gente no ha escuchado, yo me estoy encargando de amadrinarla porque creo en ella, tengo mucha fe en su talento. Siento que era la canción perfecta para que demostrara lo que podía hacer en su mayor esplendor. Es una canción donde millones de personas la podrán escuchar. (Me enorgullece) llevar esa bandera de poder unir a cuatro mujeres en un tema donde no haya rivalidad, deje el ego a un lado y romper el estigma.

"Me encargué de demostrarme a mí misma y a las personas que están allá afuera que eso es un estigma, que las mujeres embarazadas sí pueden trabajar, sí pueden lograr cosas grandísimas", dice la artista. (Foto: Sony Music Latin)

- Esta confianza por La Duraca, es la misma que tuvieron en su momento por ti. ¿Qué piensas ahora cuando ves hacia atrás, todo lo recorrido?

Que todo toma trabajo, esto ha sido muy cuesta arriba pero yo me mantuve con mucha fe, demostrando lo que puedo aportar a la música, al género, como Natalia Gutiérrez, como Natti Natasha. Esto toma mucho trabajo, como a cualquier hombre, como a cualquier ser humano en el mundo. De eso se trata. No es suerte, es trabajo, disciplina y tenerle amor a lo que haces. Todas esas cosas pasan por una razón.

- ¿Es cierto que te dijeron que las mujeres no venden en la industria musical?

Claro que sí, me lo dijeron.

- ¿Qué habrá pensado esa persona cuando te convertiste en la mujer más vista de YouTube?

[Risas] Yo creo que eso habló solo, nunca tuve que decirle nada a la persona.

- ¿La maternidad te llevará a hacer una pausa dentro de tu carrera o qué has pensado al respecto?

No, manejándolo normal, trabajando todavía. Ahora tengo mucha más energía que antes. Me encargué de demostrarme a mí misma y a las personas que están allá afuera que eso es un estigma, que las mujeres embarazadas sí pueden trabajar, sí pueden lograr cosas grandísimas. A menos que haya un impedimento de salud, pero aun así están todas las posibilidades del mundo. Quien esté embarazada, quien no puede en cierto momento porque necesita unos meses para reponerse y seguir, (debe saber que) no es un impedimento para seguir haciendo tu vida.

- Te confieso algo, al escuchar “Las Nenas” sentí que regresaba unos años en el tiempo. Está mucho más cerca al reggaetón antiguo que al trap moderno, ¿cómo fue el proceso detrás del proyecto?

Estamos trabajando en lo que es el reggaetón, decían que no estaba activo pero lo está. Como dices, cuando escuchas la canción vas directamente a la raíz de todo. Le envié la idea a las chicas y les dimos ocho barras para que cada una tirara, todas con total libertad porque cada una tiene una esencia única. Hice un chat, todas me iban enviando sus ideas o lo que iban haciendo poquito a poquito, fluyó bastante bien.

(Foto: Sony Music Latin)

- ¿Y qué busca transmitir?

El mensaje que lleva es que todas somos una, que lo dice en una parte de la canción. Aunque esto sea perreo, aunque esto sea de jangueo (jerga caribeña que hace alusión a fiesta entre amigos), es la primera vez en la historia (del reggaetón) que hay cuatro mujeres en una canción donde se dejó de lado el ego, se disfruta la buena vibra, la música. Por mi parte poder llevar esa bandera y decir que puedo seguir logrando esto, amadrinando a una chica, reuniendo a nuevos talentos. Ese es el mensaje, uno de empoderamiento, que ya no hay diferencia entre mujeres y hombres, aquí se trata de disfrutar, tener compañerismo y disfrutar la buena música y buena vibra.

- Acá te conocimos por la canción que lanzaste justo a Don Omar, ahora hemos visto que tras un parón está volviendo a la escena musical. ¿Hay algún proyecto a futuro entre los dos?

Me encantaría colaborar con Don Omar, es un ícono de la música latina, fue ese primer artista que me dio la oportunidad de mostrar mi talento, de que me conocieran, de ser Natti Natasha, así que eso para mí siempre sería algo posible. El talento que tiene… él es muy único, muy único en su área. Definitivamente a mí me encantaría.

- Cazzu es argentina y Farina colombiana, Sudamérica cada vez está más presente en este género, ¿hay algo que hayas escuchado de Perú y te haya llamado la atención?

Tengo que ver un poquito más porque sé que hay muchos talentos que están creciendo allá. He escuchado más salsa últimamente, recuerdo que hay una chica que se llama Yahaira Plasencia y la he escuchado, tiene un súper talentazo. Siempre estoy mirando, chequeando qué hay de nuevo porque hay un crecimiento bastante notable, así que voy a estar muy pendiente por allá.

