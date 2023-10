Luego de dos décadas de espera, el cantante argentino Luciano Pereira regresó al Perú en 2022 y acabó su show con la promesa de un próximo concierto lo antes posible. A casi un año desde su concierto en el Arena Perú, el artista regresa para cumplir su palabra este 20 de octubre en el Teatro Canout, donde ofrecerá un concierto íntimo con lo mejor de su repertorio.

“Son muchos años compartiendo mi música con el público peruano, me siento feliz de cumplir con lo que dije y poder estar en el Teatro junto a todos”, comentó Pereyra en una entrevista con El Comercio.

El cantante argentino Luciano Pereyra junto a Luis Fonsi crearon la canción “Siesta de verano” para el disco "Hasta el alma"

Según el artista, parte de la mística del Perú radica en la increíble recepción del público por artistas que formaron parte de la vida pública con temas muy populares, como “Si no es muy tarde”, “Una mujer como tú”, “Quédate conmigo”, o el infaltable en su repertorio, “Perdóname”. Este último es una canción que siempre piden las llamadas “Tus elegidas”, el club de fans oficial del artista en el país, al cual Pereyra tiene un especial aprecio.

“Los clubes de fans no solo están presentes a la salida de un disco, en los conciertos, en la salida de un sencillo, y apoyando cada una de estas canciones, sino también con una obra solidaria muy importante. Hace poco fue mi cumpleaños y ahora recibo el mejor regalo por parte de este grupo maravilloso. El regalo es poder donarlo a alguien que realmente lo necesita. Los clubes de fans se encargan de hacer colectas solidarias y llevan lo recaudado a diferentes entidades que necesitan. Ese es el mejor regalo que he recibido”, comentó el cantante durante su último concierto. “Es que aquí siempre son cariñosos, por eso Perú forma parte de mi agenda de tours de forma permanente”, agregó.

Un aniversario en común

La presentación de su nuevo disco en este tour llamado “Hasta el alma” presentará temas junto a la cantante española y pionera en la industria del rap femenino, Mala Rodríguez, el puertorriqueño Pedro Capó y Luis Fonsi, con quien comparte un momento especial en ambas carreras.

“Los dos trabajamos en conjunto y nos sentimos maravillosos al poder compartir un tema en este momento tan importante. Estos son los lujos que uno tiene dentro de esta bonita carrera”, menciona con una sonrisa Pereyra.

Para llegar a este momento de celebración, el cantante no percibe su evolución artística como un cambio abrupto en otros géneros, sino como la evolución del género que lo vio nacer: la música folclórica. “Mi música está como tiene que estar, siempre estoy atento a los cambios cotidianos que tiene, y siento que me he adaptado a estos tiempos sin dejar de lado mis raíces, a las que alimento con todo este aprendizaje”, comenta el artista.

Un gran momento

A pesar de encontrarnos en un momento en el que la música urbana parece dominar completamente el mercado con millones de reproducciones diarias, para Pereyra no existe una competencia constante, sino una armonía entre diferentes géneros musicales.

“[El público] no solo se inclina hacia el género urbano, sino también hacia el trap, la cumbia y las baladas. Creo que todos convivimos; claro que la posición de los urbanos, más que una competencia, es una oportunidad, ya que nos permite a los artistas combinar nuestros géneros con esa ola”, explica el intérprete que aprendió a tocar la guitarra antes de saber leer o escribir.

Ahora compone canciones y lee las partituras de temas que lo llevaron a recibir premios internacionales, generar clubes de fans en todo el mundo y un tour con conciertos hasta finales de este año, algo que a Pereyra lo llena de alegría y una gran emoción por cantar una vez más: “Perdóname, perdóname”, aunque no haya nada que perdonar, pues cumplió con su promesa.