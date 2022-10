Scarlet D’Carpio

Compositora, soprano lírica y productora musical

Es la nueva voz de un género musical que extrae la esencia de la música andina y los ritmos afroperuanos, para combinarlos con un sonido contemporáneo. Estudió música en la Universidad de Irvine en California. En el 2019, estrenó su primer EP “Voices of the Andes” una serie de reinterpretaciones de clásicos del folklore peruano, y en el 2021, lanzó su segundo EP “Peru with an African Heart”, en el que toma clásicos del cancionero criollo peruano para intervenirlos con punteos de guitarra eléctrica y acordes de jazz.