“Hola, peruanos, peruanas. Aquí estoy, con ustedes. Y es que en realidad nunca me fui, solo estaba descansando. Y hoy he despertado para despertarlos y para decirles que el Perú los necesita vivos”, afirma Chabuca Granda a través de la pantalla, mientras que en el fondo se escuchan los acordes de “Bello durmiente”. La grabación no se trata de una vieja entrevista a la cantante criolla, retransmitida en honor al centenario de su nacimiento, sino que, junto a una producción similar protagonizada por el almirante Miguel Grau, forma parte de la campaña con la que el flamante movimiento ciudadano #PerúTeQuiero busca enfrentar las crisis que actualmente aquejan a nuestro país.

Si bien la organización recién anunció su existencia al mundo a inicios de octubre, su génesis data de finales de abril de este año, cuando un grupo de activistas y personalidades multidisciplinarias se reunieron para intercambiar ideas sobre posibles soluciones a la crisis desatada por la llegada del coronavirus al Perú.

Convocados por Álvaro Henzler y Adriana Carrasco de Mosaico Laboratorio Creativo, el equipo inicial consistió de figuras conocidas, así como representantes de distintas organizaciones. Estuvo el expremier Salvador del Solar, la educadora Marilú Martens, los economistas Hugo Ñopo, Carolina Trivelli y Piero Ghezzi; la directora de innovación de la red Kunan, Carla Grados Vilamar, y Aldo Valencia Piñan de Enseña Perú.

“Rápidamente llegamos a dos conclusiones: la primera es que se requiere un cambio de la narrativa pesimista que tenemos a una de esperanza y optimismo, de que se pueden cambiar las cosas”, afirma a El Comercio Henzler, ahora uno de los voceros del movimiento. “La segunda es afrontar la desconfianza que hay entre peruanos, porque la crisis es tan grande que la única manera de hacerle frente es juntos y en unidad.”

Para Henzler, el gran objetivo de #PerúTeQuiero es recordar a los peruanos a cumplir su rol como ciudadanos, el cual no solo implica cuidar de los lugares donde vivimos, sino también el ser solidario y el saber cuando pedir ayuda. “Es en esta interacción entre las personas por un bien común donde se trascienden las diferencias y aumenta la confianza”, señaló.

Una misión tan difícil como el promover la ciudadanía perdida requería de una campaña fuera de lo común. Es así que bajo la asesoría de algunos destacados comunicadores se ideó una campaña que gira en torno a mensajes de íconos de la historia del Perú que vuelven a la vida para hablarnos de los problemas actuales y retarnos a ser ciudadanos plenos.

“Se trataba de lanzar a #PerúTeQuiero de una manera que sea impactante. Histórica, en muchos sentidos. Que encienda las voluntades y los corazones a través de este movimiento”, señala Flavio Pantigoso, fundador de la Zavalita Brand Building, la agencia encargada de organizar la campaña. “La idea es que esos referentes regresan a la vida por efecto de la tecnología a decirnos que no nos unamos a ellos, porque aún tenemos cosas muy importantes que cumplir en la Tierra y en el Perú. Nos dan tips, nos inspiran, nos iluminan y también, por así decirlo, nos jalan las orejas”.

La producción fue encomendada a Cine 70, casa realizadora detrás del recordado documental “Perú-Nebraska” para Marca Perú. Su director, Ricardo Maldonado, quedó a cargo del proyecto.

Para lograr el efecto buscado por los creativos no era suficiente contratar a un actor que interpretara a las figuras elegidas, sino que estas debían ser exactamente como las recordamos. Sería en esta sensación de sorpresa y perplejidad al no saber si uno se encontraba frente a una ficción o un verdadero archivo histórico lo que le daría más potencia al mensaje. La respuesta a sus necesidades fue una nueva tecnología llamada ‘deepfake’.

MENTIRAS VERDADERAS

El término ‘deepfake’ (conocido como ‘ultrafalso’ en español) hace referencia a una relativamente reciente técnica de producción que permite crear videos de personas con un alto nivel de realismo. A diferencia de anteriores técnicas de animación por computadora, donde un artista con conocimiento del lenguaje corporal se encargaba de meticulosamente controlar cada uno de los movimientos y gestos de un modelo en 3D, en el ‘deepfake’ se entrena a una inteligencia artificial mediante una red neuronal artificial a analizar cómo se mueve el rostro de un humano con el objetivo de que posteriormente el programa pueda predecir cómo la cara en diferentes circunstancias.

No todos los ‘deepfake’ son iguales, y a pesar de que tanto el comercial protagonizado por Miguel Grau como el de Chabuca Granda utilizaron este método, la producción se divergió debido a la diferencia de la cantidad de imágenes de ambas figuras que las inteligencias artificiales podían estudiar.

El director Ricardo Maldonado (izquierda), le prestó su voz y gestos al 'deepfake' de Miguel Grau. (Foto: Cine 70 / Zavalita Brand Building)

“En el caso de Miguel Grau, hemos usado dos sistemas. En el primero la inteligencia artificial ha predicho cómo sería el movimiento del rostro, del cráneo, de los pómulos y de la boca de Grau de acuerdo al movimiento que se hizo de la cara de un actor diciendo el texto”, señala Maldonado, quien además de dirigir la producción sirvió como modelo y voz de la figura histórica. “Luego se usó una segunda inteligencia artificial para predecir, basándose solamente por la onda de sonido, cómo se movería la boca. Entonces la mezcla del resultado de esas dos inteligencias artificiales se aplicaron al rostro. Aparte, se trabajó con un actor quien prestó su cabeza y a quien se le puso esta fotografía manipulada por la inteligencia artificial.”

FINA ESTAMPA

En el comercial de Chabuca el proceso fue más complejo, gracias a la gran cantidad de material que se tiene de la cantante peruana.

Según indicó Maldonado, en el caso de Chabuca se utilizaron dos inteligencias artificiales que trabajaron en paralelo. La primera estudió múltiples imágenes de Chabuca Granda, aprendiendo no solo su apariencia, sino también cómo se veía al realizar ciertos movimientos y a diferentes exposiciones de luz. El programa luego fue presentado con la actuación de la actriz Antonella Gallart, quien hizo de Chabuca Granda para el comercial, tras lo cual se le encomendó la tarea de predecir cómo se vería la cantante criolla si es que realizara las mismas acciones que su imitadora.

La actriz Antonella Gallart antes y después del uso del 'deepfake'. (Foto: Cine 70 / Zavalita Brand Building)

Mientras tanto, una segunda inteligencia artificial fue programada para detectar y descartar cualquier imagen producida por la primera que pareciera falsa, iniciando una ‘pelea’ entre ambos programas hasta que ambos llegaron a un consenso. La conclusión del proceso, el cual duró varias semanas, pasó a manos de artistas peruanos, quienes empalmaron el rostro de la actriz con el sintetizado, logrando así traer a la vida a la recordada artista. Como resultado de este proceso más complejo, en su comercial Chabuca Granda presenta más rango de movimiento que en el de Miguel Grau.

Consideraciones tecnológicas no fueron la única preocupación durante la producción de estos comerciales, que incluirán a una figura histórica más en el futuro cercano. Sandra Zarak, directora general de Marcas y Estrategia en Zavalita, resaltó el trabajo concienzudo que realizaron las direcciones de arte y de diseño de producción de su agencia, quienes consultaron con historiadores para reproducir de la manera más fidedigna las vestimentas y accesorios de los personajes, así como la decoración que los rodea.

Igualmente alta fue la atención a los guiones, los cuales requirieron a sus autores a ponerse en los zapatos de personas que ya no están entre nosotros, pero a quienes conocemos por el impacto que dejaron.

“Grau es una persona solemne, con un enfoque en la patria y en la construcción de un país. Ese era su tono”, consideró Daniel Sacroisky, director creativo asociado en Zavalita. “Chabuca en cambio es una madre, y una madre tiene ternura. Pero a la vez tiene un momentos de dureza, como al decir que si no te cuidas, esto no va a estar bien.”

Making of #PerúTeQuiero Miguel Grau

El cuidado hacia la integridad de las figuras históricas utilizadas se extendió a consultar con las familias de los mismos y presentarles los guiones en búsqueda de sugerencias. En el caso de Grau, estuvieron en comunicación con el bisnieto del héroe, el abogado Miguel Grau Malachowski; mientras que cuando trabajaron en el comercial de Chabuca Granda, contactaron con los dos hijos de la cantante, Teresa y Eduardo Fuller Granda.

“Fue una reunión muy emotiva, porque nos dijeron que lo que está en el guion es lo que hubiera dicho ella”, recordó Sandra Zarak.

EL TRABAJO NO TERMINA

Aunque lo más visible hasta la fecha, la campaña publicitaria no es el único rol que está cumpliendo #PerúTeQuiero. Conformado actualmente por 200 personas y casi 100 organizaciones, el movimiento ciudadano actualmente enfoca sus esfuerzos en seis frentes de acción interconectados: #PerúTeQuieroSano (Salud), #PerúTeQuieroProductivo (Economía y mypes), #PerúTeQuieroEmpoderado (Salud mental), #PerúTeQuieroResiliente (Apoyo a comunidades vulnerables), #PerúTeQuieroAprendiendo (Educación) y #PerúTeQuieroNutrido (Alimentación).

“No es que estamos creando cosas nuevas, sino que en cada frente estamos trayendo a los principales actores del Perú que están haciendo eso de la sociedad civil y la empresa privada para que unan esfuerzos”, considera Álvaro Henzler. “Hay mucho esfuerzo bueno en el Perú, pero es muy fragmentado, poco alineado y poco articulado. Y lo que estamos viendo ahorita en pocas semanas es que grandes cosas se pueden lograr si trabajamos juntos.”

Henzler resaltó que #PerúTeQuiero está abierto para que cualquier persona, organización, empresa o colectivo se sume al movimiento. En el caso de los ciudadanos, el inscribirse permitirá al interesado acceder a una lista de oportunidades de voluntariado dentro de las iniciativas que conforman la organización.

