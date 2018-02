Phil Collins manda saludos al Perú antes de su concierto

Phil Collins envió saludos al público peruano a días del concierto que realizará el 13 de marzo en el Jockey Club del Perú. Además, a pedido del público, la productora Artes habilitó nuevas zonas para el regreso del ícono musical.

Ya son miles las entradas vendidas para "The Legendary Phil Collins" en Lima, lo cual ocurrió en otros países de Sudamérica como Argentina y Chile.

El legendario Phil Collins envía saludos a su público peruano previo a su espectacular concierto. (Fuente: Artes/Live Nation)

Con 150 millones de discos vendidos, decenas de éxitos número 1 alrededor del mundo y a más de 20 años de su primera visita al Perú, Phil Collins no llega solo: la también reconocida banda The Pretenders y su líder, la cantante, guitarrista y compositora Chrissie Hynde, por primera vez en el país.

The Pretenders, con 25 años de trayectoria y éxitos como “I’ll Stand By You”, “Back On The Chain Gang” y “Don’t Get Me Wrong”; acompaña a Collins en su gira por varios países de Latinoamérica.

"The Legendary Phil Collins en vivo" junto a The Pretenders, cuenta ya con nuevas zonas numeradas habilitadas: Sillas Platinum y VIP Izquierda y Derecha. Las localidades stand-up y numeradas se encuentran a la venta en módulos de Teleticket de Wong y Metro con 15% de descuento exclusivo con tarjetas Cencosud. Stock limitado.