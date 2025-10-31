El concierto de la reconocida pianista Marie-Ange Nguci, programado al próximo jueves 13 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, ha sido cancelado, informó TQ Producciones, empresa a cargo del evento en Perú.

La productora informó que el espectáculo de Marie-Ange fue cancelado “por motivos estrictamente personales” de la intérprete, para luego agradecer la “comprensión del público”, lamentando los inconvenientes ocasionados.

Con 26 años, la pianista albanesa Marie-Ange Nguci ha conquistado las principales salas de Europa, Asia y Estados Unidos. (Foto: Difusion)

De este modo, TQ Producciones comunicó a los asistentes que la devolución de entradas estará disponible en Ticketmaster a partir del lunes 3 de noviembre, mediante el siguiente enlace: https://bit.ly/Devolucion-Marie.

“Reiteramos nuestro compromiso con la excelencia artística y con el público que siempre nos acompaña en cada temporada de conciertos”, añadieron en su comunicado.

¿Quién es Marie-Ange Nguci?

Con 26 años, la pianista albanesa Marie-Ange Nguci ha conquistado las principales salas de Europa, Asia y Estados Unidos. Su estilo, que combina fuerza, sensibilidad y maestría técnica, la ha consolidado como una de las más brillantes de su generación.

En su evento cancelado de Lima, la pianista interpretaría el Concierto N.º 1 para Piano y Orquesta de Brahms, junto con la Séptima Sinfonía de Beethoven, en una velada prometedora de “intensidad y emoción excepcionales”.