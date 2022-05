A lo largo de cuatro décadas, los hermanos Lucía y Joaquín Galán del dúo Pimpinela han conquistado corazones a través de su música. En Perú también han ganado miles de admiradores, razón por la que el país está incluido en su nueva gira con la cual para celebrar la trayectoria artística.

El Comercio conversó con los artistas argentinos como antesala de lo que será su espectáculo este sábado siete de mayo en Plaza Arena, donde interpretarán “Traición”, “2020, el año que se detuvo el tiempo”, “Payaso” y “Siempre vivirás dentro de mí” además de sus grandes éxitos “Olvídame y pega la vuelta”; entre otros temas.

Junto a los detalles de su show, los hermanos Galán cuentan cómo su participación en “La Voz Senior” ha generado un fuerte lazo con el Perú. Además, nos detallan qué posibilidades existen que retornen como jurado de este programa de talentos y si han pensado o no retirarse de los escenarios.

━Regresan a Perú después de casi medio año, ¿Cómo se sienten con este reencuentro?

Lucía Galán: Nos encontramos muy felices, siempre es una alegría volver aquí a Perú. No ha pasado mucho tiempo desde “La Voz Senior”, pero felices de encontrarnos con todos en este concierto este sábado para festejar el Día de la Madre acá en el Plaza Arena Jockey Club.

━¿Qué es lo que verán las personas que asistan al concierto?

Joaquín Galán: Serán dos horas de espectáculo lleno de emoción, de canciones con las cuales han crecido, canciones nuevas también como “Traición”, “Cuando lo veo”, “Siempre vivirás dentro de mí”, tendremos un grupo de músicos y de bailarines dando lo mejor en el escenario y va a ser una fiesta de cumpleaños muy divertida y dedicado a las madres también.

━Celebran 40 años de trayectoria, ¿Por qué creen que sus canciones prevalecen a lo largo de los años?

Lucía: Son canciones con la que la gente se puede sentir identificada. Cuando ves una película y en algún punto toca fibra de tu vida o te hace recordar algún momento bueno, no tan bueno que pasaste, uno lo incorpora y lo hace propio y se emociona y te lleva a momentos de tu vida especiales. Con las canciones pasa lo mismo. También por los padres que han pasado nuestra música, ‘torturando’ a sus hijos desde que eran pequeñitos, y esos pequeñitos que crecieron son los que vienen a vernos ahora a nuestros conciertos.

━¿Cómo ha sido esta experiencia de grabar con Benjamín Vicuña en “Cuando lo veo”?

Lucía: Los besos fueron lo mejor del video. Yo decía a propósito: ‘corte, salió mal, de nuevo, me equivoqué’ (Risas) Benjamín es una persona muy fácil para tratar y para trabajar. No habíamos trabajado nunca con él, pero muy predispuesto más allá que es buen actor. Fue muy fácil trabajar en esta canción. El detrás de cámaras y delante de cámaras fue muy parecido porque nos hemos llevado muy bien entre todos.

━Pasaron una temporada importante en nuestro país en el 2021, ¿Qué recuerdo se llevan del Perú?

Joaquín: La comida infaltable, pero también mucho cariño. Hemos pasado casi un mes y tres semanas haciendo “La Voz Senior” y hemos ganado un montón de amigos en el canal, en la calle. Hemos conocido las casas de las familias peruanas, así que fue realmente una experiencia entrañable. También aprendimos mucho de su música, no teníamos idea de que se bailaba tanta salsa, con Daniela Darcourt aprendimos eso, de Eva Ayllón sobre la música criolla, con Tony Succar aprendimos ese ‘swing’ que tienen, es impresionante.

━¿Estarán en la nueva temporada de La Voz Senior?

Joaquín: Yo no sé, pero este año no creo.

Lucía: No creo porque justo tenemos fechas comprometidas para cuándo se va a filmar ‘La Voz Senior’, estamos ahí hablando para ver si encontramos algún hueco como para poder hacerlo. Nos encantaría por supuesto.

¿Han manejado la posibilidad de hacer una gira de despedida?

Joaquín: No, no queremos dejar de cantar. A lo mejor cantaremos menos tiempo o cuando nos apetezca, pero no hay porqué hacer una despedida formal, no nos vamos a dedicar a otra cosa.

DATO:

El dúo Pimpinela realizará un show especial para sus seguidores peruanos este sábado 7 de mayo en el Plaza Arena del Jockey Club del Perú.