Acostumbrados a las historias de amor y desamor de los temas de Pimpinela, la nueva canción del dúo argentino está dando mucho qué hablar y es que el giro final de esta toca por primera vez en treinta años de carrera de los hermanos Lucía y Joaquin, el amor entre dos hombres. El videoclip, difundido el 4 de marzo, ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones.

En el mencionado clip, participan junto a Lucía y Joaquín Galán, los actores argentinos Gabriel Corrado y Carina Zampini. La historia comienza cuando el matrimonio conformado por esta última dupla visita a la pareja conformada por los Pimpinela.

Allí, en medio de una escena cargada de miradas de suspicacia y reproches, mediante la letra de la canción, el personaje de Lucía le reclama a su marido que esté teniendo una relación extramarital con el personaje de Zampini: “Como has tenido el coraje, mira lo que has conseguido, que me traicione mi amiga, y traicionar a tu amigo”, le espeta.

GRACIAS! A todos por la repercusión de nuestra historia ‘TRAICION’ y en especial a los queridos y talentosos @ZampiniCarinaOk y @gabycorrado con los que hemos compartido noches de risas y trabajo. Podes verlo en https://t.co/BF30xSJz8Y pic.twitter.com/MLwHAYWOI7 — Pimpinela (@PimpinelaNet) March 5, 2020

Así se desarrolla todo el video, con Lucía acusando y Joaquín defendiéndose: “Si tú no lo has visto antes, es porque no lo has querido”, le dice en uno de los momentos de mayor tensión dramática de la historia.

Pero sobre el final de la entrega, cuando los matrimonios comparten un café, llega la revelación final que seguramente causará la sorpresa de los miles de fanáticos del grupo. Es el momento en que le personaje de Joaquín dice: “Por una vez en la vida, escucha lo que te digo: no es a ella a quien amo, esa persona es mi amigo”.

Así es como se sabe que la traición, el amor clandestino al que se refiere la canción, es entre los dos hombres de las parejas, interpretados por Galán y Corrado.

De esta manera, el popular dúo musical que ya tiene casi 40 años de trayectoria, se anima a abordar una temática que los orígenes del grupo hubiera sido impensado. “Traición” se lanzó al público el 4 de marzo y sobre su alta repercusión en redes sociales, Joaquin Galán declaró al diario La Nación de Argentina:

“Nosotros con Pimpinela le cantamos al amor y al desamor, ya sea a una pareja como a una familia, y cuando me puse a componer me puse a pensar en lo que nunca hice, en este caso, una historia de diversidad, que era un desafío muy importante para mí. Busqué tratar la inclusión con mucho respeto, y al mismo tiempo con Lucía queríamos construir algo cotidiano, y parte de nuestro estilo es dejar un desenlace inesperado, como en el cine”, le contó Galán a este medio.

