El dúo argentino Pimpinela se presentará este viernes 15 de mayo en el Costa 21 de San Miguel, con un espectáculo especial por el Día de la Madre, donde repasarán los grandes éxitos que han marcado más de cuatro décadas de trayectoria.

Los hermanos Lucía y Joaquín Galán, traen un repertorio que contempla piezas fundamentales de su discografía como “Olvídame y pega la vuelta”, “A esa”, “Valiente”, “Dímelo delante de ella” y “Ahora decide”, canciones que el dúo describe como una “conversación pendiente hecha canción”.

Respecto al concepto del show, señalaron que se trata de un “espectáculo pensado para emocionar”, donde cada tema funciona como un puente directo a los sentimientos. Las entradas siguen disponibles en Teleticket, con precios que van desde los S/ 206.

Pimpinela, con más de 40 años de trayectoria, mantiene su vigencia gracias a la narrativa de sus baladas, mismas que fueron redescubiertas por el público joven en plataformas digitales.