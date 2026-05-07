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Pimpinela confirma su regreso a Perú como parte de su tour “Noticias del amor”. (Foto: Instagram)
Pimpinela confirma su regreso a Perú como parte de su tour “Noticias del amor”. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El dúo argentino Pimpinela se presentará este viernes 15 de mayo en el Costa 21 de San Miguel, con un espectáculo especial por el Día de la Madre, donde repasarán los grandes éxitos que han marcado más de cuatro décadas de trayectoria.

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