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Pitbull anunció que prepara una nueva gira mundial, con conciertos en Europa y Latinoamérica como antesala, y una edición ampliada de su disco ‘Pitcoin’, con temas inéditos. | Foto: EFE/Alberto Boal
Pitbull anunció que prepara una nueva gira mundial, con conciertos en Europa y Latinoamérica como antesala, y una edición ampliada de su disco ‘Pitcoin’, con temas inéditos. | Foto: EFE/Alberto Boal
/ Alberto Boal
Por Agencia EFE

El artista estadounidense de origen cubano Pitbull anunció este miércoles que prepara una nueva gira mundial, con conciertos en Europa y Latinoamérica como antesala, y una edición ampliada de su disco ‘Pitcoin’, con temas inéditos.

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