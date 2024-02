El cantante cubano-estadounidense Pitbull lanzó este viernes su esperado EP ‘Trackhouse: Daytona 500 Edition’, un trabajo compuesto de 7 canciones para el que ha contado con invitados especiales como Dolly Parton, Nile Rodgers y Tim McGraw, entre otros, según un comunicado de la agencia de contratación y entretenimiento.

El EP, disponible ya a través de su propio sello discográfico, Mr.305 Records, es un trabajo “brillante y audaz” que abre con el energético tema ‘There It Is’, al que siguen ‘Get Get Get Down’, en el que colabora el cantante estadounidense de estilo country Tim McGraw y la cantante de latin-pop Vikina, y ‘Good Life’, con el músico, compositor y guitarrista Nile Rodgers.

‘Tequila’, también con Vikina, la canción ‘Powerful Woman’, en la que participa la estrella del género country Dolly Parton, quien “ofrece un inspirador tributo” a las mujeres fuertes, ‘Thank God & Jimmy Buffet’, y la “viral” ‘Guantanamera’ (She’s Hot), lanzada originalmente en 2010, cierran este disco.

Este fin de semana, Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull, dará el pistoletazo de salida de la edición 66 de las 500 Millas de Daytona, en Florida.

El Daytona International Speedway abre la carrera el próximo domingo con un espectáculo previo protagonizado por Pitbull, de 43 años.

“No hay mejor manera de hacer fluir la energía que con Pitbull realizando nuestro concierto previo a la carrera de las 500 Millas de Daytona”, dijo en un comunicado el presidente del Daytona International Speedway, Frank Kelleher.

El artista de padres cubanos, también conocido como Mr.305 y Mr.Worldwide, realizó en otoño pasado la gira ‘The Trilogy Tour’ por 19 ciudades de Norteamérica con Enrique Iglesias y Ricky Martin.

Con información de EFE

