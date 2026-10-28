El cantante estadounidense Pitbull ofrecerá un concierto en Lima el próximo 9 de febrero de 2027 en el Multiespacio Costa 21, según el anuncio de su presentación en la capital. La preventa de entradas estará disponible a través de Teleticket el martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con hasta un 15% de descuento para quienes paguen con tarjetas Interbank.

El artista, conocido mundialmente como Mr. Worldwide, llegará con un repertorio que incluye algunos de sus temas más populares, como Give Me Everything, Rain Over Me, Timber, I Know You Want Me (Calle Ocho), Hotel Room Service y El Taxi.

A lo largo de su carrera, Pitbull ha colaborado con figuras de la música internacional como Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Gente de Zona y Lenier. También ha participado en producciones vinculadas a bandas como KISS y Bon Jovi. Entre los temas mencionados en su trayectoria figuran Reach for the Stars, junto a KISS, y Now or Never, con Bon Jovi.

La presentación en Lima contará con una puesta en escena orientada a combinar música y baile, con un recorrido por los éxitos que han marcado la carrera del intérprete en los géneros urbano y pop.

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La cita está programada para el 9 de febrero de 2027 en el Multiespacio Costa 21. La preventa se realizará los días 3 y 4 de noviembre mediante Teleticket, con un descuento de hasta el 15% para pagos con tarjetas Interbank.