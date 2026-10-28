Pitbull confirma concierto en Costa 21.
Pitbull confirma concierto en Costa 21.
Por Redacción EC

El cantante estadounidense Pitbull ofrecerá un concierto en Lima el próximo 9 de febrero de 2027 en el Multiespacio Costa 21, según el anuncio de su presentación en la capital. La preventa de entradas estará disponible a través de Teleticket el martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con hasta un 15% de descuento para quienes paguen con tarjetas Interbank.

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