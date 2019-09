Plácido Domingo: sube a 11 el número de mujeres que lo denuncian por acoso sexual

Se maquillaba al lado de Plácido Domingo en los camarines de la Ópera de Washington, durante la temporada 1990-200 del clásico "El Cid". El tenor español se paró detrás de ella y puso sus manos sobre sus hombros. Ella, aún no había salido del shock, cuando el ícono de la ópera deslizó sus manos debajo de su sostén y le tocó los senos.

Este es el testimonio de la cantante Angela Turner Wilson, quien por entonces tenía 28 años y compartía escenario con Plácido Domingo. En reciente declaración con The Associated Press, dijo que aquel incidente "no fue suave, me apretó duro. ¿Qué mujer va a querer que él le toque los senos? Y después de eso, yo tenía que subir al escenario y actuar como si estuviera enamorada de él".

El 13 de agosto pasado, The Associated Press registró en un documental las denuncias de acoso sexual y conducta lasciva que diversas mujeres sentaron en contra del tenor. Con el testimonio de Turner Wilson, asciende a 11 el número de mujeres que acusan a Plácido Domingo de amenazarlas con perjudicar su carrera si lo rechazaban.

Las declaraciones de las mujeres denunciantes detallan desde manoseos no deseados y constantes propuestas de citas, hasta llamadas telefónicas por la noche y besos contra su voluntad.

─DEFENSA─

​Ante el documental difundido por The Associated Press, la vocera de Plácido Domingo emitió un comunicado en el acusa a la agencia de emprender una campaña de difamación. "Estos nuevos señalamientos están llenos de incongruencias y, al igual que el reportaje inicial, en muchos aspectos, simplemente equivocados. Debido a que la investigación está en curso, no daremos detalles, pero enfáticamente rechazamos la imagen engañosa que la AP está tratando de pintar del señor Domingo", detalla el comunicado.

El tenor español no ha vuelto a pronunciarse sobre las nuevas denuncias.