Plug Plug: "Una banda sigue existiendo cuando la gente la escucha"

En 10 años pasan muchas cosas. En el 2007, MySpace era la alternativa principal de muchas bandas en el mundo. Una de ellas, la peruana Plug Plug integrada por Fernando 'Garzo' García, Camilo Riveros y Sandro Labenita, emergía entonces como una interesante propuesta en la todavía incipiente escena local y en diversas entrevistas daban cuenta de cuánto les servía esta red social.

"Antes era MySpace, ahora es Facebook o Instagram", dice Camilo Riveros, bajista de Plug Plug. Acaba de terminar de ensayar con Sandro Labenita (batería) y 'Garzo' (guitarra), recién llegado de Estados Unidos, donde radica desde hace algunos años. Han ensayado la noche anterior y durante la mañana. Al mediodía responden a las preguntas de El Comercio. La semana antes del concierto por sus 10 años pinta intensa.

¿En qué piensan cuando caen en cuenta que han pasado 10 años desde que fundaron Plug Plug?

​Garzo: Yo no sé cómo ha pasado. El tiempo ha pasado.

Camilo: Pienso en que cando dejas de tocar continuamente la banda sigue existiendo cuando la gente la escucha. En el momento en que dejamos de tocar pasamos a ese estado al que entran algunas bandas, que es cuando se asocian a un zombi, porque cuando regresan es un escándalo. Económicamente eso tiene una dinámica: si solo tú puedes proveer algo, si no lo haces por un tiempo acumulas una demanda. Cada vez que hemos regresado había un público diferente y nunca imaginamos que Sandro pudiera tener la experiencia que tiene con Tourista o hacer un Festiva.

Sandro, estás tocando bastante con Tourista. ¿Qué diferencias encuentras entre tocar en una banda tan popular actualmente y de pronto volver a reencontrarte con Plug Plug?

Sandro: Son bandas distintas, proyectos distintos. Nacieron con intenciones distintas. Lo chévere de haber continuado por 10 años con Plug Plug, es que nunca nos hemos dijimos adiós. Nos lo hemos dicho personalmente, pero hacia afuera Plug Plug nunca ha dejado de tocar. Lo que pasó fue que al viajar Garzo cada uno continuó. El público ha cambiado en 10 años, la industria musical ha crecido en el Perú y si trabajas y eres constante vas a conseguir algún tipo de retribución. Plug Plug es como una relación a distancia que nunca ha terminado y que siempre continúa. Es un gustazo volver siempre una o dos veces al año. El feeling es entre nosotros, pero el público de Plug Plug también ha estado siempre.

​Camilo: Tú no tocas en una banda, sobre todo desde que Garzo ya no vive en Lima, sino que eres parte de una banda y la gente interactúa contigo en relación a qué sienten ellos por Plug Plug. La banda se vuelve tu apellido. Y que vuelvas a tocar y se de un reencuentro es siempre latente y posible. Y también es posible que no se de, nosotros a veces hemos pasado dos años sin tocar.

¿Por qué creen que Plug Plug marcó tanto mientras estuvo permanentemente activo?

​Sandro: Marcó porque aparece en un momento en el que había un público pendiente de las cosas nuevas que salían. Éramos una junta rara, no nos conocíamos de nada, Garzo venía de Metamorphosis, tratando de hacer cosas distintas.

Camilo: Nosotros nos conocíamos porque éramos parte de los amigos de Leusemia, con Garzo hemos compartido por varios años pero nunca habíamos tocado juntos, pero nunca habíamos convivido.

Sandro: [En ese entonces] se genera un movimiento de conciertos, porque la música ya estaba en los festivales enormes.

Camilo: Fue una sucesión de estilos, después del punk melódico y el metal lo que tenías era el emo como la nueva gran tendencia. Entonces comenzaron a asociarse diversas bandas que antes estaban cada una por su cuenta. Aeropajitas con Protones y Tres al Hilo, por poner un ejemplo, creaban microcircuitos dentro de la escena y se fortalecían. Los músicos comenzaron a descubrir de que podían producir sus propias cosas. Ahora hay una generación de productores que provienen de ese contexto y que posibilitan que haya nuevos grupos independientes que se están haciendo 'mainstream'. Es cuando las bandas comienzan a comprometerse con todo. Como estamos haciendo en el concierto de este sábado: tú arriesgas todo y tú ganas todo.



Su último lanzamiento es un EP que trabajaron casi a distancia. ¿Trabajar así es vital para una banda hoy en día?

​Camilo: ¡Pero todavía no podemos hacerlo! Todavía no nos sale. Hemos grabado tres discos y un EP, que logramos trabajarlo a distancia en un momento en el que Sandro y yo vivíamos juntos y teníamos un estudio en la casa. Lo hicimos así porque teníamos todo a disposición. Encontrar un horario para juntarnos y poder producir ha sido la cosa más difícil en años, porque los dos estamos vertiginosamente metidos en nuestros proyectos. Él como profesor y coordinador académico de una escuela de bartender y con Tourista y yo con todo este rollo de investigación aplicada en la gestión.Todo te absorbe.

Y en una ciudad como Lima la distancia es un problema vital...

​Sandro: Los discos de Plug Plug salían cuando estábamos juntos porque vivíamos a un par de cuadras durante todo el tiempo que vivió Plug Plug. Creo que nos veíamos casi todos los días o al menos 5 veces a la semana y le metíamos todo lo que podíamos a la banda y los álbumes salían. Los discos creo que son como cuando metes la pata, estás con una chica y sale todo… metí la pata, tienes uno, dos, tres hijos (risas).

Camilo: Los discos son como hijos. Nosotros seguiremos juntos porque queremos a esos hijos. ¡Hay que registrarlos!

Garzo: Hay que hacerles partida de nacimiento.

Sandro: Pero no hay que presionarnos. Una banda hace mal cuando dice que quiere sacar un disco para mantenerse vigente. No creo que ahorita no hayamos dejado de producir solamente por la distancia, sino simplemente porque no se ha dado. Cuando se de, va a ser de puta madre y te aseguro que va a ser un disco que te muestre un lado distinto de la persona que eres ahora. Creo que es un buen año también para ponernos las pilas y sacar un disco. Diez años es una edad que te marca. Eres una banda de 10 años. Es posible que el próximo año, con bastante energía positiva, saquemos uno. Sería chévere, yo creo que sí. Ya toca.

Garzo: Pero siempre decimos eso (risas). Yo no me puedo quedar tranquilo, compongo todo el tiempo.



¿Están trabajando en nuevas canciones?

​Camilo: Tenemos una gran cantidad de bases… lo que pasa es que en general, y esto se aplica en varios niveles de vida, cuando llegas a ciertas metas te exiges más. Si sacamos algo, tiene que ser por lo menos tan decente como lo que sacamos antes o, al menos para nosotros, debería ser mejor. ¿Cómo logras trascender algo tan bueno que se dio en un contexto determinado?

Garzo: Es que no existe mejor o peor.

Camilo: Eso decía mi madre: “no es cuestión de ser o no ser, sino de saber ir siendo”.



Garzo, ¿cuánto tiempo te quedarás en Lima?

​Garzo: Me voy a quedar para Año Nuevo.

Camilo: Aprovecharemos para ver esas cosas [de composición] porque… hay bases. Tenemos que procesarlas. Lo que pasa es que nosotros no usamos notas para componer.

Garzo: Yo no sé...

Camilo: Entonces si él [Garzo] me pasa un video, para mí no es suficiente porque él puede estar haciendo una figura, pero realmente la tónica no es la nota necesariamente, entonces tengo que verlo a él en persona para saber qué está haciendo y pedirle que lo repita.



Entonces después del concierto de este sábado van a juntarse a producir.

Camilo: Garzo y yo vamos a ir viendo esos caminos. Sandro continúa la gira con Tourista. Ahorita está de gira nacional. Este fin de semana es un respiro y de ahí continúa.

Garzo: Sería bacán sacar otro disco. Yo me aburro rápido, me gustaría tocar otro disco. Me gusta hacer cosas nuevas.



¿Qué pueden adelantar del concierto del sábado?

​Sandro: Estamos tratando de recuperar canciones que no hemos tocado desde hace 5 o 7 años atrás. Hemos potenciado un poco el setlist y vamos a tratar de plasmarlo lo más chévere que se pueda, como siempre.

Camilo: Serán 10 bandas. Terminó siendo un festival.

Sandro: Es lo que siempre ha sido. Plug Plug le debe mucho a sus carteles, si la gente se pegó a nosotros es porque siempre presentábamos conciertos con Piloto Copiloto, Kinder.

Camilo: Está Riviere que también está sacando nuevo disco.

Sandro: Está Cecimonster vs Donka, que era nuestro público y se volvieron nuestro amigos.

Camilo: tenemos muy buenas bandas.

Sandro: Hay gente que va a ir a ver Plug Plug por primera vez, las otras bandas están activas y tienen mucho público. Algo importante: Plug Plug no es el 'headliner' y las demás son bandas de relleno, sino que todas están en un lugar especial ahora mismo, la gente se va a vacilar con todas la bandas.



​C.C. Festiva

Av. Alfonso Ugarte 1439, Cercado de Lima.

Sábado 23 de diciembre, desde las 3 p.m.

Entradas en Joinnus.com.