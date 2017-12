Plug Plug celebra 10 años de música con festival

Los 10 años de Plug Plug llegan sin avisar. La dinámica del trío y la compenetración de sus instrumentos no han logrado ser replicadas por alguna otra banda posterior, por lo que su sonido sigue siendo de lo más actual de la movida rockera nacional. Su mezcla de pospunk, poshardcore, con toques indie con mucha actitud, terminaron por moldear un sonido que todavía es referencia.

Y para este sábado 23 de diciembre en el C.C. Festiva, el grupo compuesto por Fernando ‘Garzo’ García (guitarra, voz), Camilo Riveros (bajo), Sandro Labenita (batería) prepara un concierto para celebrar su primera década. Allí repasarán lo mejor de sus tres discos –“Trinitron” (2008), “Equinomoda para las aves que dejaron el nido” (2009) y “Moo Mua Moo Cow Crazy Love” (2010)– y el EP homónimo publicado en el 2014.

—Bandas amigas—

Según los propios Plug Plug, en esta celebración los acompañarán sus “hermanos, hijos, nietos y sobrinos musicales de varias generaciones del rock peruano”, grupo en el que destacan Suda, Adictos al Bidet, Buh, Pilotocopiloto, Cecimonster vs. Donka, Millones de Colores, Riviere, Wanderlust y Kill Amigo.

“En el 2008 me pasaron su video de ‘Revolución’ y cambió mi idea de lo que se podía hacer en el país. El año siguiente vi el video de ‘She’ y descubrí que no quería estudiar periodismo y que la oportunidad de trabajar con música me interesaba mucho más que mi carrera”, ha confesado sobre ellos Manuel Vela, músico de Kill Amigo.

MÁS INFORMACIÓN

​C.C. Festiva

Av. Alfonso Ugarte 1439, Cercado de Lima.

Sábado 23 de diciembre, desde las 3 p.m.

Entradas en Joinnus.com.