Los Polinesios: "Ser youtuber es un trabajo a tiempo completo"

Los 'youtubers' mexicanos Karen, Rafa y Lesslie (Los Polinesios), son un fenómeno en las redes sociales, seguidos por más de 45 millones de personas en el mundo (tienen cinco canales) y con el éxito ganado y reconocido en la plataforma de videos.

Los hermanos han decidido incursionar en el ámbito musical lanzando el tema 'Festival', el que contó con la colaboración de RedOne (reconocido productor que ha trabajado con Lady Gaga, Jennifer Lopez, Paulina Rubio y Enrique Iglesias)

"Trabajamos en entretenimiento. Y pensamos que sería divertido lanzar una canción, es algo que haremos cada cierto tiempo. En nuestros planes aun no está sacar un álbum, para 'Festival' buscamos al mejor que es RedOne. La idea del tema es que le inyecte mucha energía al que lo escuche", cuenta Karen Velázquez sobre el video que ya cuenta con más de ocho millones de visitas en YouTube.

¿El éxito? "Aun no sabemos qué es. Solo te puedo decir que a todo lo que hacemos le ponemos mucha pasión, nos esforzamos muchísimo. Cada creador de videos en YouTube tiene su estilo, el nuestro es ser auténticos. El hecho que seamos hermanos es padre porque nos conocemos, nos peleamos, pero luego nos arreglamos porque ¡Somos familia!".

Como "una experiencia única" califica Karen lo que vivió en el VI Congreso Mundial de Scholas en la Ciudad del Vaticano donde a principios de este año el papa Francisco se reunió con 11 jóvenes youtubers. Ella fue la representante de Latinoamérica.

"Los Polinesios no tenemos limites, estar junto al Papa fue increíble, conversamos con él de bullying y otros temas importantes de discutir. El mensaje que siempre buscamos dar a nuestro seguidores es que luchen por sus sueños, sean auténticos y que se amen".

Ser 'youtuber' no es cosa fácil confiesa Karen. No se trata de pararse frente a una cámara y hablar. "Mucha gente piensa que es así, pero este es un trabajo a tiempo completo. Tenemos cinco canales y subimos un video diario. No solo estamos al frente de la cámara, vemos temas de edición, creativos, producción y redes sociales. Nuestro trabajo es de más de catorce horas al día", revela.

Finalmente, tuvo elogios para nuestro país. "Cuando visitamos el Perú nos encantó la gente, su cultura y claro su comida. Es un país muy parecido al nuestro. A Rafa, mi hermano le gustó tanto que para sus vacaciones viajó a un pueblo del Perú".