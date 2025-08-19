Tras el arrollador éxito del chelista Julian Schwarz y el esperado debut de la Orquesta Filarmónica Teresa Quesada, la Temporada TQ 2025 continúa con un nuevo hito. El 5 de septiembre, el escenario del Teatro Municipal de Lima recibirá a uno de los pianistas más extraordinarios de nuestro tiempo: Alexei Volodin, cuya sensibilidad y profundidad interpretativa le han valido una sólida fama internacional.

Alexei Volodin uno de los pianistas más importantes y celebrados del mundo combina una técnica impecable con una singular capacidad para transmitirb emoción a través de cada nota. Críticos especializados y melómanos lo han bautizado como ‘El Poeta del Piano’ por su habilidad para transformar obras monumentales en experiencias íntimas y conmovedoras. Medios como BBC Music Magazine, Gramophone y Diapason destacan su capacidad para “contar historias” y su “poesía sonora”. Más allá de su virtuosismo, su verdadero poder reside en comunicar con el alma, transmitiendo emociones, atmósferas y estados de ánimo con una sutileza propia de la poesía.

El reto de Mozart y Brahms

La velada propone el contraste de dos obras gigantes de la música: la Sinfonía N.º 40 en sol menor de Mozart, con su nervio y melancolía contenida, y el colosal Concierto para piano N.º 2 en Si bemol mayor de Johannes Brahms, pieza de amplio aliento orquestal y gran exigencia pianística. Mientras Mozart pone la tensión lírica, Brahms exige del solista y la orquesta una conversación sostenida de enorme densidad dramática: un reto artístico que promete intensidad y sutileza a partes iguales.

Encuentro de talentos

La interpretación estará a cargo de la Orquesta Filarmónica Teresa Quesada, bajo la batuta del maestro Pablo Sabat. La novel pero ya prestigiosa agrupación, integrada por más de 50 músicos locales de altísimo nivel, demostró en su debut con Julian Schwarz que puede medirse con las mejores, y ahora enfrentará un desafío mayúsculo al lado de un solista del calibre de Volodin. El encuentro promete momentos de íntima delicadeza y estallidos de energía que quedarán en la memoria del público.

Nacido en San Petersburgo y formado en el Conservatorio de Moscú, Alexei Volodin se ha presentado en las más prestigiosas salas del mundo, desde el Concertgebouw de Ámsterdam hasta el Carnegie Hall de Nueva York. Este concierto es la oportunidad de presenciar en vivo a un artista que confirma que la música es un lenguaje capaz de trascender fronteras, épocas y generaciones.

Filarmónica Teresa Quesada en su debut con Julián Schwarz. (Foto: Difusión)