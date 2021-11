Belinda se disfrazó de ‘personal del staff’, se puso un chaleco fosforescente, cubrebocas y para no ser reconocida cambió el tono de voz, usó una peluca e incluso se cambió de nombre para hacerle una broma a la agrupación de Monterrey Kinky en su llegada a la presentación del festival Pal’ Norte.

“Hola, soy Belinda, pero esta noche voy a ser Itzel. Es la encargada de seguridad, soy la jefa de todos. Bueno, tengo un supervisor, pero siempre me hace caso”, contó en sus historias de Instagram previa a la broma.

La cantante eligió a Omar Góngora y César Pliego, el baterista y bajista de Kinky, para hacerles la broma al momento de pasar por el detector de metal. ”Por favor, no deje pasar al señor. Disculpe, es protocolo”, indicó Belinda argumentando que poseían objetos prohibidos a la mano.

Los integrantes se encontraban muy apurados pues habían pactado una entrevista lo cual debían llegar a tiempo: “Tenemos que subir. Tenemos que dar una entrevista, ¿no podemos subir?”, señalaron tratando de convencer a “Beli”. Sin embargo, ella no cedió y pidió que se quitaran las botas para poder revisarlos.

“¿Monedas, llaves, celulares, algún electrónico?”, preguntó la prometida de Christian Nodal quien se encontraba muy metida en su papel. Al ver que se sentían incómodos, pidió que sean pacientes pues era parte de su trabajo: “No se enoje, es mi trabajo. Imagínese que yo me enojara con usted”, señaló tratando de calmar la situación.

La tensión incrementaba y conforme pasaron los minutos, los integrantes comenzaron a notarse un poco molestos, por lo que Belinda decidió revelar su identidad e indicar que todo era una broma: “¡Soy Belinda!”, expresó la cantante pop y abrazó al bajista, quien solo atinó a reírse al saber que era una broma y expresó: “¡Hija de la ch…”.

La intérprete de “Bella traición” aseguró que se divirtió mucho creando este personaje y que esta experiencia la hizo sentir como si fuera una niña: “Nunca en mi vida me había divertido tanto como hoy”, indicó en sus historias de Instagram. Además aprovechó el disculparse con Kinky: “Perdón por hacerlos enojar”, expresó.

LA VISITA A MON LAFERTE

La artista comentó sobre su visita a Mon Laferte en su camerino, ambas se pusieron a pintar acuarelas y la chilena no dudó en agradecer por los regalos que Belinda le llevó a su bebé quien ya falta poco para que dé a luz.

“Ayer conocí a @belindapop y es tan hermosa, ella y su mamá me llevaron regalitos para bb”, expresó su agradecimiento acompañado de una foto en su red social donde muchos de sus fans quedaron conmovidos.

¿Por qué Christian Nodal y Belinda no están casados?

Para quienes dudaban de la continuidad del compromiso entre ambos, el intérprete de “Adiós Amor” confirmó que no hay nada que desee más en este mundo que estar casado con la mujer que ama; sin embargo, no quiere que su unión se lleve a cabo de forma improvisada.

“¿Qué si estoy casado ahorita? ¡Ojalá! Yo me muero por casarme con mi amor, pero ahorita no. No nada más es la agenda, es mucha preparación y hay que tener un estado emocional y todo, son muchas cosas, no solo una cosa”, señaló Nodal.