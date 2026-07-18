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Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del culo” con una gira que llegará a Lima el 23 de julio.
Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del culo” con una gira que llegará a Lima el 23 de julio.
/ www.diegofrangi.com
Por Ángel Navarro Quevedo

Cuando Bersuit Vergarabat llegue a Lima, su canción “Toco y me voy” ya habrá pasado nuevamente por una final del mundo. Incluida hace 25 años en su álbum “Hijos del culo”, la canción encontró con el tiempo un lugar propio en la cultura futbolera argentina y hoy es una pieza infaltable del repertorio de la banda. Después de la definición contra España, Bersuit regresará al Perú para celebrar aquel disco y recorrer una historia que se acerca a las cuatro décadas.

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