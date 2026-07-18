Cuando Bersuit Vergarabat llegue a Lima, su canción “Toco y me voy” ya habrá pasado nuevamente por una final del mundo. Incluida hace 25 años en su álbum “Hijos del culo”, la canción encontró con el tiempo un lugar propio en la cultura futbolera argentina y hoy es una pieza infaltable del repertorio de la banda. Después de la definición contra España, Bersuit regresará al Perú para celebrar aquel disco y recorrer una historia que se acerca a las cuatro décadas.

Para la banda no se trata exactamente de su primera visita al país, la primera vez que estuvo en el Perú fue en 1999, cuando llegó para presentar “Libertinaje”, el álbum que había consolidado su popularidad en Argentina. La visita, sin embargo, no tuvo registro oficial ni la repercusión que el grupo esperaba. “Ni siquiera tuvo difusión. Tampoco una gran publicidad. Pero, valgan verdades, la gente tampoco nos conocía”, recuerda Carlos Martín, baterista de la agrupación. El panorama, dice, es distinto ahora. “Hoy tal vez el internet hizo que nos conozcan un poco más”, añade.

El regreso ocurrirá en medio de una gira que ya llevó a Bersuit por España, México, Colombia, Uruguay y distintas provincias argentinas. En esos conciertos, la banda recupera las canciones de “Hijos del culo”, pero también repasa buena parte de su repertorio. Entre esos temas está “Toco y me voy”, una canción que nació en el universo de Bersuit y que, con el tiempo, encontró una segunda vida en el fútbol. Porque si algo ha demostrado la música argentina es que una canción puede abandonar el escenario y terminar instalada en una tribuna.

La banda argentina convirtió “Toco y me voy” en una de las canciones de su repertorio más vinculadas a la cultura futbolera.

De éxitos y goles

En 2006, durante el Mundial de Alemania, Bersuit tenía un concierto programado en Zaragoza justo cuando Argentina debía enfrentar a México por los octavos de final. No hubo dilema: la banda se quedó a ver el partido junto al público. Cuando Maxi Rodríguez marcó aquel golazo que clasificó a la selección, llegó el momento de tocar. “Y también lo hemos hecho después de tocar. Son grandes pasiones argentinas”, enfatiza Martín.

En Argentina, el fútbol termina filtrándose en todo, y la música no es la excepción. Los Piojos le dedicaron “Maradó” a Diego Maradona; Andrés Calamaro hizo lo propio con “Maradona”; Las Pastillas del Abuelo escribió “¿Qué es Dios?” alrededor de la figura del futbolista; Attaque 77 incluyó referencias a Boca Juniors en “Sola en la cancha”, y Bersuit volvió sobre el imaginario futbolero con “El baile de la gambeta”, incluido en el álbum “La argentinidad al palo”.

Carlos Martín, baterista de Bersuit Vergarabat, habló sobre la relación entre el rock argentino y una de las grandes pasiones de su país: el fútbol. / www.diegofrangi.com

La relación también funciona en sentido inverso. Las hinchadas argentinas llevan décadas apropiándose de melodías populares para convertirlas en canciones de cancha. “Vamos, vamos Argentina” se instaló como uno de los grandes cantos de la selección desde el Mundial de 1978; en 1986 se popularizó “El que no salta es un inglés”; en Brasil 2014, “Brasil, decime qué se siente” tomó la melodía de “Bad Moon Rising”, de Creedence Clearwater Revival; y en Qatar 2022, “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, de La Mosca, se convirtió en la banda sonora de la campaña que terminó con Argentina campeona.

“Nosotros somos apasionados por todo, pero el fútbol es el deporte más popular de Argentina y el rock le sigue muy de cerca en popularidad, en masividad y en la adhesión de la gente. Es inevitable que estas dos fuerzas se encuentren”, dice Carlos Martín. “En Argentina se suelen usar frases de canciones o las melodías. Les ponemos letra y esas letras terminan en la cancha”, explica. Así, canciones de distintos géneros y épocas —desde éxitos internacionales hasta temas del rock y la música popular argentina— terminan incorporándose al repertorio de las hinchadas.

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En el caso de “Toco y me voy”, el camino fue inverso: nació como una canción de Bersuit y terminó incorporándose a la banda sonora del fútbol. Ahora, mientras Argentina acaba de disputar una nueva final del mundo, también se prepara para volver a sonar en el próximo concierto de la banda en Lima. “Los gobiernos pasan, nos tropezamos siempre con la misma piedra; los fans ya tienen hijos en casa o pagan pensión, pero la pasión por el fútbol sigue ahí, acompañándonos con un temita de aquellos”, concluye