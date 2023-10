“Nadie es profeta en su propia tierra” es la frase que repite la banda peruana Novalima a puertas de su 20 aniversario desde su fundación como un proyecto de estudio que logró gran éxito fuera de su país de origen, y que regresa el 23 de noviembre al Perú para celebrar sus dos décadas de trayectoria musical en el Gran Teatro Nacional.

Lo que comenzó como la pasión en conjunto de Ramón Pérez-Prieto, Grimaldo Del Solar, Rafael Morales y Carlos Li Carrillo, quienes buscaban mezclar ritmos tradicionales afroperuanos con la música electrónica, les llevó a convertirse en la primera banda peruana en ubicarse entre los diez primeros en la lista de Billboard World Music, y recientemente lograron posicionarse como la banda latina más escuchada en la Radio Universitaria Nacional de EE. UU. gracias a su álbum “La Danza”, un logro que mantienen hasta el momento.

Novalima trabajó con los vocalistas Pepe Vásquez, Rosita Guzmán y Sofía Buitrón , así como a los guitarristas Roberto Arguedas y Félix Casaverde (ex guitarrista de Chabuca Granda )

“El público estadounidense nos quiere mucho; siempre estamos presentes en las listas de reproducción más populares en varias zonas del país norteamericano, además de recibir siempre una gran atención en ese país”, menciona uno de los fundadores de la banda, Rafael Morales. “Ese cariño se refleja en los conciertos, donde siempre contamos con la presencia de una gran audiencia, además de shows en los bosques recónditos de Oregón al mejor estilo de un Coachella, donde los amantes de la música nos han adoptado como su banda preferida en sus festivales”, agrega.

Estos ritmos que cautivan al público extranjero los llevó a realizar hasta la fecha más de 400 conciertos individuales, participaciones en festivales y shows íntimos que comenzaron después de publicar su primer álbum homónimo “Novalima” (2002), proyecto musical que armaron a través de correos electrónicos que se enviaban los cuatro fundadores desde sus diferentes hogares en Londres, Barcelona, Hong Kong y Lima.

Luego de la publicación de su primer, los todavía productores musicales comenzaron con su segundo álbum “Afro” (2006), proyecto que consiguió internacionalizarlos. “Nuestro primer concierto fuera del país fue en España y se dio porque decidimos llevar nuestro segundo CD a pasear por todo el mundo, tocamos puertas, llamaos a disqueras y contactos hasta que la disquera inglesa Mr. Bongo nos aceptó con la condición de armar una pequeña gira” comenta Morales. “En ese momento armamos la banda porque éramos solo productores, entonces creamos rápidamente una banda para tocar en vivo, ósea ‘a cocachos aprendimos’”, adiciona Pérez Prieto.

Este interés por los ritmos peruanos nació debido al éxito de sus primeras presentaciones, donde captaron la atención de las emisoras de radio estadounidenses gracias a su sonido distintivo y novedoso, algo que no lograron replicar en las emisoras peruanas. “Si las radios y las difusoras musicales siempre pasan lo mismo y no difunden música nueva, entonces la gente, obviamente, no tendrá conocimiento de las novedades que se producen en el país”, explica el cofundador, Ramón Pérez Prieto. “Además, debemos entender que al público peruano le gusta escuchar lo que ya ha escuchado antes, incluyendo el hecho de que no muchos peruanos se sienten identificados con la música afroperuana. Esperamos que esto cambie, ya que esta música, al igual que la música andina, nos representa en el extranjero”, enfatiza.

Este año, Novalima celebra su 20 aniversario con el lanzamiento de La Danza, en Six Degrees Records de San Francisco, y una gira internacional que los llevará a Norteamérica, Latam y Europa a partir del 23 de abril.

Una gran ceremonia

¿Por qué eligieron el Gran Teatro Nacional para celebrar su aniversario? La respuesta la tiene Novalima, que considera que este entorno es el escenario indispensable para cualquier banda peruana con una larga trayectoria, aunque la acústica no sea la mejor para algunos estilos musicales. “Celebrar allí está pensado para el público que no quiere asistir a un concierto de pie o a una discoteca, sino a un lugar más similar a un teatro donde toda la familia puede ir, con horarios adecuados para la ocasión y donde incluso los hijos pueden estar presentes”, comenta Morales. Pérez Prieto resume esto como “un escenario que recibe muy bien al público y ofrece gran calidad en las instalaciones, aunque celebrar aniversarios allí es más una cuestión emblemática y de institucionalidad”.

A pesar de que continúen presentándose en escenarios extranjeros, Novalima jamás olvida su país de origen, donde suelen brindar conciertos únicos en los que las sorpresas y los temas inéditos son infaltables en sus shows. “Me sorprende que cuando tocamos en Lima, la gente se reúne para vernos tocar en plazas que consideramos buenos lugares para que la gente sienta nuestra música y se ponga a bailar”, concluye Morales.