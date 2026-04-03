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Resumen

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En la comuna de San Miguel, la adolescencia de Miguel Tapia —baterista y fundador de Los Prisioneros— transcurrió entre bombas lacrimógenas y vecinos detenidos que nunca volvieron. “Un motivo más para llamarnos Los Prisioneros”, dice hoy, recordando también su concierto en la Plaza de Acho y anunciando su próxima presentación el 25 de abril en el Centro de Convenciones Scencia, en La Molina.

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