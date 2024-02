“Nunca nos volvimos a reunir y nunca podremos reunirnos”, menciona el vocalista Colin Hay sobre la recordada banda de pop rock Men at Work. Aunque varios de los desacuerdos que separaron a los miembros originales de la banda se zanjaron, el fallecimiento del guitarrista Greg Ham en 2012 hace imposible volver a escuchar al quinteto de músicos que representaron la cultura australiana con sus canciones.

Luego del éxito de su primer álbum “Business as Usual” (1981), la banda consiguió gran popularidad gracias a temas como “Who Can It Be Now?”, “I Can See It in Your Eyes”, “Be Good Johnny”, “Overkill”, entre otras canciones que marcaron la época de los 80. Sin embargo, no sería hasta 1996 —diez años después de su separación— que su estilo desenfadado y enérgico se popularizaría en Sudamérica, motivo por el cual Ham y Hay, bajo el nombre de Men at Work, volvieron a realizar giras.

La configuración original de la banda esta conformada por Greg Ham , Ron Strykert, Colin Hay, Jerry Speiser y John Rees

“Fue un período maravilloso. El motivo por el que nos separamos, al igual que en otros muchos negocios, es que éramos seis socios: cinco músicos y un manager. Teníamos problemas y nuestras habilidades de comunicación eran bastante primitivas -confiesa Hay- Dos de los músicos no querían al manager. Pero el manager era mi amigo y yo no estaba dispuesto a despedirlo”.

Tras mantener al manager Russell Depeller y retirar al baterista Jerry Speiser y al bajista John Rees, la agrupación quedó conformada por Greg Ham, Colin Hay y Ron Strykert, quienes empezaron a grabar el tercer disco de la banda que, aunque logró ser lanzado en 1985, resultó ser el último trabajo que haría Men at Work. “Ron se fue en medio de la grabación, ya no quería trabajar más. Lo mismo pasó con Greg y conmigo, simplemente desaparecimos”, menciona Hay.

Redescubriendo pasiones

Durante su búsqueda personal por descubrir alguna nueva pasión que lo alejara de los escenarios por un tiempo, Hay se reencontró nuevamente con la música tras ver el impacto de las canciones que compuso en la banda, como el tema “Down Under”. “Hasta ahora no sé por qué es tan popular, pero muchas personas le tienen un inmenso cariño, tanto así que se convirtió en parte de la cultura australiana”, comenta el vocalista, quien durante su período como solista conoció a su actual esposa, la cantante y bailarina peruana, Cecilia Noel.

Luego de casarse en 2002, lanzó su noveno álbum “Are You Lookin’ At Me?” que consiguió llamar la atención del exBeatle Ringo Starr, quien lo llamó, junto a otros músicos, para formar parte de la Ringo Starr & His All Starr Band del 2003. “Recuerdo cantar y tocar junto a Ringo Starr durante bastante tiempo; fue un privilegio poder estar en una banda con él durante ese momento tan maravilloso de mi vida”, cuenta Hay.

Su estadía en la banda de Ringo Starr formaría un vinculo con el cantante británico con quien continuaría realizando proyectos, incursionando en el 2006 junto a su esposa, Cecilia Noel -con quien ya había grabado varios temas en conjunto- en la grabacion en vivo de un show en vivo donde tocaría junto a Ringo Star y su banda Roundheads para el programa Soundstage. La participación de Colin llegó a ser transmitida, pero fue quitada del lanzamiento del CD Ringo Starr Live At Soundstage, de 2007.

Luego de 18 años, el vocalista y fundador de Men at Work regresa a Perú con una nueva conformación de la banda, ahora integrada por Scheila Gonzalez, Miguel Perez, Jimmy Branly, Cecilia Noel y Yosmel Montejo, quienes junto a Hay no buscan nuevas glorias, sino rendir homenaje al legado que dejan los temas del original quinteto.