“Fue una negociación larga y extenuante porque con The Cure tenemos la peculiaridad de que el manager de la banda es el propio Robert Smith”, menciona Coqui, quien ha traído a más de 215 artistas al Perú, pero es la primera vez que se encuentra con esta particularidad al momento de hacer las negociaciones, además de los imprevistos como los tuits de Smith que anunciaron antes de lo esperado el concierto. “Él está un poco harto de que todo se esté demorando. La gira estaba cerrada en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, solo faltaba el Estadio Nacional para cerrar fechas. Por nuestra parte, estábamos esperando la respuesta de la Federación, quien es la encargada de informarnos si no usarán el estadio”, agrega.

lima 22 de noviembre del 2019 Entrevista a Coqui Fernández de Move Concerts con motivo del "Gracias totales" de Soda Estéreo / Hugo Perez

Luego de 10 años

La llegada de The Cure a Lima se enmarca en un fenómeno de resurgimiento y nostalgia por artistas emblemáticos. Coqui destacó que este retorno a lo vintage y a las emociones pasadas se refleja en el éxito de bandas como Hombres G, Roger Waters o Billy Idol, quienes han atraído a un público multigeneracional. “Tengo una teoría, siento que luego de la pandemia las personas están buscando más espacios comunes para compartir con su familia, y qué mejor lugar que los conciertos, que son los mayores eventos en cuanto a sentimentalismo y derroche de emotividad”, agrega el director de Move Concerts.

The Cure confirmó concierto en Perú como parte de su gira por Latinoamérica. (Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / IDA MARIE ODGAARD

Esta vez el espacio común será el Estadio Nacional, que fue elegido para el concierto de The Cure debido a su capacidad para albergar a una gran cantidad de personas y la infraestructura adecuada para la presentación de esta legendaria banda, que no tiene inconvenientes en plasmar su propuesta en este lugar, a diferencia de otros artistas que ven limitada su capacidad de ofrecer su show debido a la infraestructura.

“Taylor Swift y Ed Sheeran actualmente están haciendo cosas realmente impresionantes, son producciones que nos impiden tenerlos aquí porque el país no tiene locales y estadios para poder hacer este tipo de shows -confiesa Coqui- Con The Cure no hay ese problema. Cuando se montan estadios en el centro del campo, como los conciertos 360, la situación se vuelve más complicada. U2 no vino [en la gira del 2017] debido a que pedían esos requisitos para su producción, esto también ocurre con otros artistas que tienen una producción específica para su gira y no van a cambiarla solo para adecuarse a un mercado”.

Robert Smith regresa al Perú luego de 10 años. (Foto: Claudia Alva)

De la propuesta de Robert Smith para este concierto se sabe poco; acuerdos de confidencialidad y secretismo abundan cuando bandas icónicas de la música vienen al Perú, además de exigencias particulares por parte de los cantantes, como en el caso de Morrissey, quien se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. “Morrissey impide que haya carne a 300 metros alrededor, entonces hay gente encargada de verificar si se está cumpliendo eso. Hay muchas peculiaridades y más en artistas gigantes como The Cure, eso hace que negociar con él sea complicado”.

En cuanto a las ventas de las entradas, Coqui explica que no podemos esperar que se agoten rápidamente, lo que hace que el sold out sea una meta tentadora, especialmente tras el anterior concierto de The Cure en el 2013, donde casi se llega a la meta. “Normalmente la campaña de estadio dura más. No es un artista de moda, sino un artista de moda atemporal. Entonces no hay euforia de vender las entradas el primer día”, explica.

The Cure cerca de venir al Perú en el 2013

Aunque parezca que artistas de talla internacional siempre estarán en constantes giras y presentaciones a lo largo del mundo, Coqui nos recuerda una verdad que muchas veces olvidamos. “A estas edades ya no se sabe si los artistas van a volver, como Gustavo Cerati con Fuerza Natural, Linkin Park, Chris Cornell, R.E.M, Oasis y otros más. No estamos hablando de bandas como Arctic Monkeys que rondan los 35 años, sino de Robert Smith, que tiene 64 años”, concluye.