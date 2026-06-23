Antes de que Maná fuera una banda mirada por el mundo entero, hubo una noche —en realidad, tres— en que Lima les mostró algo que no olvidarían más. Era 1993 y el grupo mexicano apenas empezaba a despegar cuando llegó a la Feria del Hogar y se encontró con una multitud que cantaba sus canciones como si las conociera desde siempre.

“Desde la primera vez hubo una conexión muy fuerte con Perú. Cada noche eran como 80 mil personas. Para una banda de pop rock llegar y hacer eso fue algo histórico. Ver ese recibimiento en Lima fue impresionante”, recuerda Alex González, baterista y percusionista de la agrupación.

Desde entonces, el vínculo no se rompió. Maná volvió al país y encontró en Lima una plaza de memoria, euforia y gratitud. Álex define al público peruano como uno de los más efusivos de la región. También guarda recuerdos fuera del escenario. En su última visita, cuenta, fueron a comer a Central, una experiencia que quedó sumada a esa relación afectiva con el Perú.

Maná tiene entre sus filas a Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros. (Foto: Bizarro)

“Siempre es un placer regresar a un país con tanta cultura, tanta historia y gastronomía”, dice.

Ese regreso ya tiene fecha. La banda mexicana se presentará el 2 de diciembre de 2026 en el Estadio San Marcos como parte de “Vivir sin aire tour”, espectáculo con el que celebra cuatro décadas de trayectoria.

El concierto llegará, además, después de uno de los momentos más visibles en la historia reciente de la banda: su participación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Maná ha tocado en estadios, festivales y escenarios históricos, pero esta vez la escala era otra. No solo estaba el estadio lleno, también millones de personas mirando desde distintas partes del planeta.

“Para nosotros fue un honor participar en la inauguración de la Copa Mundial FIFA México. Cuando nos dieron la noticia, nos dio mucha emoción. Estuvimos practicando dos días antes y todo estaba perfecto, pero cuando ya vas a salir al estadio lleno y sientes toda esa energía y adrenalina, el chip cambia totalmente”, cuenta.

La canción elegida fue “Oye mi amor”. La idea, dice Álex, fue de Fher Olvera. Buscaban un tema con energía, reconocimiento inmediato y la capacidad de convocar a varias generaciones. La reacción fue más grande de lo que esperaban.

“Cuando empezamos a tocar, el volumen de la gente cantando era impresionante. Nosotros cuatro no lo podíamos creer. Fue un momento épico, inolvidable, que va a quedar siempre en la memoria y en la historia de Maná”, afirma.

Ese coro multitudinario confirmó que la elección había sido la correcta. Para abrir una ceremonia vista por millones, la banda necesitaba una canción reconocible, directa y con la energía suficiente para conectar de inmediato.

“Es uno de los clásicos de Maná. Muchas generaciones han crecido escuchándola en casa, en el carro, con sus hermanos, en fiestas, en bares, en conciertos. Se convirtió en parte de la banda sonora de millones de personas en Latinoamérica”, sostiene.

Después del show, cuando vieron las imágenes y tomaron conciencia de la audiencia que los había seguido en todo el mundo, la emoción dio paso al asombro. Álex habla de un antes y un después porque el Mundial los puso frente a nuevos públicos.

“Hay mucha gente que no conocía a Maná y nos vio en todo el mundo. A muchos les despertó la curiosidad de saber quién es esta banda, de dónde viene nuestra historia. Eso va a abrir puertas para tocar en países y ciudades donde nunca hemos ido”, dice.

Himnos decisivos

El título de la gira que los traerá a Lima también tiene historia. “Vivir sin aire” no solo es una de sus canciones más emblemáticas; fue el tema que terminó de ponerlos en el mapa internacional. Antes, “Rayando el sol” les había abierto la primera gran puerta y, según Álex, incluso salvó a la banda cuando estaban cerca de rendirse.

“‘Rayando el sol’ abrió muchas puertas y prácticamente salvó a la banda. Ya estábamos a punto de tirar la toalla. Luego, ‘Vivir sin aire’ fue un hit en todos lados y abrió más oportunidades para tocar en otros países”, explica.

Cuatro décadas de historia

Sostener una carrera durante 40 años también ha tenido costos. Álex prefiere llamarlos sacrificios: estar lejos de casa, perder cumpleaños, graduaciones y momentos familiares. Al inicio, dice, la banda pasaba mucho tiempo de gira, pero el respaldo de sus familias les permitió seguir adelante.

“Más que precio, ha sido sacrificio. Al comienzo dejabas de ver a tus seres queridos, a tus novias, a tu familia. No estabas presente en cumpleaños, eventos o graduaciones. Pero todos esos sacrificios valieron la pena”, afirma.

Esa permanencia, asegura, también se explica por la relación entre ellos. Maná ha atravesado décadas sin que los egos o el dinero quiebren la estructura interna de la banda.

“Somos cuatro amigos, hermanos, que nos respetamos muchísimo. Nunca ha habido problemas de dinero ni de que uno se crea más importante que el otro. Siempre hemos trabajado en paralelo, buscando el mismo objetivo”, sostiene.

Después de premios Grammy, reconocimientos y récords, Álex no duda cuando se le pregunta cuál es la validación que más les importa. No son las estatuillas. Son los fans. Los de siempre y los nuevos.

“El mayor premio que Maná puede tener son nuestros fans. Ahora viene una nueva generación de chavos y chavas de 5 a 12 años que ni habían nacido cuando sacábamos discos o girábamos, y están yendo a nuestros conciertos. Nuestra música se ha pasado de generación en generación. Ese amor, esa lealtad y ese cariño son el premio más grande”, dice.

Si tuviera que resumir cuatro décadas en una frase, Álex sabe que cualquier respuesta quedará corta. Aun así, encuentra una idea: sueño hecho realidad. Pero no uno caído del cielo, sino construido con trabajo, sensibilidad y pasión.