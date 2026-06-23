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Resumen

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Antes de que Maná fuera una banda mirada por el mundo entero, hubo una noche —en realidad, tres— en que Lima les mostró algo que no olvidarían más. Era 1993 y el grupo mexicano apenas empezaba a despegar cuando llegó a la Feria del Hogar y se encontró con una multitud que cantaba sus canciones como si las conociera desde siempre.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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