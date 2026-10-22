Por Sonia del Águila
09:57
¡Bienvenidos a nuestra cobertura EN VIVO de los Premios Billboard de la Música Latina 2026! Las grandes estrellas se reúnen esta noche en Miami para celebrar lo mejor de la música latina. En El Comercio seguiremos minuto a minuto la alfombra azul, los ganadores, las actuaciones, los homenajes y todas las sorpresas de la gala. ¡Acompáñanos!
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Miami se prepara para recibir a las grandes figuras de la música latina en el James L. Knight Center. La ceremonia reunirá a artistas, productores y personalidades de la industria en una noche de premios, actuaciones y homenajes.