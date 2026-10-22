La agrupación de música mexicana Fuerza Regida encabezó este jueves la lista de ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 al obtener ocho galardones durante la ceremonia realizada en el James L. Knight Center de Miami, seguida por el puertorriqueño Bad Bunny con siete triunfos y por la colombiana Karol G, el mexicano Peso Pluma y el dominicano Romeo Santos con cuatro reconocimientos cada uno.

El grupo mexicano-estadounidense concentró cuatro de sus victorias en la canción ‘Marlboro rojo’, elegida como el tema del año en las categorías Hot Latin Song, Streaming, Global 200 de música latina y regional mexicano. Asimismo, durante la entrega, el vocalista de la banda, Jesús Ortiz Paz, realizó una videollamada a sus padres desde el escenario.

Por su parte, Peso Pluma, quien llegó a la gala como el artista más nominado con 17 menciones, culminó la noche con cuatro estatuillas, entre las que destaca la de Artista Regional Mexicano del Año.

A pesar de su ausencia en el recinto, Bad Bunny obtuvo los premios a artista del año, gira del año, artista latino del año en Global 200, artista masculino en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, solista de Latin Rhythm y compositor del año.

De igual forma, Karol G, quien tampoco asistió a la gala, ganó el primer premio Artista de los Fans (categoría decidida por votación directa del público por primera vez en el certamen), además de los galardones a artista femenina del año en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, y canción de Latin Pop del año por ‘Coleccionando heridas’, su colaboración con Marco Antonio Solís.

La ceremonia también distinguió con tres galardones a Rosalía, Prince Royce y Tito Double P. Entre ellos, la catalana recibió además el premio del Salón de la Fama de manos de Juan Luis Guerra, reconocimiento que dedicó a referentes como Celia Cruz, Daddy Yankee y Rocío Dúrcal.

En tanto, el panameño Rubén Blades fue reconocido con el premio Ícono, galardón que dedicó a los músicos de su país, a su familia y a las agrupaciones con las que ha trabajado, incluida la orquesta de Willie Colón.

Luego, el cantante mexicano Cristian Castro recibió el premio a la trayectoria y manifestó que aceptaba el reconocimiento “en nombre del amor romántico y en nombre de la poesía que son lo más bello que he tenido y que Dios puso en mí junto con mi voz”.

La velada incluyó un homenaje especial a Juan Gabriel a diez años de su fallecimiento, con presentaciones musicales de Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia.

Además, la premiación tuvo las actuaciones en vivo de Cristian Castro, Ha*Ash, Ivy Queen, Ozuna, Wisin, Elvis Crespo, Víctor Manuelle, Manuel Turizo, Kapo, La Nueva Ola de la Cumbia, Melymel, Erick Brian, Nanpa Básico, Nella, Pututi & Nesty, Riza y Santos Bravos.

*Con información de EFE

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