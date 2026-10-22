La velada incluyó un homenaje a Juan Gabriel a diez años de su fallecimiento | Foto: EFE / Composición EC
La velada incluyó un homenaje a Juan Gabriel a diez años de su fallecimiento | Foto: EFE / Composición EC
Por Redacción EC

La agrupación de música mexicana Fuerza Regida encabezó este jueves la lista de ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 al obtener ocho galardones durante la ceremonia realizada en el James L. Knight Center de Miami, seguida por el puertorriqueño Bad Bunny con siete triunfos y por la colombiana Karol G, el mexicano Peso Pluma y el dominicano Romeo Santos con cuatro reconocimientos cada uno.

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