La Cámara Peruana de la Música anunció la lista oficial de nominados para los Premios Capemúsica 2026, cuya ceremonia se realizará el 27 de mayo a las 6:00 p.m. en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, en San Borja, donde competirán artistas como Grupo 5, Corazón Serrano, Daniela Darcourt, Mauricio Mesones y Christian Meier en distintas categorías de la industria musical peruana.

En la categoría “Mejor Artista de Cumbia” fueron nominados Corazón Serrano, Grupo 5 y Agua Marina, mientras que en “Mejor Artista de Salsa” competirán Daniela Darcourt, Antonio Cartagena y Brunella Torpoco. En “Mejor Artista de Rock Pop” figuran Río, Miki González y Christian Meier.

Además, Jhovan Tomasevich fue incluido en la categoría “Mejor Autor Rock” por el tema “Labios Rotos”, mientras que Milena Warthon aparece nominada en “Mejor Productor Huayno”. Por su parte, Mauricio Mesones competirá en la categoría “Mejor Productor Latin – Pop Rock”.

Según informó Capemúsica, las nominaciones fueron definidas tras jornadas de deliberación realizadas por especialistas de la industria. La ceremonia también incluirá un reconocimiento a la trayectoria autoral del músico Pepe Villalobos Cavero por su aporte a la música afroperuana.

Lista completa de nominados a los Premios Capemúsica 2026

Mejor Autor Rock

“Rutas” – Grupo Amén (Marcello Motta)

“Labios Rotos” – Grupo Zen (Jhovan Tomasevich, Alex Marambio, Noel Marambio y Hans Menacho)

“En algún lugar” – Roni Carbajal Yrigoyen

Mejor Autor de Canción Andina

“Me he vuelto a enamorar” – William Luna

“Mal amor” – Karina Benites Franco

“Falso amor” – Dilio Galindo Moreno

Mejor Autor de Salsa

“El ex machito” – Beto Gomez, Gino Montaldo, Josué Díaz, Paulo Morales y Yahaira Plasencia

“Ella” – Julio Barrera Larriega

“Mi vida no tiene sentido” – Juan Carlos Fernández Valdivia

Mejor Autor de Cumbia

“Ojo por ojo” – Carlos Rincón Ruiz

“Apareciste en mi vida” – Álvaro Rod y Nilthon Fiestas

“Solita” – Ana Carina Copello, Jesús Rodríguez y Raúl Vásquez Flores

Mejor Autor de Cumbia Sureña

Francisco Rojas Coila

Clíver Fidel Sanca Coaquira

Fidel Tobías Apaza

José Alberto Salazar Soncco

Mejor Autor del Año 2025

Manuel Ángel Mantilla

Willy Miguel Sánchez Estrada

Carlos Rincón Ruiz

Juan Carlos Fernández Valdivia

Mejor Cantautor de Música Urbana

Luigi García Chiok ‘Nero Lvigi’

Eduardo Montaldo Goncalves ‘Ginola’

Jean Pierre Núñez

Mejor Artista de Cumbia

Corazón Serrano

Grupo 5

Agua Marina

Mejor Artista Andino

Alborada

William Luna

Pelo D’Ambrosio

Mejor Artista Criollo

Marco Romero

Manuel Donayre

Maritza Rodríguez

Mejor Artista de Salsa

Daniela Darcourt

Antonio Cartagena

Brunella Torpoco

Mejor Artista de Rock Pop

Río

Miki González

Christian Meier

Mejor Director de Grabación

Andy Yaipén

Christopher Fernández

Edwin Guerrero

Mejor Ejecutante de Grabación

Óscar Cavero

Javier Yaipén

Juanka Fernández

Mejor Productor de Cumbia

Edwin Guerrero Neira

Elmer y Christian Yaipén Quesquen

Empresa Musical Internacional La Bella Luz EIRL

Mejor Nuevo Productor

Edith Chirinos Uribe

Bryan Labrin Ibañez

Cielo Torres Álvarez

Mejor Productor de Salsa

Gerson Emilio Valdes Aldanas

Wilmer Cartagena

Son Tentación E.I.R.L.

Mejor Productor Criollo

Liliana Schiantarelli Plasencia

Llave de Sol Producciones S.C.R.L

Marco Romero Puente

Mejor Productor Latin – Pop Rock

Mauricio Mesones Lapouble

Inti Producciones E.I.R.L

La Fabrika Records S.R.L

Mejor Productor Huayno

Sergio D’Ambrosio Robles

Milena Warthon

Perudimac S.A.C

Mejor Productividad Discográfica Internacional

Sony Music Entertainment Peru S.A.

Universal Music Perú S.A.

Wika Discos S.A.C (Licencia de Warner Music)

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