La Cámara Peruana de la Música anunció la lista oficial de nominados para los Premios Capemúsica 2026, cuya ceremonia se realizará el 27 de mayo a las 6:00 p.m. en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, en San Borja, donde competirán artistas como Grupo 5, Corazón Serrano, Daniela Darcourt, Mauricio Mesones y Christian Meier en distintas categorías de la industria musical peruana.
En la categoría “Mejor Artista de Cumbia” fueron nominados Corazón Serrano, Grupo 5 y Agua Marina, mientras que en “Mejor Artista de Salsa” competirán Daniela Darcourt, Antonio Cartagena y Brunella Torpoco. En “Mejor Artista de Rock Pop” figuran Río, Miki González y Christian Meier.
Además, Jhovan Tomasevich fue incluido en la categoría “Mejor Autor Rock” por el tema “Labios Rotos”, mientras que Milena Warthon aparece nominada en “Mejor Productor Huayno”. Por su parte, Mauricio Mesones competirá en la categoría “Mejor Productor Latin – Pop Rock”.
Según informó Capemúsica, las nominaciones fueron definidas tras jornadas de deliberación realizadas por especialistas de la industria. La ceremonia también incluirá un reconocimiento a la trayectoria autoral del músico Pepe Villalobos Cavero por su aporte a la música afroperuana.
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Mejor Autor Rock
- “Rutas” – Grupo Amén (Marcello Motta)
- “Labios Rotos” – Grupo Zen (Jhovan Tomasevich, Alex Marambio, Noel Marambio y Hans Menacho)
- “En algún lugar” – Roni Carbajal Yrigoyen
Mejor Autor de Canción Andina
- “Me he vuelto a enamorar” – William Luna
- “Mal amor” – Karina Benites Franco
- “Falso amor” – Dilio Galindo Moreno
Mejor Autor de Salsa
- “El ex machito” – Beto Gomez, Gino Montaldo, Josué Díaz, Paulo Morales y Yahaira Plasencia
- “Ella” – Julio Barrera Larriega
- “Mi vida no tiene sentido” – Juan Carlos Fernández Valdivia
Mejor Autor de Cumbia
- “Ojo por ojo” – Carlos Rincón Ruiz
- “Apareciste en mi vida” – Álvaro Rod y Nilthon Fiestas
- “Solita” – Ana Carina Copello, Jesús Rodríguez y Raúl Vásquez Flores
Mejor Autor de Cumbia Sureña
- Francisco Rojas Coila
- Clíver Fidel Sanca Coaquira
- Fidel Tobías Apaza
- José Alberto Salazar Soncco
Mejor Autor del Año 2025
- Manuel Ángel Mantilla
- Willy Miguel Sánchez Estrada
- Carlos Rincón Ruiz
- Juan Carlos Fernández Valdivia
Mejor Cantautor de Música Urbana
- Luigi García Chiok ‘Nero Lvigi’
- Eduardo Montaldo Goncalves ‘Ginola’
- Jean Pierre Núñez
Mejor Artista de Cumbia
- Corazón Serrano
- Grupo 5
- Agua Marina
Mejor Artista Andino
- Alborada
- William Luna
- Pelo D’Ambrosio
Mejor Artista Criollo
- Marco Romero
- Manuel Donayre
- Maritza Rodríguez
Mejor Artista de Salsa
- Daniela Darcourt
- Antonio Cartagena
- Brunella Torpoco
Mejor Artista de Rock Pop
- Río
- Miki González
- Christian Meier
Mejor Director de Grabación
- Andy Yaipén
- Christopher Fernández
- Edwin Guerrero
Mejor Ejecutante de Grabación
- Óscar Cavero
- Javier Yaipén
- Juanka Fernández
Mejor Productor de Cumbia
- Edwin Guerrero Neira
- Elmer y Christian Yaipén Quesquen
- Empresa Musical Internacional La Bella Luz EIRL
Mejor Nuevo Productor
- Edith Chirinos Uribe
- Bryan Labrin Ibañez
- Cielo Torres Álvarez
Mejor Productor de Salsa
- Gerson Emilio Valdes Aldanas
- Wilmer Cartagena
- Son Tentación E.I.R.L.
Mejor Productor Criollo
- Liliana Schiantarelli Plasencia
- Llave de Sol Producciones S.C.R.L
- Marco Romero Puente
Mejor Productor Latin – Pop Rock
- Mauricio Mesones Lapouble
- Inti Producciones E.I.R.L
- La Fabrika Records S.R.L
Mejor Productor Huayno
- Sergio D’Ambrosio Robles
- Milena Warthon
- Perudimac S.A.C
Mejor Productividad Discográfica Internacional
- Sony Music Entertainment Peru S.A.
- Universal Music Perú S.A.
- Wika Discos S.A.C (Licencia de Warner Music)
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