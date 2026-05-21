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La ceremonia se realizará el 27 de mayo en el Ministerio de Cultura | Foto: Difusión
La ceremonia se realizará el 27 de mayo en el Ministerio de Cultura | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Cámara Peruana de la Música anunció la lista oficial de nominados para los Premios Capemúsica 2026, cuya ceremonia se realizará el 27 de mayo a las 6:00 p.m. en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, en San Borja, donde competirán artistas como Grupo 5, Corazón Serrano, Daniela Darcourt, Mauricio Mesones y Christian Meier en distintas categorías de la industria musical peruana.

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