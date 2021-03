La ceremonia de los Grammy no solo honra a los artistas ya establecidos, sino que también sirve para resaltar a aquellos que todavía están comenzando su ascendencia al estrellato. Una de las formas en que lo hace es mediante el premio a Mejor artista nuevo, en el cual se honra a un joven intérprete que está empezando a hacer olas en la industria musical.

Este año la categoría está poblada de artistas de todo el espectro musical, desde ídolos de la música indie como Phoebe Bridgers, herederos de dinastías musicales como Noah Cyrus y francamente ya superestrellas como Megan Thee Stallion, cuya colaboración con Cardi B. “WAP” se convirtió en una de las canciones más habladas del 2020.

Completan la lista melódica Ingrid Andress; los raperos Chika, Doja Cat y D Smoke; y el DJ Kaytranada, un veterano en la industria musical que recientemente ha lanzado su trabajo como solista. En esta nota exploraremos un poco cada uno de los candidatos.

Como mencionamos antes, indudablemente el candidato más conocido de la lista es Megan Thee Stallion, rapera cuya candidatura debió llegar años antes con sus éxitos “Tina Snow” y “Fever”, pero el año pasado consolidó aún más su posición como una de las figuras centrales de la música con la ya mencionada “WAP” y por su colaboración con Beyoncé titulada “Savage”, la cual también está nominada a Mejor canción de rap y Mejor interpretación de rap.

Quizás la única que puede compararse al perfil de Megan es la también rapera Doja Cat. La artista de 25 años que comenzó compartiendo su música a través del internet cuando era adolescente ganó prominencia con su álbum debut “Amala” (2018) y con su segundo disco “Hot Pink”, este último que contiene su popular tema “Say So”, que también tiene una versión en la que hace dúo con Nicki Minaj. El tema ha sido tan popular que también compite en la categoría de Grabación del año y en la de Mejor interpretación de un solista de pop.

A pesar de estar en presencia de estos dos titanes, no se pueden descartar a los otros candidatos. Ingrid Andress, dueña de una voz angelical, sorprendió en 2020 con su canción “More Hearts than Mine” en la que muestra sus habilidades para el piano y su influencia country. Otros temas suyos que resaltaron fueron “Lady Like” y “The Stranger”, los cuales reúnen millones de reproducciones en Spotify.

Tampoco se puede descartar a Phoebe Bridgers, una cantautora de 26 años que se ha ganado el corazón de los aficionados del movimiento de música independiente. Su más reciente álbum, “Punisher”, ha sido entre los mejores del 2020, con reseñas como la de Sam Sodomsky de Pitchfork, quien lo calificó de “maravilloso (...) cándido, multidimensional, inteligentemente psicodélico y lleno de corazón.

Chika es otra voz a la que no se puede dejar de mencionar. La rapera de 23 años ha tenido un precipitado ascenso desde la salida de su canción debut “No Squares”. Sus canciones llenas de letras que buscan justicia social y que tratan asuntos LGBT la hace una de las voces más dinámicas en la actualidad.

Noah Cyrus es otra joven artista nominada, siguiendo los pasos de su hermana mayor Miley y su padre Billy Ray. Hasta la fecha ha lanzado dos discos: “Good Cry” (2018) y “The End of Everything” (2020).

Los otros dos nombres en la lista tampoco deben de ser subestimados. Kaytranada ya hacía olas con su disco debut “99.9%” (2016), seguido por su más reciente y aclamado disco “Bubba” (2019), en la que cuenta con colaboraciones con Pharrell Williams. Kaytranada también está nominado a Mejor disco de música electrónica dance, mientras que su canción “10%” está nominada a Mejor grabación de dance.

El último candidato, aunque no en orden de importancia, es el rapero D Smoke, cuya carrera musical se despegó después de ganar el reality de Netflix “Rhythm + Flow” en 2019. Desde entonces ha publicado dos discos, “Inglewood High” y “Black Habits”, este último nominado a Mejor álbum de rap.

La ceremonia de los Premios Grammy 2021 se llevará a cabo este 14 de marzo a las 8 p.m. (hora del este). En Latinoamérica, será transmitida por la señal de TNT.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry". (Fuente: Apple Tv+)