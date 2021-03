Hace un año, Billie Eilish sorprendió al mundo artístico con sus cinco galardones obtenidos en los Premios Grammy 2020. Este año, la artista de 19 años podría conseguir la misma victoria si gana las cuatro categorías en las se encuentra candidata.

En el 2020, la intérprete de “Bad Guy” sustituyó a Taylor Swift como la persona más joven en ganar el premio Álbum del año por su disco debut, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Es importante mencionar, que Eilish también triunfó en las cuatro categorías principales de la gala: Canción del año, Disco del año, Álbum del año y Mejor artista nuevo. De esta manera, se convirtió en la primera persona en conseguir este inmenso logro desde 1981, cuando el cantante estadounidense Christopher Cross obtuvo la misma hazaña.

La joven promesa musical, ha transformado las reglas del pop en los últimos años, creando canciones inquietantes sobre la depresión que trastocan y atraen a los oyentes. En las palabras de su productor musical y hermano, “Escribimos un álbum sobre la depresión y los pensamientos suicidas, el cambio climático y ser un mal tipo, sea lo que eso signifique. (...) Y nos levantamos aquí (Grammy 2020) confundidos y agradecidos”, comentó en la ceremonia del año pasado, segundos después de que su hermana obtenga la estatuilla a Álbum del año.

Ese mismo estilo propio manejado por Eilish, es lo que la está haciendo reconfirmar su posición como la artista más joven en ganar las estatuillas en forma de megáfono. En efecto, se espera que en la edición de los Grammy que se llevarán a cabo este domingo 14 de marzo, pueda conseguir un logro de tal magnitud, pero en esta ocasión por su tema “Everything I Wanted”. La canción se encuentra nominada en las categorías de Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación de un solista de pop. Aunque también podría obtener un premio por “No time to die”, que compite en Mejor canción escrita para una película.

Una gala diferente para Billie Eilish

Además de ser participante en las mejores menciones de los Grammy, Billie será una de las presentadoras encargadas de entregar uno de los trofeos. En esta oportunidad, la cantante será la responsable de mencionar al ganador de la categoría Mejor Artista Nuevo.

Incluso, tendrá la misión de deleitar a los fanáticos de la música con una presentación en vivo. Aunque aún no se sabe qué tema es el que va a presentar, lo más probable es que sea su canción nominada “Everything I Wanted”.

