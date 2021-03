Cuando Bad Bunny actúe en la ceremonia de los Premios Grammy este 14 de marzo, su primera vez en ese escenario, lo hará con más de una razón para festejar. Y es que el artista puertorriqueño está nominado a dos de los codiciados galardones y ya se destaca como el favorito para llevarse ambos.

El cantante de “Vete” está nominado a las categorías de Mejor álbum pop latino por su disco “YHLQMDLG”, así como Mejor interpretación pop duo o grupo, por el tema “Un Día” junto a J Balvin, Dua Lipa y Tainy.

La primera categoría lo pone en competencia directa con Ricky Martin (“Pausa”), Camilo (“Por Primera Vez”), Debi Nova (“3:33”) y Kany García (“Mesa Para Dos”). Mientras tanto, en la segunda categorías se enfrentará Justin Bieber (“Intentions”); el grupo de K-pop BTS (“Dynamite”); Lady Gaga y Ariana Grande (“Rain on Me”) y Taylor Swift y Bon Iver (“Exile”).

En conversación con la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, el artista, cuyo verdadero nombre es Benito Martínez Ocasio, se mostró entusiasmado por el momento que vive su carrera. “Me siento genial. Me siento vivo. Me siento feliz. Estoy orgulloso de mi trabajo”, afirmó.

Bad Bunny no es un extraño para los premios Grammy, y ha recibido tres nominaciones antes, comenzando en 2019 cuando su canción junto a Cardi B y J Balvin “I Like It” fue nominada a Mejor grabación del año.

Pero este año será diferente, con los cambios causados por la pandemia del COVID-19 que incluso llevaron a que se postergara la fecha de la gala del 31 de enero al 14 de marzo.

Lo que si no se cambió es que será conducido por el comediante y presentador de televisión Trevor Noah y que se esperan espectáculos del propio Bad Bunny, así como artistas de la talla de Billie Eilish, BTS, Taylor Swift, Cardi B, y Harry Styles. La ceremonia comenzará a las 8 p.m. (hora del este) y en Latinoamérica será transmitida a través de la señal de TNT.

