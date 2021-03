Este domingo 14 de marzo, los Premios Grammy se llevarán a cabo desde el Staples Center de Los Ángeles, California. En esta oportunidad, Taylor Swift, planea regresar a los escenarios de la ceremonia para brindar un espectáculo en vivo. La cantante que se encuentra nominada en seis categorías por su disco “Folklore” y por el tema compuesto para la película “Cats”, podría volver a coronarse como la ganadora en la categoría de Álbum del año.

La trayectoria de Swift en los premios ha sido grata y muy enriquecedora para su carrera. De hecho, la artista cuenta con 41 nominaciones en total desde el año 2010. Vale resaltar que, uno de sus mayores logros fue titularse a la edad de 20 años como la más joven en ganar el Grammy a Álbum del año. Lamentablemente, aquel título fue a parar en manos de la cantante Billie Eilish, cuando ganó el premio con tan solo 17 años el año pasado.

En en el 2016, la artista volvió a obtener el premio de Álbum del año gracias a su disco “1989″. Este logro significó que Swift se convirtiera en la primera mujer en ganar por segunda ocasión este prestigiado galardón. En efecto, este año no podría ser una excepción para la intérprete.

Según las predicciones de Hugh McIntyre para Forbes, la cantante podría coronarse nuevamente en la categoría, pero se encuentra compitiendo contra Dua Lipa, quien sería su mayor rival este año. Es importante mencionar que “Folklore” fue uno de los éxitos comerciales del año pasado, con el cual la cantante logró debutar en el número 1, produjo tres éxitos que quedaron en el top 10, y la mayoría de su lista de canciones lograron entrar al Hot 100.

Además de lograr el reconocimiento comercial, el álbum que se lanzó de sorpresa fue el favorito de la crítica en el 2020. Incluso, demostró que Swift estaba totalmente a cargo de su carrera de una manera que no había destacado antes. Y reajustó su estilo, cambiando el pop por un sonido alternativo y folk, algo que era nuevo para sus seguidores. Claramente, si hablamos de sus letras, muchos oyentes se han sentido fascinados por la forma en que su evolución hacia la edad adulta se ha visto reflejado en sus canciones.

Cuando se lanzó el disco, nadie lo veía venir, mucho menos en un contexto de pandemia donde las industrias están medio paralizadas. Pero la cantante sorprendió a sus seguidores con la noticia de su octava entrega por medio de sus redes sociales: “La mayoría de las cosas que había planeado este verano no terminaron sucediendo, pero hay algo que no había planeado y que SÍ sucedió. Y esa cosa es mi octavo álbum de estudio, Folklore. (...) lanzaré mi nuevo álbum completo de canciones en las que he volcado todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones. Escribí y grabé esta música de forma aislada. Antes de este año probablemente habría pensado demasiado cuándo lanzar esta música en el momento “perfecto”, pero los tiempos que estamos viviendo me siguen recordando que nada está garantizado. Mi instinto me dice que, si haces algo que te gusta, debes sacarlo al mundo. Ese es el lado de la incertidumbre con el que puedo estar de acuerdo”, compartió por medio de su Instagram.

La intérprete de “Cardigan” podría incluso ganar otros galardones de megáfono. Entre las categorías en las que se encuentra participando son: Mejor Álbum Pop (“Folklore”), Canción del Año (“Cardigan”), Mejor Presentación Pop (“Cardigan”), Mejor Duo/Grupo Pop (“Exile”). Incluso, podría ganar el premio a Mejor Canción escrita para Medios Audiovisuales por el tema compuesto para la película “Cats” que se llama “Beautiful Ghosts”.

La odisea de las regrabaciones

Swift recibe este 2021 de lleno en una cruzada personal. La artista ha decidido regrabar todo su catálogo musical, debido a que los derechos de los másters de sus temas están en poder de un fondo de inversiones. Esto ocurrió luego de que el millonario mánager los vendiera. Con este esfuerzo, Swift lleva a cabo un acto con el que recupera lo que le pertenece.

De acuerdo a Serona Elton, especialista en música de Frost School of Music de la Universidad de Miami, la artista grabó inicialmente sus temas bajo obligaciones contractuales que, ahora, no le gustan. “(Con la regrabación) ella está en completo control de las grabaciones, incluso si esto no cambia el control de las viejas grabaciones”, dijo a CNN.

