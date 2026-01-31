Premios Grammy 2026: ¿Quiénes son los nominados a las principales categorías?

La Academia de la Grabación ha revelado la lista de candidatos que competirán en los premios Grammy 2026, el próximo 1 de febrero en Los Ángeles. En esta ocasión, el panorama musical está liderado por el rapero Kendrick Lamar, quien se posiciona con nueve nominaciones.

Tras él, Lady Gaga se reafirma como la reina del pop contemporáneo con siete menciones, mientras que el bloque de artistas con seis candidaturas destaca por su variedad, incluyendo a Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas.

La cantante y compositora Mon Laferte, nominada al Latin Grammy a canción del año, una categoría a la que ha optado en al menos cinco veces, cree que ya es el momento de alzarse con este galardón | Video: EFE

¿Quiénes los nominados en las principales categorías de los premios Grammy 2026?

La categoría de Álbum del Año se presenta como un campo de batalla de diversos géneros y trayectorias. Entre los seleccionados destacan:

“Debí tirar más fotos” - Bad Bunny

- Bad Bunny “GNX” - Kendrick Lamar

- Kendrick Lamar “Mayhem” - Lady Gaga

- Lady Gaga “Man’s Best Friend” - Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter “Swag” - Justin Bieber

- Justin Bieber “Chromakopia” - Tyler, The Creator

En el apartado de Grabación del Año, que evalúa la excelencia en la ejecución y producción de un tema específico, la competencia incluye éxitos que han marcado la pauta radial y digital del último año. Los nominados son:

“Luther” - Kendrick Lamar con SZA

- Kendrick Lamar con SZA “Abracadabra” - Lady Gaga

- Lady Gaga “APT.” - Rosé y Bruno Mars

- Rosé y Bruno Mars “Wildflower” - Billie Eilish

- Billie Eilish “DTMF” - Bad Bunny

- Bad Bunny “Manchild” - Sabrina Carpenter

Bad Bunny en concierto | Crédito: AFP

Por otro lado, la categoría de Canción del Año pone el foco en la labor de los compositores, premiando la estructura y letra de las obras.

En este grupo repiten figuras como Billie Eilish y Bad Bunny, junto a propuestas como “Anxiety” de Doechii y el éxito “Golden” de HUNTR/X.

La renovación de la industria musical se presenta con la terna de Mejor artista revelación, donde nombres como Addison Rae, Katseye, The Marias y Leon Thomas buscarán llevarse el reconocimiento.

Finalmente, en el ámbito del Rap, Kendrick Lamar y Tyler, The Creator se perfilan como los favoritos, mientras que en el Pop, Justin Bieber y Miley Cyrus se enfrentan a las nuevas potencias comerciales como Chappell Roan y Teddy Swims.

*Con información de AFP