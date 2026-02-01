Premios Grammy 2026: “Wildflower” de Billie Eilish fue elegida Canción del Año

En la reciente gala de los Premios Grammy 2026, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el tema “Wildflower”, interpretado por Billie Eilish, junto a Finneas O’Connell y otros compositores se alzó con el prestigioso galardón a Canción del Año.

La balada se impuso en una categoría en la que competían éxitos como “Abracadabra”, de Lady Gaga; “Anxiety”, de Doechii; la viral “APT.”, interpretada por Rosé y Bruno Mars; “DtMF”, de Bad Bunny, y la veraniega “Manchild”, de Sabrina Carpenter.

“Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan”, dijo la artista.

Añadió: “Nadie es ilegal en tierra robada... Que se j*** el ICE: es lo único que quiero decir”.

¿Quiénes fueron los nominados al Grammy 2026 en Canción del Año?

La categoría de Canción del Año premia específicamente a los compositores. Este año, la lista reflejó una mezcla de pop global, rap y colaboraciones internacionales. Los nominados que compitieron por el gramófono dorado fueron:

“Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga).

– Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga). “Ansiedad” – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii).

– Jaylah Hickmon, compositora (Doechii). “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars y equipo de compositores.

– ROSÉ, Bruno Mars y equipo de compositores. “DtMF” – Bad Bunny y equipo de compositores.

– Bad Bunny y equipo de compositores. “Golden” – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI).

– HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI). “Luther” – Kendrick Lamar ft. SZA y equipo de compositores.

– Kendrick Lamar ft. SZA y equipo de compositores. “Manchild” – Sabrina Carpenter, Amy Allen y Jack Antonoff, compositores.

– Sabrina Carpenter, Amy Allen y Jack Antonoff, compositores. “Wildflower” – Billie Eilish y Finneas O’Connell, compositores.

¿Quién ganó el Grammy a Canción del Año en 2025?

Cabe recordar que en la 67.° edición, del 2025, el ganador fue Kendrick Lamar con su éxito “Not Like Us”, siendo además el artista más premiado de esa noche, obteniendo cinco galardones y venciendo a figuras como Taylor Swift, Beyoncé y Billie Eilish en la misma categoría.

Otros ganadores destacados en categorías de composición durante el 2025 incluyeron a:

Mejor canción de pop (solista): “Espresso” de Sabrina Carpenter.

“Espresso” de Sabrina Carpenter. Mejor canción de rock: “Broken Man” de St. Vincent.

A su vez, en la edición regional de noviembre, es decir los Latin Grammy, Karol G se llevó el premio a Canción del Año por “Si antes te hubiera conocido”.