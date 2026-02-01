Premios Grammy 2026: “Wildflower” de Billie Eilish fue elegida Canción del Año

Escuchar
'Wildflower', de Billie Eilish, se alza con el Grammy a Canción del Año. Foto: EFE/EPA/JILL CONNELLY EFE/EPA/JILL CONNELLY

En la reciente gala de los Premios Grammy 2026, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el tema “Wildflower”, interpretado por Billie Eilish, junto a Finneas O’Connell y otros compositores se alzó con el prestigioso galardón a Canción del Año.

