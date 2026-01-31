“No te hace mejor músico, pero lo cambia todo en términos de negocio y alcance”: Tony Succar y cómo ganar un Grammy sin fama internacional ni disquera

“Si te pudiera explicar exactamente cómo se gana un Grammy, todo el mundo podría ganarlo”, dice. Y ahí está la primera lección: no hay receta. Lo que existe es una acumulación de decisiones correctas sostenidas en el tiempo. Algunas dan resultados rápidos; otras tardan años. Muchas nunca llegan.

“La Academia no premia trayectorias ni historias inspiradoras, sino excelencia. Por eso hay que buscar sobrepasar todas las expectativas, conceptos sólidos y hacer música con mucha calidad para que pueda competir e imponerse incluso en categorías dominadas por grandes sellos”, comenta Tony.

Ganar sin ser famoso (ni tener disquera)

Ser un artista independiente —como lo fue y sigue siendo el percusionista peruano— significa pelear por cada centímetro de visibilidad. “Estás menos en el ojo de la gente: todo es marketing. Tienes que trabajar el triple para que te vean; y cuando compites contra artistas de disqueras grandes es todavía más difícil. Por eso hay que poner aún más esfuerzo. No es imposible”.

El trabajo que pesa más

Antes de que un disco compita en los Grammy, hay una fase menos glamorosa que consume la mayor parte del tiempo: planificación, administración, marketing, relaciones públicas, estrategia.

“Definitivamente uno pone más tiempo a lo no musical que a lo musical”, reflexiona. La música exige talento y oficio; lo otro exige paciencia, método y resistencia.

Sacrificios

Entre las tareas invisibles que resultaron cruciales, Succar menciona que entender cómo llegar a más gente con recursos mínimos, como el uso de las redes sociales y el estudio constante de sus tendencias, fueron claves para darse a conocer.

“La gente ve el resultado y piensa que es fácil. No lo es. El precio fue alto: menos tiempo con la familia, con los amigos, con la vida social. No hay cine, no hay pausas largas, no hay descanso real en los momentos críticos. La vida balanceada no siempre existe cuando estás construyendo algo grande. Tienes que tener fuerza de voluntad, a veces tienes que volverte un poquito loco, pero después cuando ves el resultado, ya gozas”, afirma sin romanticismo. Para Succar, el esfuerzo tiene que ser anormal. “Si fuera normal, cualquiera lo lograría”.

Después del Grammy

El impacto del premio es real y profundo, asegura. Cambia el alcance, la percepción pública, el peso en la industria. No convierte a nadie en mejor músico, pero sí amplifica la voz. “El trofeo está sentado en mi estudio. Eso no produce nada. El Grammy no es la estatuilla, es la persona que la sostiene y lo que hace después”.

Con el premio llega también una responsabilidad mayor, la de representar con coherencia, respeto, calidad y honestidad aquello que te llevó hasta ahí.

“No eres mejor músico por ganarte un Grammy, pero en términos de negocio y alcance sí cambia todo. La gente te descubre más y te ve como una inspiración. Por eso el premio siempre es un empujón enorme. Si paras, la gente se olvida. No puedes confiarte en que ‘ya lo lograste’. Hay que seguir empujando”, asiente.

Creatividad sin concesiones

¿Más presión? ¿Menos libertad? Para Succar, ninguna de las dos. Ganar no recorta la creatividad porque nunca ha trabajado para números ni expectativas externas. Trabaja para sentirse orgulloso de lo que hace. La innovación es su motor, explica.

El mito que se rompió

El mayor prejuicio que se le cayó tras ganar un Grammy fue creer que todo es corrupción. “Yo no lo he visto”, afirma. En su experiencia, los votos llegaron y el premio también.

“A veces dicen que todo es comprado, pero yo te puedo asegurar que no. Cualquiera puede ganarlo si se lo propone. Si yo lo hice con humildad, con cero dinero, independiente y sin apoyo, tú también puedes. No es imposible”, enfatiza.

La historia de Tony Succar no promete finales fáciles. Deja, más bien, una certeza incómoda y honesta: cuando el éxito llega, casi siempre encuentra a alguien cansado, sí, pero listo —y todavía trabajando.

Además… Tony Succar se presentará el próximo 9 de mayo en Costa 21. Las entradas están a la venta en Teleticket.