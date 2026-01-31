Escuchar
(2 min)
Mimy Succar y su hijo Tony Succar hicieron historia al ganar el Grammy 2025 al Mejor Álbum Tropical Latino por «Alma, corazón y salsa". (Foto: archivo personal de Tony)

Mimy Succar y su hijo Tony Succar hicieron historia al ganar el Grammy 2025 al Mejor Álbum Tropical Latino por «Alma, corazón y salsa". (Foto: archivo personal de Tony)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Para Tony Succar, ganador de un Grammy y dos Grammy Latinos, el reconocimiento más codiciado de la música es una consecuencia —nunca el punto de partida— de una carrera sostenida en la obsesión por la calidad, la disciplina extrema y una ética de trabajo que casi nunca se ve sobre el escenario.

TE PUEDE INTERESAR

“No te hace mejor músico, pero lo cambia todo en términos de negocio y alcance”: Tony Succar y cómo ganar un Grammy sin fama internacional ni disquera
Música

“No te hace mejor músico, pero lo cambia todo en términos de negocio y alcance”: Tony Succar y cómo ganar un Grammy sin fama internacional ni disquera

Beret anuncia concierto Lima como parte de su gira “Lo bello y lo roto Tour 2026”
Música

Beret anuncia concierto Lima como parte de su gira “Lo bello y lo roto Tour 2026”

“Vivir de lo que hiciste hace 40 años sería conformista”: Christian Meier habla de sus inicios, la fama, la pausa y la vigencia
Historias

“Vivir de lo que hiciste hace 40 años sería conformista”: Christian Meier habla de sus inicios, la fama, la pausa y la vigencia

Katia Condos y Jorge Aravena protagonizarán el filme “No tan viuda”
Música

Katia Condos y Jorge Aravena protagonizarán el filme “No tan viuda”