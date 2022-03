Conforme a los criterios de Saber más

Olivia Rodrigo es una de las cantantes más jóvenes de la industria musical que ha logrado ser nominada en siete categorías de los Premios Grammy 2021 con su álbum debut. Un logro que ha sido reconocido por la crítica. Su carrera recién empieza y, como una forma de abrir su corazón a sus fanáticos, ha decidido mostrar momentos del proceso creativo de su disco “SOUR” a través de un documental producido por Disney+ “Driving Home 2 U”.

La joven de 19 años se encuentra emocionada por el próximo estreno del material audiovisual este 25 de marzo y, para celebrarlo, realizó una mesa redonda con medios de la región y El Comercio estuvo presente. Olivia Rodrigo recalcó el especial cariño que le tiene a su primer álbum.

“ Es el primer trabajo que he lanzado y muchas de las canciones las he escrito en base a experiencias que he vivido. Escribir el álbum ha sido la forma de procesar todas estas emociones. Es un álbum personal y ha sido algo muy importante para mí hacerlo . Lanzarlo y ver las respuestas positivas de la gente fue una bendición. Ellos son parte de mi vida y estoy muy agradecida”, dijo por medio de la plataforma Zoom.

En el documental, Olivia mostrará algunas de sus canciones con nuevos arreglos que espera emocionen a sus seguidores. “Amé el nuevo arreglo de “Jealousy, Jealousy”, darle un estilo libre, agregarle esta versión punk rock a la canción. Me divertí mucho agregándole este estilo rock al álbum con mis compañeros de banda. También me gustó que “hope ur ok”, no por spoilear mucho, pero la escribimos en la playa. Yo amo la playa y nos divertimos”, señaló.

Su destino en la música

La artista estadounidense cree que estaba destinada a dedicarse a la industria musical porque desde muy pequeña le encantaba cantar y, desde entonces, se ha sentido preparada para todos los retos que implica una carrera en la música. Aún más cuando se inicia tan joven. “Escribo canciones desde que tengo memoria. Mis padres tienen fotos y videos caseros míos de cuando tenía seis años cantando canciones que yo escribía y ese tipo de cosas. Siempre ha sido algo que amé hacer, pero nunca imaginé lo que pasaría. Amo lo que está pasando estos últimos años. Estoy muy agradecida ”, recalcó.

Asimismo, tuvo la oportunidad de hacer el colegio en casa y hacer los procesos creativos para sí misma. “Creo que cada uno trabaja a su manera, lo cual es emocionante y estoy agradecida de poder escribir canciones y que la gente quiera seguir escuchándome cantarlas”.

Olivia Rodrigo destacó que una de sus partes preferidas de ser una artista es que puede ser parte diferentes aspectos alrededor de su carrera como la música, los videos musicales, las películas. “Hay muchas maneras de expresión de las cuales puedes tomar ventaja. Esa es una de mis cosas favoritas”.

Para ella, lo más importante que un cantante debe tener presente al iniciar su carrera es que “tienes que hacer música para ti y porque lo amas. no puedes escribir canciones para sacarlas, (para) convertirlas en populares. Escribir una canción (con ese propósito) puede ser malo. Creo que, mientras que tú pongas tu corazón en las canciones que escribas, y las escribas porque son significativas para ti, que nunca te equivocarás” .

Olivia Rodrigo ha sido nominada en siete categorías de los Premios Grammy 2021, incluyendo Álbum del año y Canción del año. (Foto: Twitter MTV)

La joven también busca empoderar a las mujeres en la música y para ello ha venido trabajando. “Siento que las amistades entre mujeres son las relaciones más reales del mundo y fue muy divertido hacer las canciones con mujeres que amo. Recuerdo haber crecido sin ver a muchas mujeres en el rock y esto me ha empoderado. Ver a mujeres en la guitarra. Eso es lo que verán en la película y en el tour y es muy emocionante”.

Otros tours en mente

A inicio de abril, Olivia Rodrigo empezará su primera gira “SOUR” que recorrerá Estados Unidos y algunos países de Europa. Esta será una nueva experiencia para la joven, quien se muestra sumamente emocionada. “Ver que la gente hace suyas las canciones es muy emocionante y podré ver eso de primera mano en el tour”.

Además, reveló algunas recomendaciones que le han dado sus compañeros de la industria musical para esta primera gira que realizará. “Estoy muy emocionada de experimentar visualmente y musicalmente, hacer mis ´outfits´. Esos detalles del tour que son tan divertidos de crear. Creo que todos mis amigos me han recomendado que me cuide mucho durante el tour, porque cantar cada noche puede llegar a ser físicamente exhausto. Todos me han dicho que cuide mi salud y que tengo que dormir, comer y tomar agua. Voy a tomar en cuenta sus recomendaciones”, contó entre risas.

Consultada sobre la posibilidad de hacer un tour que incluya al Perú, la artista respondió que definitivamente estaba entre sus planes, así como el resto de países de Latinoamérica. “Los amo (a mis fans). Estoy muy triste de no poder ir a países que quería ir con este tour. Por temas de tiempo y financiaros no se ha podido. Pero estoy muy emocionada de estar (próximamente) en lugares que realmente quiero incluir en un próximo tour” , finalizó.

El dato

El documental “Driving Home 2 U” (A SOUR Film) se estrena este viernes 25 de marzo a través de la plataforma de streaming Disney+. Mientras que el primer tour de Olivia Rodrigo “SOUR” empezará este 5 de abril en Portland, Oregon.

