Amy Gutiérrez fue nominada a los Premios Heat 2021. La cantante peruana dio a conocer su nominación a través de un mensaje en sus redes sociales.

Según señaló la artista de 22 años, ella fue considerada en la categoría Promesa musical. “¡Emocionada! La noticia me tomó por sorpresa y no saben lo feliz que me puso. El año pasado tuve el honor de ser presentadora en los Premios Heat y este 2021 estoy nominada como Promesa musical”, expresó a través de su perfil de Instagram.

“Gracias infinitas por considerarme entre tantos buenos artistas internacionales. Me emociona y motiva saber que mi trabajo es reconocido no solo en mi país, sino también fuera de él”, añadió.

Amy Gutiérrez tendrá que competir contra JD Pantoja, Katie Angel, Emilia Mernes, Juhn, Alejandro Santamaria, Jay Menez, Mora y Kenia Os en la categoría Promesa musical.

Como se recuerda, la artista nacional fue una de las presentadoras de los Premios Heat 2020. La salsera Yahaira Plasencia y Leslie Shaw también fueron parte de la gala musical.

