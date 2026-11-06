Brunella Torpoco ganó el premio a Mejor Artista Salsa en los Premios HEAT 2026, realizados el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México. La cantante peruana se impuso frente a reconocidos exponentes internacionales como Marc Anthony, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa.

El reconocimiento representa uno de los logros más importantes en la carrera musical de Torpoco, quien consiguió destacar en una categoría que reunió a figuras representativas de la salsa internacional.

Al recibir el galardón, la intérprete expresó su emoción y recordó sus raíces chalacas frente al público presente. “Soy del Perú, del Chimpún Callao. Este premio se lo dedico a Dios, a mi familia, a mi hijo y a mi país. Estoy feliz. Muchas gracias”, manifestó.

Minutos antes de conocer el resultado, Torpoco había reconocido que se encontraba nerviosa por competir con artistas de amplia trayectoria. Como se sabe, la categoría a Mejor Artista Salsa contó con la participación de reconocidos exponentes del género, como Marc Anthony, Tito Nieves, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa.

Grupo 5 también ganó en los Premios Heat 2026

La música peruana también celebró el triunfo de Grupo 5, que obtuvo el premio a Mejor Artista Tropical. La agrupación se impuso en su categoría y sumó otro reconocimiento para el Perú.

Los hermanos Christian, Elmer y Andy Yaipén recibieron el galardón y dedicaron el reconocimiento a su padre, Elmer Yaipén, fundador de la orquesta. Asimismo, el vocalista destacó los 53 años de trayectoria de la agrupación y agradeció el respaldo de sus seguidores.

Grupo 5 obtuvo el premio a Mejor Artista Tropical en los Premios HEAT 2026. (Foto: Prensa Heat)

De esta manera, Brunella Torpoco y Grupo 5 protagonizaron una noche importante para la música peruana en los Premios HEAT 2026. Ambos reconocimientos destacaron la presencia de los artistas nacionales en la escena musical internacional.