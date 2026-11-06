Brunella Torpoco obtuvo el galardón a Mejor Artista Salsa en los Premios HEAT 2026 y dedicó el reconocimiento a su familia, su hijo y al Perú. (Foto: Prensa Heat)
Brunella Torpoco obtuvo el galardón a Mejor Artista Salsa en los Premios HEAT 2026 y dedicó el reconocimiento a su familia, su hijo y al Perú. (Foto: Prensa Heat)
Por Redacción EC

Brunella Torpoco ganó el premio a Mejor Artista Salsa en los Premios HEAT 2026, realizados el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México. La cantante peruana se impuso frente a reconocidos exponentes internacionales como Marc Anthony, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa.

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