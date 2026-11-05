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Los Premios HEAT 2026 se celebran este 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México, con grandes figuras de la música latina y participación peruana. (Foto: Prensa Heat)
Los Premios HEAT 2026 se celebran este 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México, con grandes figuras de la música latina y participación peruana. (Foto: Prensa Heat)
/ CARLOS ZAMBRANO
Por Sonia del Águila

La música latina tiene una cita especial este jueves 5 de noviembre. Por primera vez, los Premios Heat Latin Music Awards 2026 se celebrarán en México, con una gala que reunirá a reconocidos artistas internacionales y contará con participación peruana. Bajo el nombre de Heat al Estilo Jalisco, la premiación tendrá como escenario el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, donde se conocerá a los ganadores de una edición encabezada por Karol G y Bad Bunny entre los más nominados.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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