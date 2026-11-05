Encontramos más peruanos en la alfombra magenta.
Gloria fue entrevistada por los conductores de la alfombra roja, tras lo cual se retiró. No pasó por la alfombra para encontrarse con los demás medios.
La salsera peruana Brunella Torpoco (foto) tenía previsto participar en el homenaje a Celia Cruz durante los Premios HEAT 2026. Sin embargo, debido a inconvenientes que le impidieron llegar a tiempo para los ensayos, no podrá formar parte de la presentación. En su lugar, Kate Candela será la encargada de rendir tributo a la recordada Reina de la Salsa.
Así es la vista desde la red carpet de los Heat 2026,
Así están los ánimos en Guadalajara, México, a horas de la ceremonia.
Gloria Trevi en los Heat, durante su breve paso por la alfombra roja.