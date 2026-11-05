Por Sonia del Águila
19:12

Gloria Trevi en los Heat, durante su breve paso por la alfombra roja.

18:51

Encontramos más peruanos en la alfombra magenta.

18:48

Gloria fue entrevistada por los conductores de la alfombra roja, tras lo cual se retiró. No pasó por la alfombra para encontrarse con los demás medios.

18:41

La salsera peruana Brunella Torpoco (foto) tenía previsto participar en el homenaje a Celia Cruz durante los Premios HEAT 2026. Sin embargo, debido a inconvenientes que le impidieron llegar a tiempo para los ensayos, no podrá formar parte de la presentación. En su lugar, Kate Candela será la encargada de rendir tributo a la recordada Reina de la Salsa.

La salsera peruana Brunella Torpoco (foto) tenía previsto participar en el homenaje a Celia Cruz durante los Premios HEAT 2026. Sin embargo, debido a inconvenientes que le impidieron llegar a tiempo para los ensayos, no podrá formar parte de la presentación. En su lugar, Kate Candela será la encargada de rendir tributo a la recordada Reina de la Salsa.
18:34

El dúo musical Ha*Ash está integrado por las hermanas Hanna Nicole Pérez Mosa y Ashley Grace Pérez Mosa. Ambas asistieron a los Heat 2026.

El dúo musical Ha*Ash está integrado por las hermanas Hanna Nicole Pérez Mosa y Ashley Grace Pérez Mosa. Ambas asistieron a los Heat 2026.
18:08

Así es la vista desde la red carpet de los Heat 2026,

17:55

Así están los ánimos en Guadalajara, México, a horas de la ceremonia.

17:53

Desde Guadalajara, El Comercio te trae las novedades de la alfombra magenta de los Heat 2026. Se espera el paso de artistas extranjeros y también peruanos.

Desde Guadalajara, El Comercio te trae las novedades de la alfombra magenta de los Heat 2026. Se espera el paso de artistas extranjeros y también peruanos.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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