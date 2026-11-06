Jalisco, tierra de mariachis y tequila, cambió el sonido de sus guitarras y trompetas por los ritmos de la música latina. Puerto Vallarta acogió la gala final de los Premios HEAT 2026, que cerró una semana de celebraciones y dejó tres triunfos para el Perú: Grupo 5 ganó el premio a Mejor Artista Tropical, Brunella Torpoco se impuso en la categoría Mejor Artista Salsa y Gian Marco fue reconocido como Compositor del Año. Tres galardones obtenidos en categorías que reunieron a algunas de las figuras más importantes de la música latinoamericana.

La agrupación norteña se alzó con el premio en una de las categorías más competitivas de la noche, superando a artistas de la talla de Carlos Vives, Romeo Santos, Prince Royce, Eddy Herrera, Elvis Crespo, Olga Tañón y Los Ángeles Azules, así como a sus compatriotas de Corazón Serrano.

Al recibir el reconocimiento, Christian Yaipén agradeció a Dios y al público por acompañarlos a lo largo de su trayectoria. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando, junto con sus hermanos, dedicó el premio a su padre, Elmer Yaipén, fundador de la agrupación, a quien recordaron desde el escenario.

El reconocimiento tuvo un significado especial para los músicos de Monsefú, que continúan buscando abrirse camino fuera del Perú. En conversación previa con El Comercio, reconocieron que pese a los logros alcanzados en su país, todavía tienen mucho por conquistar en el mercado internacional. “Seguimos tocando puertas”, señalaron entonces. Su triunfo en Puerto Vallarta representa un nuevo paso en ese propósito.

La alegría peruana continuó con Brunella Torpoco, quien conquistó el premio a Mejor Artista Salsa en una categoría que reunió a referentes de la talla de Marc Anthony, Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Óscar D’León, Tito Nieves y Grupo Niche.

“Soy de Perú y de mi rico Chim Pum Callao. Este premio se lo dedico a mi familia, a Dios, a mi público. ¡No me lo creo!”, expresó la intérprete, orgullosa de sus raíces y del reconocimiento obtenido.

Gian Marco completó la terna de triunfos peruanos al conquistar el premio a Compositor del Año, superando a reconocidos autores como Edgar Barrera, Joss Favela, Eden Muñoz, Elena Rose, Leonel García, José Luis Roma y Jorge Drexler. El reconocimiento destacó su trayectoria como cantautor y su trabajo detrás de canciones interpretadas por grandes figuras de la música latina.

A diferencia de Grupo 5 y Torpoco, Gian Marco no estuvo presente en la ceremonia, debido a que debía cumplir con los ensayos de los próximos conciertos que ofrecerá en Lima.

Noche de homenajes

La gala comenzó con una descarga de merengue a cargo de Eddy Herrera, quien interpretó su conocido tema “Tú eres ajena” y marcó el inicio de una ceremonia que combinó presentaciones musicales, homenajes y premiaciones.

Uno de los momentos destacados fue el homenaje a Los Ángeles Azules, quienes recibieron el Premio a la Trayectoria por su aporte a la música romántica latinoamericana, con canciones que han trascendido generaciones y siguen vigentes en la memoria del público.

Don René Camacho también fue distinguido con un Premio a la Trayectoria. El músico mexicano agradeció el reconocimiento con palabras dedicadas a sus seres queridos y a quienes han acompañado su carrera. “Qué bonito premio, señores. Gracias a Dios, a mi familia, que me apoya y me mantiene los pies en la tierra. Gracias a Latinoamérica”, expresó.

La participación peruana tuvo, además, una historia que no estaba prevista en el programa inicial. Kate Candela fue la encargada de rendir homenaje a Celia Cruz en el segmento “Los que siempre viven”, aunque originalmente esa presentación estaba destinada a Brunella Torpoco.

La intérprete chalaca no pudo llegar a tiempo a los ensayos debido a inconvenientes personales, por lo que Kate asumió su lugar en el homenaje a la recordada Guarachera de Cuba. Lejos de mostrar incomodidad por el cambio, Brunella expresó su satisfacción de que su compatriota fuera la encargada de representarla en el escenario.

Así, ambas salseras peruanas tuvieron motivos para celebrar durante la misma ceremonia: Brunella con su premio a Mejor Artista Salsa y Kate con la oportunidad de participar en un tributo a una de las mayores referentes del género.

Los nuevos talentos también encontraron su espacio. Yeri Mua fue reconocida como Artista Revelación, mientras que Arthur Hanlon y Thalía se llevaron el premio a Mejor Colaboración por “Así fue”. La música de inspiración religiosa también tuvo su reconocimiento: “Ayer hablé con Dios”, de Corridos del Rey, ganó como Mejor Canción Religiosa.

El entretenimiento digital fue otro de los protagonistas. Aaron Mercury recibió el Globo HEAT al Influencer del Año, imponiéndose en una categoría que reunió a creadores de contenido de distintos países, incluidos varios representantes peruanos.

Por su parte, Marko, actor, comediante, productor y creador de contenido venezolano, recibió el Premio a la Trayectoria en Redes Sociales, en reconocimiento a su carrera en el entretenimiento digital.

La participación peruana tampoco se limitó a los artistas premiados. Pamela López subió al escenario para presentar la categoría Mejor Artista Regional Popular, cuyo reconocimiento fue para el colombiano Jessi Uribe. Por su parte, Teffi Valenzuela anunció el premio a Mejor Artista Pop, que conquistó el dúo Ha*Ash. Las hermanas Hanna y Ashley también se impusieron en la categoría Mejor Grupo o Banda.

La gala rindió igualmente homenaje a Gloria Trevi y Olga Tañón por sus destacadas trayectorias musicales. La puertorriqueña, presentada por los integrantes de Grupo 5, recibió emocionada el reconocimiento y agradeció a Dios, a su equipo de trabajo y a quienes han acompañado su carrera. También dedicó el premio a sus cinco hijos y a su esposo.

“Esto para mí importa muchísimo, porque es parte de ese aplauso que los artistas perseguimos todos los días”, expresó la intérprete, quien destacó el valor del cariño del público.

La celebración tuvo otro momento especial para el Perú cuando Grupo 5 compartió escenario con Olga Tañón para interpretar “Que se vaya”. La colaboración reunió a la reconocida cantante puertorriqueña con la agrupación de Monsefú, que sumó así una presentación internacional al premio conseguido durante la ceremonia.

Semana de música y cultura

Más allá de los galardones, los Premios HEAT 2026 permitieron conocer otras facetas de los artistas y acercarse a la cultura de Jalisco. Durante una semana, músicos, productores, creadores digitales y periodistas de distintos países participaron en conferencias, entrevistas, encuentros profesionales y actividades turísticas.

La programación incluyó conversaciones sobre el presente y el futuro de la industria musical, así como recorridos que llevaron a los invitados a descubrir parte de las tradiciones de la región. Desde los paisajes de Chapala hasta los campos de agave de Tequila, la celebración se extendió más allá de los escenarios.

También fue una oportunidad para escuchar a artistas que, detrás de sus éxitos, compartieron inquietudes y aspiraciones. Grupo 5 habló de su deseo de seguir creciendo fuera del Perú, mientras otros intérpretes abordaron los desafíos de una industria en la que las plataformas digitales han transformado la manera de producir, promocionar y consumir música.

Esa diversidad se reflejó también en los premios. En una misma ceremonia coincidieron las trayectorias de artistas que llevan décadas sobre los escenarios, las nuevas figuras de los géneros urbanos y los creadores de contenido que han encontrado en las redes sociales otra forma de llegar al público.

El último aplauso

Gloria Trevi fue la encargada de cerrar la gala, pero su presentación terminó siendo algo más que el último número musical de la noche. Los ganadores e invitados se sumaron a la celebración, bailando y cantando sus canciones, mientras la artista mexicana ponía fin a una ceremonia que había reunido distintas generaciones y estilos musicales.

Entre las luces del escenario, los últimos acordes de Gloria Trevi y los aplausos de los invitados, Puerto Vallarta despidió los Premios HEAT 2026. Jalisco volvió a sus mariachis, a sus guitarras y a sus tradiciones. La música latina, después de una semana de celebración, se llevó nuevos nombres para recordar y varias historias que seguir contando.



