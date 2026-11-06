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Resumen

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Grupo 5, Brunella Torpoco y Gian Marco, ganadores de los Premios Heat. (Fotos: Prensa Heat, Prensa Gian Marco)
Grupo 5, Brunella Torpoco y Gian Marco, ganadores de los Premios Heat. (Fotos: Prensa Heat, Prensa Gian Marco)
Por Sonia del Águila

Jalisco, tierra de mariachis y tequila, cambió el sonido de sus guitarras y trompetas por los ritmos de la música latina. Puerto Vallarta acogió la gala final de los Premios HEAT 2026, que cerró una semana de celebraciones y dejó tres triunfos para el Perú: Grupo 5 ganó el premio a Mejor Artista Tropical, Brunella Torpoco se impuso en la categoría Mejor Artista Salsa y Gian Marco fue reconocido como Compositor del Año. Tres galardones obtenidos en categorías que reunieron a algunas de las figuras más importantes de la música latinoamericana.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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