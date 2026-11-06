Carlos Rivera se convirtió en el principal ganador de los Premios HEAT 2026 tras obtener tres reconocimientos durante la ceremonia realizada el jueves 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. El cantante mexicano recibió los galardones a Mejor Artista Masculino, Álbum del Año por ¡Vida México! y Mejor Video por “Sin despedida”, colaboración que interpreta junto a Alejandro Fernández.

Gloria Trevi recibió el globo HEAT a Artista Oro de manos de Olga Tañón, una de sus amigas más queridas. La cantante puertorriqueña dedicó unas palabras a su amiga antes de anunciarla como ganadora. Trevi también participó en el cierre musical de la ceremonia, luego de alcanzar 55 funciones agotadas en el Auditorio Nacional.

Olga Tañón también fue reconocida durante el evento con el Premio Trayectoria Musical, entregado por Grupo 5 y Mar Solís. La intérprete presentó un espectáculo que incluyó canciones como “Reina no ruega”, “Es mentiroso” y “Sé que vendrás llorando”.

Olga Tañónfue reconocida en los Premios HEAT 2026 con el Premio Trayectoria Musical. (Foto: Prensa Heat )

Por su parte, Ha*Ash obtuvo dos galardones: Mejor Artista Pop y Mejor Grupo o Banda. Dayanara fue reconocida en la Región Andina, Grupo 5 obtuvo Mejor Artista Tropical y Brunella Torpoco recibió el galardón a Mejor Artista Salsa.

TE PUEDE INTERESAR: Brunella Torpoco vence a Marc Anthony y Rubén Blades en los Premios HEAT 2026

El cantautor peruano Gian Marco recibió el reconocimiento a Compositor del Año, una distinción que destaca su trabajo creativo y su aporte a la música latina.

Los resultados de las 30 categorías fueron determinados mediante los votos del público, registrados durante varias semanas a través de la aplicación de LosHeat.tv.

La trayectoria de distintas agrupaciones y figuras de la música también tuvo un lugar central en la ceremonia. Banda MS de Sergio Lizárraga recibió el Premio Trayectoria Musical de manos de Alejandra Espinoza.

MÁS INFORMACIÓN: Pamela López debutó como conductora en la gala de los Premios HEAT 2026

Asimismo, Don René Camacho, fundador y líder de La Arrolladora Banda El Limón, fue distinguido con el Premio Trayectoria. Los Ángeles Azules y Piso 21 también recibieron reconocimientos por su recorrido musical y presentaron algunos de sus temas más representativos.

Grupo 5 obtuvo el premio a Mejor Artista Tropical en los Premios HEAT 2026. (Foto: Prensa Heat)

La gala fue conducida por Alejandra Espinoza, Caroline Aquino, Karime Pindter y Marko, y se transmitió en vivo a través de LosHeat.tv y Jalisco TV, con un récord de audiencia, según la organización.

Lista de ganadores de los Premios HEAT 2026

Álbum del Año

¡Vida México!, Carlos Rivera

Artista Revelación

Yeri Mua

Canción de Año

“La Villa”, Ryan Castro, Kapo y Gangsta

Compositor del Año

Gian Marco

Director de videoclips del Año

Rodrigo Films

DJ del Año

Juan Magán

Fandom del Año

VibraPerversa, el fandom de La Perversa

Influencer del Año

Aaron Mercury

Mejor Artista Femenino

Karol G

Mejor Artista Masculino

Carlos Rivera

Mejor Artistas Pop

Ha*Ash

Ha*Ash obtuvo dos galardones en los Premios HEAT 2026: Mejor Artista Pop y Mejor Grupo o Banda. (Foto: Prensa Heat )

Mejor Artistas Regional Mexicano

Grupo Firme

Mejor Artista Regional Popular

Jessi Uribe

Mejor Artistas Región Andina

Dayanara

Mejor Artista Región Norte

Gabito Ballesteros

Mejor Artista Región Sur

Cazzu

Mejor Artista Rock

Maná

Mejor Artista Salsa

Brunella Torpoco

Mejor Artista Tropical

Grupo 5

Grupo 5, Brunella Torpoco y Gian Marco, ganadores de los Premios Heat. (Fotos: Prensa Heat, Prensa Gian Marco)

Mejor Artista Urbano

Arcángel

Mejor Artista Urbano Dominicano

Yailin La Más Viral

Mejor Canción para videojuegos, series o películas

“Zoo”, Shakira (Zootopia 2)

Mejor Canción Religiosa

“Ayer hablé con Dios”, Corridos del Rey

Mejor Canción Viral

“Dichavate”, Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador

Mejor Colaboración

“Así fue”, Arthur Hanlon y Thalía

Mejor Contenido en Plataforma

Karime Kooler

Mejor Grupo o Banda

Ha*Ash

Mejor Video

“Sin despedida”, Carlos Rivera y Alejandro Fernández

Productor del Año

Ovy On The Drums

Promesa Musical

Mario Girón

Los Premios HEAT 2026 reconoció a los artistas más votados en 30 categorías. Varios exponentes de la música latina fueron distinguidos por su trayectoria y producciones. (Foto: Prensa Heat )

Reconocimientos especiales

PREMIO TRAYECTORIA MUSICAL:

Olga Tañón

Los Ángeles Azules

Banda MS de Sergio Lizárraga

Piso 21

ARTISTA DE ORO: Gloria Trevi

PREMIO TRAYECTORIA: Don René Camacho de La Arrolladora Banda El Limón

PREMIO TRAYECTORIA EN CREACIÓN DE CONTENIDO: Marko