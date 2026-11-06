Los Premios HEAT 2026 reconoció a los artistas más votados en 30 categorías. Varios exponentes de la música latina fueron distinguidos por su trayectoria y producciones. (Foto: Prensa Heat )
Los Premios HEAT 2026 reconoció a los artistas más votados en 30 categorías. Varios exponentes de la música latina fueron distinguidos por su trayectoria y producciones. (Foto: Prensa Heat )
Por Redacción EC

Carlos Rivera se convirtió en el principal ganador de los Premios HEAT 2026 tras obtener tres reconocimientos durante la ceremonia realizada el jueves 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. El cantante mexicano recibió los galardones a Mejor Artista Masculino, Álbum del Año por ¡Vida México! y Mejor Video por “Sin despedida”, colaboración que interpreta junto a Alejandro Fernández.

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