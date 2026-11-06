Carlos Rivera se convirtió en el principal ganador de los Premios HEAT 2026 tras obtener tres reconocimientos durante la ceremonia realizada el jueves 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. El cantante mexicano recibió los galardones a Mejor Artista Masculino, Álbum del Año por ¡Vida México! y Mejor Video por “Sin despedida”, colaboración que interpreta junto a Alejandro Fernández.
Carlos Rivera se convirtió en el principal ganador de los Premios HEAT 2026 tras obtener tres reconocimientos durante la ceremonia realizada el jueves 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. El cantante mexicano recibió los galardones a Mejor Artista Masculino, Álbum del Año por ¡Vida México! y Mejor Video por “Sin despedida”, colaboración que interpreta junto a Alejandro Fernández.
Gloria Trevi recibió el globo HEAT a Artista Oro de manos de Olga Tañón, una de sus amigas más queridas. La cantante puertorriqueña dedicó unas palabras a su amiga antes de anunciarla como ganadora. Trevi también participó en el cierre musical de la ceremonia, luego de alcanzar 55 funciones agotadas en el Auditorio Nacional.
Olga Tañón también fue reconocida durante el evento con el Premio Trayectoria Musical, entregado por Grupo 5 y Mar Solís. La intérprete presentó un espectáculo que incluyó canciones como “Reina no ruega”, “Es mentiroso” y “Sé que vendrás llorando”.
Por su parte, Ha*Ash obtuvo dos galardones: Mejor Artista Pop y Mejor Grupo o Banda. Dayanara fue reconocida en la Región Andina, Grupo 5 obtuvo Mejor Artista Tropical y Brunella Torpoco recibió el galardón a Mejor Artista Salsa.
El cantautor peruano Gian Marcorecibió el reconocimiento a Compositor del Año, una distinción que destaca su trabajo creativo y su aporte a la música latina.
Los resultados de las 30 categorías fueron determinados mediante los votos del público, registrados durante varias semanas a través de la aplicación de LosHeat.tv.
La trayectoria de distintas agrupaciones y figuras de la música también tuvo un lugar central en la ceremonia. Banda MS de Sergio Lizárraga recibió el Premio Trayectoria Musical de manos de Alejandra Espinoza.
Asimismo, Don René Camacho, fundador y líder de La Arrolladora Banda El Limón, fue distinguido con el Premio Trayectoria. Los Ángeles Azules y Piso 21 también recibieron reconocimientos por su recorrido musical y presentaron algunos de sus temas más representativos.
La gala fue conducida por Alejandra Espinoza, Caroline Aquino, Karime Pindter y Marko, y se transmitió en vivo a través de LosHeat.tv y Jalisco TV, con un récord de audiencia, según la organización.
Lista de ganadores de los Premios HEAT 2026
Álbum del Año
¡Vida México!, Carlos Rivera
Artista Revelación
Yeri Mua
Canción de Año
“La Villa”, Ryan Castro, Kapo y Gangsta
Compositor del Año
Gian Marco
Director de videoclips del Año
Rodrigo Films
DJ del Año
Juan Magán
Fandom del Año
VibraPerversa, el fandom de La Perversa
Influencer del Año
Aaron Mercury
Mejor Artista Femenino
Karol G
Mejor Artista Masculino
Carlos Rivera
Mejor Artistas Pop
Ha*Ash
Mejor Artistas Regional Mexicano
Grupo Firme
Mejor Artista Regional Popular
Jessi Uribe
Mejor Artistas Región Andina
Dayanara
Mejor Artista Región Norte
Gabito Ballesteros
Mejor Artista Región Sur
Cazzu
Mejor Artista Rock
Maná
Mejor Artista Salsa
Brunella Torpoco
Mejor Artista Tropical
Grupo 5
Mejor Artista Urbano
Arcángel
Mejor Artista Urbano Dominicano
Yailin La Más Viral
Mejor Canción para videojuegos, series o películas
“Zoo”, Shakira (Zootopia 2)
Mejor Canción Religiosa
“Ayer hablé con Dios”, Corridos del Rey
Mejor Canción Viral
“Dichavate”, Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador
Mejor Colaboración
“Así fue”, Arthur Hanlon y Thalía
Mejor Contenido en Plataforma
Karime Kooler
Mejor Grupo o Banda
Ha*Ash
Mejor Video
“Sin despedida”, Carlos Rivera y Alejandro Fernández
Productor del Año
Ovy On The Drums
Promesa Musical
Mario Girón
Reconocimientos especiales
PREMIO TRAYECTORIA MUSICAL:
Olga Tañón
Los Ángeles Azules
Banda MS de Sergio Lizárraga
Piso 21
ARTISTA DE ORO: Gloria Trevi
PREMIO TRAYECTORIA: Don René Camacho de La Arrolladora Banda El Limón
PREMIO TRAYECTORIA EN CREACIÓN DE CONTENIDO: Marko