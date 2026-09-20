Los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco se transmitirán en vivo por LosHeat.tv.
Los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco se transmitirán en vivo por LosHeat.tv.
Por Redacción EC

El 24 de septiembre de 2026, HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco revela los nombres que competirán en su primera edición mexicana. Es el momento en que la premiación empieza a tomar forma: a partir de esa lista, la decisión pasa a manos de los fans, que son quienes eligen a cada ganador de las 30 categorías, votando cada 24 horas por la app de LosHeat.Tv.

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