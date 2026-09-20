El 24 de septiembre de 2026, HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco revela los nombres que competirán en su primera edición mexicana. Es el momento en que la premiación empieza a tomar forma: a partir de esa lista, la decisión pasa a manos de los fans, que son quienes eligen a cada ganador de las 30 categorías, votando cada 24 horas por la app de LosHeat.Tv.

Los nominados llegan desde toda la región. Es lo que distingue a esta premiación desde hace más de diez años: una misma noche donde caben países, géneros y generaciones unidos por una misma lengua y por una música que hoy se escucha en el mundo entero.

Antes de la gala vendrá la Semana HEAT, del 31 de octubre al 5 de noviembre: seis días de eventos y actividades repartidas por el estado, en alianza con el Gobierno de Jalisco, que llevarán la fiesta de la música latina a distintos puntos del territorio.

Todo desemboca el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, donde se entregarán las anheladas estatuillas de globos dorados que no se parecen a ningún otro: los está haciendo artesanos jalisciences. Salen de talleres donde los oficios pasan de una generación a la siguiente, y cada estatuilla lleva adentro las horas de quien la trabajó. No habrá dos iguales.

“El 24 de septiembre empieza lo bueno. A partir de ahí manda quien de verdad sostiene esta música: los fans que la escuchan todos los días, la defienden y la ponen a sonar. Nosotros solo contamos los votos.”, señala Diana Montes CEO de los HEAT Latin Music Awards.

Esta especial edición coincide con los días en que México enciende veladoras y dice en voz alta los nombres que no quiere olvidar. Sobre ese calendario se moverá la Semana HEAT, entre los talleres, la música y la manera de recibir que caracteriza al estado que le enseñó al mundo a dar serenatas.

Los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco se transmitirán en vivo por LosHeat.tv.