Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 son algunos de los artistas peruanos nominados a los Premios Heat, que este año se realizará en Jalisco.
Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 son algunos de los artistas peruanos nominados a los Premios Heat, que este año se realizará en Jalisco.
Por Redacción EC

HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco dio a conocer los nominados de su primera edición mexicana y la colombiana Karol G quedó al frente de una lista de 30 categorías. Bad Bunny la sigue con nueve. Entre esas categorías hay una que la premiación estrena en honor al país que este año la abraza: Mejor Artista Regional Mexicano.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.