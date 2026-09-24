HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco dio a conocer los nominados de su primera edición mexicana y la colombiana Karol G quedó al frente de una lista de 30 categorías. Bad Bunny la sigue con nueve. Entre esas categorías hay una que la premiación estrena en honor al país que este año la abraza: Mejor Artista Regional Mexicano.
HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco dio a conocer los nominados de su primera edición mexicana y la colombiana Karol G quedó al frente de una lista de 30 categorías. Bad Bunny la sigue con nueve. Entre esas categorías hay una que la premiación estrena en honor al país que este año la abraza: Mejor Artista Regional Mexicano.
A partir de la noche de este 24 de septiembre decide el público, que vota en exclusiva por la app de LosHeat.tv. Los ganadores se anunciarán y celebrarán el 5 de noviembre, en la gala del Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en vivo por LosHeat.tv.
Con siete nominaciones quedaron Carlos Rivera y Shakira. Con seis, Carín León, Alejandro Fernández, Belinda, Grupo Frontera, Elena Rose y Rosalía.
Ocho de los trece nombres más nominados de esta edición son mujeres, repartidas entre el pop, lo urbano, el álbum del año y la canción viral. Tini, Anitta y Aitana cierran el grupo de cabeza con cinco nominaciones cada una.
El país anfitrión también aparece arriba, y las bandas llevan buena parte del peso. Grupo Firme, uno de los mayores exponentes de la música mexicana en los estadios del continente, compite en Mejor Grupo o Banda y en la categoría que se estrena. Ahí lo acompañan Banda MS y La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, que entran a esas mismas dos categorías, y otros nombres que llevan décadas sosteniendo el género. Son 17 nominados en total en Mejor Artista Regional Mexicano, la categoría con la que HEAT reconoce a los grandes de esta música.
Y es que esta es la música que se canta en una boda, en una sobremesa y en un estadio del país que este año pone la casa. Ahora tiene una categoría con su nombre.
Esta edición se hace al estilo Jalisco porqué Jalisco la recibe. La Semana y la gala ocurren en su territorio, en trabajo conjunto con el Gobierno de Jalisco, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta.
Ahora empieza la parte en la que los fans tienen el poder. A partir de la noche de este 24 de septiembre se abren las votaciones, en exclusiva por la app de LosHeat.tv, donde los fans más fieles eligen a su favorito en cada una de las 30 categorías, una vez cada 24 horas. Las votaciones cierran el 15 de octubre.
La Semana HEAT corre del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta. La gala será el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en vivo por LosHeat.tv. La conducción estará en manos de la dominicana Caroline Aquino, la mexicana Karime Pindter, la venezolana Yohana Vargas, el uruguayo Ignacio Baladán y los colombianos La Segura y Dímelo King.
NOMINADOS POR CATEGORÍA:
MEJOR ARTISTA MASCULINO
Bad Bunny
Feid
Carín León
Alejandro Fernández
Carlos Rivera
Maluma
J Balvin
Manuel Turizo
Wisin
Alejandro Sanz
Quevedo
Rels B
Danny Ocean
Ricardo Montaner
MEJOR ARTISTA FEMENINO
Karol G
Shakira
Elena Rose
Rosalía
Tini
Emilia
Anitta
Kenia Os
Aitana
Kany García
Greeicy
Mon Laferte
Cazzu
Yuridia
Belinda
Ana Mena
Gloria Trevi
Thalía
MEJOR GRUPO O BANDA
Morat
Grupo Frontera
Grupo Firme
Ha*Ash
Maná
Fuerza Regida
Rawayana
CA7RIEL & Paco Amoroso
Los Ángeles Azules
Banda MS
LATIN MAFIA
La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
Ke Personajes
Intocable
Grupo Niche
Santos Bravos
Cultura Profética
Los Tucanes De Tijuana
MEJOR ARTISTA ROCK
Maná
Molotov
Don Tetto
Arde Bogotá
Airbag
Aterciopelados
Zoé
No Te Va Gustar
Siddhartha
Enjambre
Panteón Rococó
The Warning
Babasónicos
Tan Biónica
Enrique Bunbury
Viniloversus
Conociendo Rusia
MEJOR ARTISTA POP
Camilo
Danny Ocean
Shakira
Alejandro Sanz
Carlos Rivera
Morat
Reik
Aitana
Luis Fonsi
Ha*Ash
Kenia Os
Rosalía
Yuridia
Matisse
Tini
Belinda
Mon Laferte
Gloria Trevi
María José
Sin Bandera
MEJOR ARTISTA URBANO
Beéle
Ryan Castro
Kapo
Bad Bunny
Rauw Alejandro
Karol G
J Balvin
Feid
Arcángel
Wisin
Farruko
Maluma
Young Miko
Rels B
Quevedo
El Malilla
Trueno
Bad Gyal
Duki
MEJOR ARTISTA TROPICAL
Carlos Vives
Prince Royce
Romeo Santos
Eddy Herrera
Elvis Crespo
Silvestre Dangond
Fonseca
Grupo 5
Corazón Serrano
Olga Tañón
Los Ángeles Azules
La Sonora Santanera
Ke Personajes
Miriam Cruz
Margarita, La Diosa de la Cumbia
Chino & Nacho
Américo
El Blachy
MEJOR ARTISTA SALSA
Grupo Niche
Víctor Manuelle
Yiyo Sarante
Willy García
Luis Enrique
Gilberto Santa Rosa
Brunella Torpoco
Marc Anthony
Rubén Blades
Christian Alicea
Jerry Rivera
Grupo Cañaveral
Oscar D’León
Guayacán Orquesta
Luis Figueroa
Tito Nieves
MEJOR ARTISTA REGIÓN SUR
Emilia
Tiago PZK
Trueno
Luck Ra
Gonzalo Genek
Mon Laferte
Tini
María Becerra
Cris MJ
Anitta
Marama
Duki
CA7RIEL & Paco Amoroso
Milo J
Cazzu
Pablo Vita
Kidd Voodoo
MEJOR ARTISTA REGIÓN ANDINA
Greeicy
Mau y Ricky
Jombriel
ALLEH
Dayanara
Andreina Bravo
Nanpa Básico
Lasso
Los Amigos Invisibles
Miguel Bueno
Joaquina
LA GURU
Mike Bahía
Juliana
Luister La Voz
Juan Duque
FARIANA
MEJOR ARTISTA REGIÓN NORTE
De La Rose
Michael Flores
Tito Double P
Majo Aguilar
Natanael Cano
Alfredo Olivas
Boza
Neton Vega
Oscar Maydon
Gabito Ballesteros
Remmy Valenzuela
Sech
Gente De Zona
Dei V
ROA
Lucía De la Puerta
Guitarricadelafuente
Alemán
Gera MX
ARTISTA REVELACIÓN
Clarent
Paloma Morphy
DFZM
Macario Martínez
Santos Bravos
Ivan Cornejo
Neton Vega
LATIN MAFIA
El Bogueto
Kris R
Melody
Mar Solís
Dayanara
Omar Courtz
Miguel Bueno
Anna Sofia
Dani Flow
Lara Campos
Yeri Mua
PROMESA MUSICAL
ARIA VEGA
Kate Candela
Gonzy
Mario Girón
Marc Magán
Lowis Ye
Motherflowers
Kevis & Maykyy
Marcos Villalobos
Ana Sofi W
Jhon de la Torre
Lucero Mijares
Camila Fernández
Judeline
Cachirula
Vivir Quintana
ISADORA
Yele
Lala García
Plan de Escape
Dani Barranco
Yo soy Arango
INFLUENCER DEL AÑO
Alejo Igoa
Aldo Arturo
Ignacia Antonia
Araya Vlogs
Lucas Rangel
Davoo Xeneize
Tefi Valenzuela
Pamela López
Zully
Shirley Arica
Camilo Cifuentes
Aaron Mercury
Wendy Guevara
Nicola Porcella
Fede Vigevani
Paola Villalobos
Karime Pindter
Luisito Comunica
Yohana Vargas
Ignacio Baladán
La Segura
Alexis Omman
Berth-OH
Robe Grill
Rivers
LA COBRA
Kim Shantal
MEJOR ARTISTA REGIONAL POPULAR
Jessi Uribe
Paola Jara
Luis Alfonso
Pipe Bueno
Arelys Henao
Francy
Dayanara
Natalia Jiménez
REGIONAL MEXICANO (CATEGORÍA NUEVA)
Lucero
Christian Nodal
Grupo Firme
Grupo Frontera
Fuerza Regida
Carín León
Alejandro Fernández
Alfredo Olivas
Alicia Villarreal
Ana Bárbara
Eden Muñoz
Banda MS
La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
Julión Álvarez y su Norteño Banda
Lenin Ramírez
Remmy Valenzuela
Majo Aguilar
MEJOR ARTISTA URBANO DOMINICANO
El Alfa
Tokischa
La Perversa
Yailin La Más Viral
Chimbala
Rochy RD
Bulin 47
Donaty
Kiko el Crazy
La Insuperable
Shadow Blow
Don Miguelo
Arlene MC
Jey One
La Mas Doll
Lil Naay
Ronny GTA
MEJOR VIDEO
Berghain — Rosalía feat. Björk & Yves Tumor
Rojo Profundo — Dillom
Bajo De La Piel — Milo J
Choka Choka — Anitta, Shakira
Dai Dai — Shakira, Burna Boy
LA VILLA — Ryan Castro, Kapo, Gangsta
DtMF — Bad Bunny
SUPERESTRELLA — Aitana
Sin Despedida — Carlos Rivera, Alejandro Fernández
Heterocromía — Belinda
NUEVAYoL — Bad Bunny
Pa’ Él — Los Ángeles Azules, TINI
Otro Como Tú — Cazzu
Tú y Yo y Tú — Siddhartha
Si se acaba el mundo — Danna, El Malilla
Papasito — Karol G
Dardos — Romeo Santos, Prince Royce
Gimme More — CA7RIEL & Paco Amoroso
MEJOR COLABORACIÓN
Te Apuesto — Ha*Ash & María José
VeLDÁ — Bad Bunny ft. Dei V, Omar Courtz
Cuando No Era Cantante / No Hay Loco Que No Corone — El Bogueto, Yung Beef
Me Jalo — Fuerza Regida, Grupo Frontera
Vivir Sin Aire — Maná & Carín León
Perlas Negras — Natanael Cano, Gabito Ballesteros
Para Que Seas Feliz — Ricardo Montaner, Eden Muñoz
El Final De Nuestra Historia — Josi Cuen ft. Jorge Medina
Fifty Fifty — Kenia Os, Lola Índigo
Coleccionando Heridas — Karol G, Marco Antonio Solís
A Medio Vivir — Ricky Martin, Carín León
Carteras Chinas — Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
DOLCE VITA — Danna, Belinda
BbY WOW — Karol G, Judeline, Rusowsky
La Graciosa — Quevedo ft. Elvis Crespo
Como en el Idilio — Marc Anthony, Nathy Peluso
Con el corazón — Maluma, Yeison Jiménez
Pa ti toa — Ana Mena, Lola Índigo
Andamos Ready — Los Tucanes de Tijuana, Maffio, Izaak G
Así Fue — Arthur Hanlon & Thalía
MEJOR CONTENIDO EN PLATAFORMA
Alofoke Media Group
DIMELOKING
La Cotorrisa
El Factor Latino
Impresentables de LOS40
Spotify Sessions
Javier Paniagua ¿Qué es la música?
SongBook
Hermanos de Leche
CREATIVO — Roberto Mtz
Los Hombres Sí Lloran — Juan Pablo Raba
Contenido Extra — Jessie Cervantes
WestCOL
Las Alucines
Pinky Promise con Karla Díaz
Se Regalan Dudas
Karime Kooler
Alan por el Mundo
Leyendas Legendarias
Future of Music
DJ DEL AÑO
Alok
Vintage Culture
Bizarrap
Deorro
The Martinez Brothers
Julio Victoria
Steve Aoki
Juan Magán
Mariana BO
DJ Adoni
Little D
DJ Tao
CANCIÓN DEL AÑO
Todo lo fue — Lenin Ramírez
LA VILLA — Ryan Castro, Kapo, Gangsta
No Me Sé Rajar — Alejandro Fernández
Dai Dai — Shakira, Burna Boy
DtMF — Bad Bunny
La Perla — Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia
SUPERESTRELLA — Aitana
Niño — Milo J
BbY WOW — Karol G, Judeline, Rusowsky
Baile inolvidable — Bad Bunny
LA GRACIOSA — Quevedo ft. Elvis Crespo
Coleccionando Heridas — Karol G y Marco Antonio Solís
Osadía — Eden Muñoz, Cristian Castro
No Capea — Xavi, Grupo Frontera
Eres Mi Nada — Yuridia
PRODUCTOR DEL AÑO
Tatool
Ovy On The Drums
XROSS
KBeaTz
Sky Rompiendo
Federico Vindver
MAG
Tainy
Edgar Barrera
Sergio George
Rafa Arcaute
DIRECTOR DE VIDEOCLIPS DEL AÑO
Stillz
Residente
Direct Tony
Jessi Terrero
Rodrigo Films
Pedro Artola
Nuno Gomes
Nicolás Méndez
Darío Burbano y Felipe Mejía — «La Villa»
ÁLBUM DEL AÑO
DtMF — Bad Bunny
LUX — Rosalía
Tropicoqueta — Karol G
En Las Nubes – Con Mis Panas — Elena Rose
MUDA — Carín León
Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso
¿Dónde es el after? — Rawayana
Puerta Abierta — Kany García
¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
LO QUE ME FALTA POR LLORAR — Grupo Frontera
La 8va Maravilla — Arcángel
De Rey A Rey — Alejandro Fernández
Almas — Carlos Rivera
EQUILIBRIVM — Anitta
Femme Fatale — Mon Laferte
Julio Eterno — Juan Fernando Velasco
MEJOR CANCIÓN VIRAL
CHÉVERE — Aria Vega
Dai Dai — Shakira & Burna Boy
LA VILLA — Ryan Castro, Kapo & Gangsta
BbY WOW — Karol G, Judeline & Rusowsky
La Más Bonita — AA
COSITA LINDA — Elena Rose & Justin Quiles
Ajena — Eddy Herrera
Superestrella — Aitana
La Perla — Rosalía, Yahritza y su Esencia
Inglés en Miami — Rawayana
Hasta que te conocí — Juan Gabriel
Coqueta — Fuerza Regida & Grupo Frontera
Él me mintió — Amanda Miguel
Saca Punta — Arlene MC X Alofoke Music X Jey One X La Mas Doll
Dichavate — Ya Ice Dilan X Rey Tony X Helabusador
COMPOSITOR DEL AÑO
Edgar Barrera
Cristian Maldonado (Master Chris)
Keytin
Joss Favela
Horacio Palencia
Pablo Preciado
Eden Muñoz
Marcela de la Garza
Gian Marco
Elena Rose
Justin Quiles
Leonel García
José Luis Roma
Jorge Drexler
MEJOR CANCIÓN PARA VIDEOJUEGOS, SERIES O PELÍCULAS
Zoo — Shakira — Zootopia 2
EOO — Bad Bunny — Spiderman
Pájaro Cantor — Ácido Pantera & Cantora de Barro
Qué Más Quieres— The Warning — WWE 2K26
La primera vez — Juliana y Chromeo
Sentimiento Raro — Julieta Venegas — Nadie Nos Va A Extrañar
Hasta que me quede sin voz — Leiva
Ahí estabas tú — Carín León — Doménica Montero
Colors — Maluma — EA Sports 2026
Almas — Carlos Rivera — Hermanas: Un Amor Compartido
Sin Despedida — Alejandro Fernández & Carlos Rivera — Mi Rival
ESTOY PUTIAO — Feid, Sky Rompiendo & Dei V
Mentiras — Daniela Romo — Belinda
FANDOM DEL AÑO
La Perversa — VibraPerversa
Michael Flores — Michaelistas
Shirley Arica — Shililovers
Pablo Heredia — Pablovers
Yailin — Chiviricas
Pamela López — Team KittyPam
Dani Barranco — Club de fans de Dani Barranco
J Lexis — Team JLexis
Kenia OS — Las Kenini
Danna — Dreamiers
Belinda — Belifans
Carlos Rivera — Riveristas
CD9 — Coders
Karol G — Bichotas
Tini — Tinistas
Mario Girón — Gironers
Andreina Bravo — Team Andreina
Yahaira Plasencia — Yahalovers
Anitta — Aniitters
Cazzu — Cazzu Army
MEJOR CANCIÓN RELIGIOSA
Voy Con Jesús — Yele, Alex Zurdo
Quién Contra Mí — Elena Rose
La Respuesta — Gocho
Si Volviera Jesús — Víctor Manuelle
Todo Va Estar Bien — Barak, Tercer Cielo
Despiértame — Jesús Adrián Romero
ABCD — Daddy Yankee feat. Alex Zurdo
Ayer Hablé con Dios — Corridos del Rey
Solo hay uno — Joel Rocco y Enoc Parra