Los Premios Juventud 2026 harán historia este jueves 3 de septiembre al celebrarse por primera vez fuera de América. La edición número 23 de la ceremonia tendrá como escenario el Auditorio Starlite de Marbella, en Andalucía, España, bajo el lema “Conéctate al Vibe”.

La gala reunirá a algunas de las principales figuras de la música latina, además de contar con presentaciones en vivo, reconocimientos especiales y contenido exclusivo para plataformas digitales.

Uno de los grandes protagonistas de la noche será Carín León, quien encabeza la lista de nominados con nueve menciones.

¿A qué hora empiezan los Premios Juventud 2026?

La jornada comenzará con “Noche de Estrellas”, el especial de alfombra roja que incluirá entrevistas, moda, música, la entrega de los primeros premios y acceso a contenido detrás de cámaras.

El segmento previo podrá seguirse desde las siguientes horas:

México: 5:00 p. m.

Costa Rica: 5:00 p. m.

El Salvador: 5:00 p. m.

Guatemala: 5:00 p. m.

Honduras: 5:00 p. m.

Nicaragua: 5:00 p. m.

Perú: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

Ecuador: 6:00 p. m.

Panamá: 6:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Bolivia: 7:00 p. m.

República Dominicana: 7:00 p. m.

Puerto Rico: 7:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

Uruguay: 8:00 p. m.

Brasil (Brasilia): 8:00 p. m.

En Estados Unidos, “Noche de Estrellas” comenzará a las 6:00 p. m. ET / 5:00 p. m. CT / 3:00 p. m. PT.

La ceremonia central está programada para las 7:00 p. m. ET.

Carín León. Foto: Instagram

¿Dónde ver los Premios Juventud 2026?

La gala será transmitida por Univision, UNIMÁS y Galavisión en Estados Unidos. También podrá seguirse mediante ViX y YouTube tanto en Estados Unidos como en la mayoría de países de América Latina.

En México, la transmisión estará disponible por Canal 5 desde las 5:00 p. m.

En España, el especial “Noche de Estrellas” podrá verse mediante RTVE Play desde las 6:45 p. m., mientras que la gala principal será emitida por La 2 de RTVE desde las 10:20 p. m.

¿Qué artistas cantarán en los Premios Juventud?

La ceremonia contará con una extensa lista de artistas invitados. Uno de los debuts más esperados será el de Quevedo, quien llegará por primera vez a los Premios Juventud para interpretar un popurrí con “Columbia”, “Al golpito” y “La Graciosa”, esta última junto a Elvis Crespo.

También se presentarán Farruko y Greeicy, quienes interpretarán “Yapaque”, colaboración de EDM que alcanzó el primer puesto de la lista Latin Airplay durante julio.

Entre los artistas anunciados para subir al escenario también aparecen:

Ana Mena

Ángela Aguilar

Camilo

Christian Nodal

Eladio Carrión

Elena Rose

Juan Magán

Kenia Os

Manuel Carrasco

Mau y Ricky

Morat

Natanael Cano

Santos Bravos

Silvestre Dangond

Wisin

Xavi

La Oreja de Van Gogh

Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, llegaron a la ceremonia de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas | Foto: AFP / MICHAEL TRAN

Lista completa de nominados a los Premios Juventud 2026

Carín León llega a los Premios Juventud 2026 como el artista con mayor número de nominaciones, con nueve candidaturas. Le siguen Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete nominaciones cada uno.

Entre las categorías principales también aparecen nombres como Bad Bunny, Karol G, Shakira, Rosalía, Aitana, Anitta, Maluma, Myke Towers, Quevedo y Romeo Santos.

Además, el reconocimiento especial “Agente de Cambio” será entregado este año a Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel, por el impacto social, artístico y cultural de sus respectivas trayectorias.

Categoría Principal

Artista Premios Juventud Femenina

Aitana, Ana Mena, Anitta, Elena Rose, Kany García, Karol G, Natti Natasha, Rosalía, Shakira y Young Miko.

Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny, Carín León, Danny Ocean, Farruko, Maluma, Myke Towers, Quevedo, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Xavi.

Grupo o Dúo Favorito del Año

Dnd I Do Not Disturb, Gente De Zona, Jowell Y Randy, La Oreja De Van Gogh, Maná, Mau Y Ricky, Morat, Rawayana, Reik y Santos Bravos.

La Nueva Generación Femenina

Amaia, Angela Leiva, Annasofia, Aria Vega, Emjay, Isadora, Judeline, Mafalda Cardenal, Mar Solís y Nic.

El proyecto original, 'Do Not Disturb', fue publicado en 2025 con un repertorio de 16 canciones | Foto: EFE

La Nueva Generación Masculina

Bebeshito, Clarent, Damn Goldo, Dfzm, Dia, Juan Duque, Kris R., Maisak, Santos Bravos y Sebas Barcenas.

La Nueva Generación Música Mexicana

Armenta, Chuyin, Edgardo Nuñez, Kakalo, Kane Rodriguez, La Nueva Ola De La Cumbia, Low Clika, Mariangela, Omar Camacho y Tombochio.

Mi Track Favorito

“Carita Linda” – Rauw Alejandro; “Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís; “Corazón” – Danny Ocean; “La Perla” – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia; “Me Está Doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández.

Álbum del Año

¿Dónde Es El After? – Rawayana; Babylon Club – Danny Ocean; Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce; Equilibrivm – Anitta; Lamento En Baile – Daddy Yankee; LUX – Rosalía; Palabra De To’s (Seca) – Carín León; Sinfónico (En Vivo) – Yandel; Stendhal – Ozuna & Beéle; Tropicoqueta – Karol G.

Mejor Euro-Song

“Com Você” – Judeline & Amaia; “Da Me” – Bad Gyal; “La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo; “Lárgate” – Ana Mena; “Moja1ta” – Lola Indigo; “No Me Tires Flores” – Alejandro Sanz & Rels B; “Oh Si Pudiera” – Manuel Carrasco; “Si Juegas Conmigo (Asa25)” – Juan Magán & Abraham Mateo; “Superestrella” – Aitana; “Todos Estamos Bailando La Misma Canción” – La Oreja De Van Gogh.

Girl Power

“Amiga Mía” – Karol G & Greeicy; “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar; “Choka Choka” – Anitta & Shakira; “Fifty Fifty” – Kenia Os & Lola Indigo; “Gabriela (Young Miko Remix)” – Katseye & Young Miko; “Huir” – Kany García & Lia Kali; “La Rumba Del Perdón” – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz; “Muñeca” – Bad Gyal & De La Rose; “Muxaxa” – Tokischa & La Mas Doll; “Te Apuesto” – Ha*Ash & María José.

Colaboración OMG

“Dai Dai” – Shakira & Burna Boy; “Birthday Behavior” – Bia & Young Miko; “Damn I Love Miami” – Pitbull & Lil Jon; “East La” – Will.I.Am & Taboo; “Estrellitas Y Duendes feat. Sting” – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting; “Oye Mi Amor” – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná; “Thootie” – Ice Spice & Tokischa; “We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil” – Bon Jovi & Carín León.

La Mezcla Perfecta

“A Medio Vivir” – Ricky Martin & Carín León; “Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules; “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi; “La Del Proceso” – Grupo Frontera & Manuel Turizo; “No Quiero Hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony; “Una Noche Contigo” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes.

Los cantantes Marc Anthony, Farruko, Christian Nodal y Quevedo actuarán en la primera gala de los Premios Juventud que se celebrará el próximo 3 de setiembre en Marbella. ( Foto: Instagram / @marcanthony - @farruko - @quevedo.pd)

Mejor Dance Track

“Algo Tú” – Shakira & Beéle; “Bai-Lala” – Abraham Mateo; “Dando Vueltas” – Rauw Alejandro; “Esa Diva” – Melody; “Motinha 2.0” – Dennis, Luísa Sonza & Emilia; “No Bailes Sola” – Juan Magán & Lucho Rk; “Polaroid” – Eladio Carrión; “Secreto (Remix)” – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa; “Sorry Papi” – Topic & Becky G; “Yapaque” – Farruko, Greeicy & Steve Aoki.

Afrobeat Latino del Año

“Bendito” – Rawayana; “Botecito” – Juan Duque & Hamilton; “Chévere” – Aria Vega & Ryan Castro; “Enemigos” – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums; “La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta.

Mejor Tema en Cumbia

“Celosa” – Ke Personajes & J Balvin; “Con Otra” – Cazzu; “Cuando Una Mujer” – Mariangela; “Cumbiando” – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera; “Prieta De Mi Vida” – Los Mirlos & Guaynaa; “Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia.

Productor del Año

Andy Clay, Bizarrap, Casta, Edgar Barrera, Fux Beat, La Paciencia, Mag, Nico Cotton, Ovy On The Drums y Sky Rompiendo.

Mejor Tour

Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne; Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro; De Sonora, Para El Mundo – Carín León; Debí Tirar Más Fotos World Tour – Bad Bunny; Dinastía Tour – Peso Pluma; Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira; Latinaje Tour – Cazzu; Lux Tour – Rosalía; Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce; Vivir Sin Aire Tour – Maná.

Categoría Urbana

Mejor Urban Track

“Al Golpito” – Quevedo & Nueva Línea; “Alambre Púa” – Bad Bunny; “Amista” – Blessd & Ovy On The Drums; “Aplicándola” – Farruko; “Buenos Términos” – Rauw Alejandro; “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee; “Lleva Al Sol” – Rels B; “Polaroid” – Eladio Carrión; “Se Lo Juro Mor” – Feid; “Una Aventura” – Ozuna.

Mejor Mezcla Urbana

“5 Estrellas” – W Sound 23, Myke Towers & Ovy On The Drums; “Ay Dale” – Farruko & Eddy Lover; “Cholo 2” – Victor Mendivil & Eladio Carrión; “Forni” – Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro; “Incorregible” – Jory Boy & Chencho Corleone; “Me Voy A La Chingada” – Yandel & Xavi; “Portate Bonito” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums; “Ta’ Bien” – Nicky Jam & Beéle; “Tonto” – J Balvin, Ryan Castro & Dj Snake; “Un Polvito +” – Maluma & Maisak.

Mejor Canción Urbano Rhythmic

“Apaga La Luz” – Røz & Peso Pluma; “Buenos Días” – Eladio Carrión; “No Tiene Sentido” – Beéle; “Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros; “Pongo” – Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid; “Si Estás Con Alguien” – Omar Courtz; “Si Te Vas” – J Balvin & Jay Wheeler; “Tengo Celos” – Myke Towers; “Verano Rosa” – Karol G & Feid; “Zaza” – Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo.

Mejor Canción Urbano Trap

“Bienvenida” – Clarent; “Breezy” – Kidd Keo & Neutro Shorty; “Buti Call” – Kendo Kaponi & Omar Courtz; “Chica Atractiva” – Floyymenor & Lewis Somes; “Gout” – La Pantera; “Que Sensación (Remix)” – Jezzy & Arcángel; “Ricky Boby” – Eladio Carrión; “Topshelf” – Kris R. & Myke Towers; “Yeh!” – J Noa; “Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa.

Mejor Canción Dembow

“Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow; “Hace Calor” – Maria Becerra, El Alfa & Xross; “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy; “Miami” – Tokischa; “Pa Que Lo Bailes” – Lomiiel; “Pelo” – Dj Pereira & Blue Diamond; “Saca Punta” – Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll; “Un Gatito Me Llamó” – Karol G.

Mejor Álbum Urbano

Afrolova 25′ – Rels B; Corsa – Eladio Carrión; Do Not Disturb – Young Miko; El Baifo – Quevedo; El Sobreviviente WWW – Wisin; Hopi Sendé – Ryan Castro; Island Boyz – Myke Towers; La 8va Maravilla – Arcángel; Manda La Plena Moh – Farruko; Stendhal – Ozuna & Beéle.

Categoría Pop

Mejor Canción Pop/Urbano

“Babylon” – Venesti & Nicky Jam; “Bronceador” – Maluma; “Canción Para Regresar” – Sebastián Yatra, Lucho Rk, Belinda & Gente De Zona; “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles; “Menos El Cora” – Ryan Castro & Manuel Turizo; “Paris” – Boza & Sech.

Mejor Canción Pop/Rhythmic

“Cambiaré” – Luis Fonsi & Feid; “Chamita” – Mari La Carajita; “Inglés En Miami” – Rawayana & Manuel Turizo; “Las Guapas” – Alejandro Sanz; “Pinterest (Spanish)” – Anitta; “Tututu” – Elena Rose & Alleh; “Yo Y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle.

Mejor Canción Pop

“Bebiendo Lágrimas” – Mar Solís; “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira; “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi; “La Pelirroja” – Sebastián Yatra; “Mal Escrito” – Carlos Rivera & Malú; “Mi Historia Entre Tus Dedos” – Matteo Bocelli & Gianluca Grignani; “Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner; “Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel; “Tierra Mía” – Kany García; “Un Abrazo” – Gloria Trevi.

Mejor Canción Pop Rock

“¿Es En Serio?” – Ela Taubert; “Muérdeme” – Juanes & Bomba Estéreo; “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler; “Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León; “Vuelve” – Black Guayaba.

Mejor Canción Pop – Nueva Generación

“Com Você” – Judeline & Amaia; “Hecho Para Ti” – Latin Mafia & Omar Apollo; “Morfina” – Humbe; “Nunca Me Lo Esperé” – Piso 21 & Lasso; “Tus Iniciales” – Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma.

Mejor Canción Pop Balada

“+ Te Vale” – Yami Safdie & Emilia; “Aquí En La Arena” – Reik & Leo Rizzi; “Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro; “Huir” – Kany García & Lia Kali; “KMO” – Pablo Alborán; “Sin Despedida” – Carlos Rivera & Alejandro Fernández.

Mejor Álbum Pop

¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera; ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz; Apambichao – Manuel Turizo; Bendito Verano – Elena Rose; Cuarto Azul – Aitana; Juanesteban – Juanes; KMO – Pablo Alborán; La Llave – Mau Y Ricky; Puerta Abierta – Kany García; TQ+ – Reik.

Categoría Música Mexicana

Mejor Colaboración Música Mexicana

“Donde Estés, Donde Estoy” – Carlos Rivera & Marisela; “Los Laureles” – Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina; “Modo Difícil” – Grupo Firme & Grupo Frontera; “No Voy A Cambiar” – Codiciado & Xavi; “Te Quiero, Te Amo” – Pesado & Alfredo Olivas.

Mejor Fusión Música Mexicana

“Déjame Dormir” – Codiciado & Carín León; “Demencia” – Junior H & Gael Valenzuela; “Dopamina” – Peso Pluma & Tito Double P; “Marlboro Rojo” – Fuerza Regida; “Mejores Jordans 2” – Victor Mendivil & Oscar Maydon; “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera; “Ojitos Mentirosos” – Chino Pacas; “Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros; “Pues Qué Le Hago?” – Chuyin; “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez.

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana

“Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar; “China De Los Ojos Negros” – Ángela Aguilar; “Cuento De Nunca Acabar” – Carlos Rivera & Ana Bárbara; “¿Quien No Ha Llorado Por Amor?” – Alex Fernández; “Retumbando En El Cora” – Camila Fernández; “Tú Y Las Nubes” – Pepe Aguilar & Alfredo Olivas; “Un Vals” – Christian Nodal.

Mejor Canción Banda Música Mexicana

“Al Chile No Sé” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Gerardo Coronel; “Aunque Tiren Hate” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho; “De Esta Me Levanto” – Banda Los Recoditos; “Directo Al Corazón” – Luis Angel “El Flaco”; “No Me Aprovechaste” – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga; “Seguro Le Dolió” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Fuerza Regida; “El Rey” – Vicente Fernández & Alejandro Fernández.

Mejor Canción Norteña Música Mexicana

“Eres” – Joss Favela & Alfredo Olivas; “Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz; “Me Enamoré Solo” – Calibre 50; “Selfie” – La Fiera De Ojinaga; “Supercargada” – Los Dos De Tamaulipas; “Ya Me Vale Madre” – El Fantasma.

Mejor Álbum Música Mexicana

¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal; 111xpantia (Deluxe) – Fuerza Regida; Arriba La Compañia – Los Dos De Tamaulipas; Dinastía – Peso Pluma & Tito Double P; El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50; Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera; La Fernández – Camila Fernández; Nadie Se Va Como Llegó – Ángela Aguilar; Palabra De To’s (Seca) – Carín León; Silencio Habla – Oscar Ortiz.

María Becerra llega a Perú. Foto: Instagram

Categoría Tropical

Tropical Hit

“1+1” – Maluma & Kany García; “Como En El Idilio” – Marc Anthony & Nathy Peluso; “Cómo Se Compara” – Luis Figueroa; “Dardos” – Romeo Santos & Prince Royce; “El Pacto” – Silvestre Dangond & Manuel Turizo; “Hello, What’s Up” – Christian Alicea; “La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo; “La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche; “No Te Borro” – Fariana; “Tú Tienes Algo” – Indy Fontaine & Charlie Cruz.

Tropical Mix

“A Celia” – Lena Burke ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle; “Amor Bonito” – Kany García & Juan Luis Guerra 4.40; “Apambichao” – Manuel Turizo & Maluma; “Fabricando Fantasías” – Sergio George & Carlos Vives; “Hasta El Sol De Hoy” – Guaynaa & Farruko; “Lokita Por Mí” – Romeo Santos & Prince Royce; “Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana; “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy; “Que Me Quiera Má” – Marc Anthony & Wisin; “Una Vaina Bien” – Silvestre Dangond & Sebastián Yatra.

Mejor Álbum Tropical

Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce; El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella; El Último Disco Vol.1 – Carlos Vives; Gris – Luis Figueroa; La Covertura – Guaynaa; Música Para Bailar – Fariana; Poeta Herío – Elvis Crespo; Radio Venezuela – Chino y Nacho, Chyno Miranda & Nacho; Soy – Daniela Darcourt; Swingkete Vol.1 – Maratón – Christian Alicea.

Categoría TV y Streaming

Mi Actor Favorito

Andrés Palacios – Mi Verdad Oculta; Diego Klein – Guardián De Mi Vida; Emmanuel Palomares – Los Hilos Del Pasado; Gabriel Soto – Monteverde; Marcus Ornellas – Doménica Montero.

Mi Actriz Favorita

Angelique Boyer – Doménica Montero; Oka Giner – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor; Silvia Navarro – Guardián De Mi Vida; Susana González – Mi Verdad Oculta; Yadhira Carrillo – Los Hilos Del Pasado.

Me Enamoran

África Zavala y Gabriel Soto – Monteverde; Angelique Boyer y Marcus Ornellas – Doménica Montero; Ela Velden y Sebastián Rulli – Mi Rival; Oka Giner y David Zepeda – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor; Silvia Navarro y Daniel Arenas – Guardián De Mi Vida; Susana González y David Chocarro – Mi Verdad Oculta.

Categoría Digital y Social

Creator del Año

Diego Rodriguez, Ibai Llanos, Rocío López, Stefanny Loaiza y Tefi Valenzuela.

Mejor LOL

Andrea Farga, Héctor De La Garza, Jenny Solares, Nachter y Tío Néstor.

Podcast del Año

El Chal Con Pao Sasso, La Cotorrisa, Pinky Promise, Roca Project y Yo Pude, Tú Puedes.

#Gettingreadywith

Alejandra Capetillo, Lailany Sota, Ludmilla, Sol Vargas y Valeria Villalobo.

POV Futbolero

Futbol Al Chile, Ivansfull, Joel Ubieto, Mercedes Roa y Pablo Zolezzi.

#Modoavión

Alejandra Travels, Araya Vlogs, Hola Soy Natasha, Plex y Roberta Con Maleta.

Couple Goals

Aitana y Plex; Calle y Poché; Fernanda Giménez y Sebastien Andrade; Lola Lolita y Alonso López; Polo Morin y Bernardo Abascal.

Creator de España

Elena Gortari, Jordi Rodríguez Moreno, Lola Lolita, Nil Ojeda y Tatiana Kae.

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