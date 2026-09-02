Premios Juventud 2026 llega a España: hora, transmisión, nominados y artistas invitados. Foto: Billboard
Premios Juventud 2026 llega a España: hora, transmisión, nominados y artistas invitados. Foto: Billboard
Por Redacción EC

Los Premios Juventud 2026 harán historia este jueves 3 de septiembre al celebrarse por primera vez fuera de América. La edición número 23 de la ceremonia tendrá como escenario el Auditorio Starlite de Marbella, en Andalucía, España, bajo el lema “Conéctate al Vibe”.

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