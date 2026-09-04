La ceremonia se celebró por primera vez en Europa, en la ciudad de Marbella | EFE/ Gaston Britos
La ceremonia se celebró por primera vez en Europa, en la ciudad de Marbella | EFE/ Gaston Britos
/ GASTON BRITOS
Por Redacción EC

La primera edición de los Premios Juventud en Europa, realizada en Marbella, España, tuvo como principales ganadores a Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G, Romeo Santos, Alejandro Fernández y Prince Royce.

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