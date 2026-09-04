La primera edición de los Premios Juventud en Europa, realizada en Marbella, España, tuvo como principales ganadores a Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G, Romeo Santos, Alejandro Fernández y Prince Royce.

El evento, organizado por TelevisaUnivision junto con Starlite Marbella, premió a Shakira con tres galardones, incluidos el de mejor artista femenina y mejor canción pop por “Bésame”, tema interpretado junto a Alejandro Sanz.

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Por su parte, Bad Bunny obtuvo dos distinciones en las categorías de mejor artista masculino y mejor tour. La cantante española Aitana logró tres estatuillas por Mejor Euro-Song, Mejor Álbum Pop y Couple Goals, mientras que Karol G consiguió el premio a Álbum del Año por Tropicoqueta y Mejor Canción Urbano Rhythmic por “Verano Rosa”.

Asimismo, Alejandro Fernández, Prince Royce y Romeo Santos sumaron tres reconocimientos cada uno por sus respectivos trabajos y colaboraciones.

Durante la ceremonia, personalidades como Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y la agrupación La Oreja de Van Gogh recibieron la distinción “Agentes de Cambio” por su impacto cultural y labor social.

Al recibir el galardón, Banderas dedicó el reconocimiento a Ceuta, señalándola como “una ciudad multicultural y multirreligiosa” y expresando su apoyo a los vecinos de la zona.

La gala, conducida por Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina, contó con las presentaciones musicales de Camilo, Wisin, Manuel Carrasco y Ana Mena.

De ese modo, la transmisión llegó a más de 150 países tras la alianza de la cadena organizadora con RTVE, marcando el inicio de las actividades del PJ Fest, que continuará con conciertos en Starlite durante el fin de semana.

*Con información de EFE