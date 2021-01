Por otro lado, Leslie Shaw compite en la categoría de Hit del año con su canción “Estoy soltera”, junto a la actriz y cantante mexicana Thalía. “He aprendido a no necesitar de nadie más, me encantar estar soltera y no deberle nada a nadie y ser mi propia jefa”, comentó la artista en una entrevista como parte de la promoción de su single.

En pleno ascenso internacional, la ganadora de un premio Heat 2020 está a punto de cumplir un año desde que se mudó a Estados Unidos. Vale resaltar que, entre sus próximos proyectos planea sacar nueva música este 2021 y continuar con las grabaciones de sus videoclips, actividades que se vieron un poco paralizadas por la pandemia.

