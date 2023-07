Arctic Monkeys y Fred Again están entre los 12 artistas y grupos finalistas a llevarse el premio al álbum del año en esta edición de los Premios Mercury que se celebrarán el próximo 7 de septiembre en el teatro “Hammersmith Apollo” de Londres.

Tras dos décadas sin hacer música, Arctic Monkeys anunciaron su regreso el pasado agosto de 2022 con su séptimo álbum “The Car”, que ha entrado en la lista de finalistas del “Mercury Prize 2023″, según anunció este jueves la organización de los premios.

Ganar el premio no sería algo nuevo para la banda de Sheffield, que lo obtuvo en su debut con su disco “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not”.

Entre sus rivales de este año está la artista nacida en Londres Jessie Ware y el artista con el título de persona más joven en ganar el premio a mejor productor en los “Brit Awards”, Fred Again.

Ware vuelve a la lista de finalista tras 11 años gracias a su quinto disco “That! Feels Good!”. Por otra parte, Fred Again es reconocido por sus himnos de “Actual Life 3″.

Los raperos Loyle Carner y J Hus reciben su segunda nominación por “Hugo” y “Beautiful And Brutal Yard”, respectivamente. Unos álbumes que tratan la percepción de la masculinidad y el ciclo de violencia que viven en las calles de Londres.

Muchos de los finalistas ya han sido nominados en otras ediciones de los Premios Mercury, pero también hacen hueco para algunos recién llegados. Entre ellos están Olivia Dean y Shygirl, que adoptan enfoques muy diferentes de la música pop. Una está inmersa en la canción tradicional y la otra en la vanguardia de la producción moderna.

Y la estrella de las listas de éxitos Raye, que se cuela en la lista con su esperado debut tras una larga disputa con su discográfica, “My 21st Century Blues”, que salió a la luz el pasado febrero.

La mayoría de los finalistas de este año son procedentes de la capital británica, dato que ha planteado algunos interrogantes sobre la falta de diversidad en la industria musical.

Todos los ocho últimos ganadores del Mercury Prize han salido de la capital y aunque hayan abarcado una gran variedad de géneros, la disminución de las voces de otras ciudades es evidente.

El último ganador en venir de otro lugar que no sea Londres fue el grupo escocés Young Fathers, que casualmente vuelve a optar al premio este año por su cuarto álbum: “Heavy, Heavy”.

La lista de finalistas se completa con el grupo irlandés de doom-folk Lankum, Jockstrap con su pop experimental y el grupo de jazz Ezra Collective.

