Para los cineastas que compiten este año por el Oscar al mejor cortometraje, la nominación representa mucho más que un logro individual, es un indicador de que la industria de Hollywood está flexibilizando sus estructuras.

Los nominados coinciden en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha comenzado a validar relatos que antes permanecían en la periferia, desde sátiras sobre la salud femenina hasta dramas sobre la soledad masculina.

Imagen de archivo de estatuilla de los Premios Oscar. (Foto: EFE/EPA/Allison Dinner)

La realizadora Julia Aks, nominada junto a Steve Pinder por “Jane Austen’s Period Drama”, destacó que la categoría de cortometrajes funciona hoy como un espacio de vanguardia.

“La categoría de cortometraje muestra una diversidad particular en sus géneros. Y creo que eso me llena de esperanza, porque la Academia, que es el pináculo y el termómetro de la industria, se está abriendo cada vez más”, afirmó Aks en entrevista con AFP.

Por otro lado, Sam Davis, nominado junto a Jack Piatt por “The Singers”, sostiene que este reconocimiento valida su intención de plasmar preocupaciones generacionales. Su obra sigue a un grupo de hombres que rompen su aislamiento mediante una competencia de canto en un bar.

“Quería contar una historia sobre la conexión y el poder de la vulnerabilidad, especialmente hoy en día cuando todo el mundo está en sus teléfonos y estamos más desconectados”, explicó Davis.

Lee Knight, director de “A friend of Dorothy”, explora la soledad y la amistad intergeneracional con las actuaciones de Miriam Margolyes y Stephen Fry. Para Knight, el camino a la nominación fue un ejercicio de resiliencia tras años de intentos fallidos en la actuación.

Por otro lado, la competencia también abre espacio a contextos geopolíticos complejos. “Butcher’s Stain”, de Meyer Levinson-Blount y Oron Caspi, aborda la historia de un empleado árabe-israelí en Tel Aviv.

Sus creadores ven en la tecnología y el contexto global un motor para nuevas narrativas. “Contar historias es una de las artes más antiguas... Siento que estamos entrando en una era muy interesante para la narrativa”, señaló Caspi.

La 98ª edición de los Premios Oscar se realizará el próximo 15 de marzo en Hollywood, donde estos nuevos talentos esperan consolidar su espacio en el cine de gran escala.

