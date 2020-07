El festival español Primavera Sound de este año no pudo realizarse debido a la pandemia. Pero el del 2021 promete sacarse el clavo con un cártel ambicioso, que ya anunció hace unas semanas: allí se lucen Iggy Pop, Tame Impala, Beck, Gorillaz, Massive Attack, The Jesus and Mary Chain y hasta Bad Bunny (para ira o dicha de muchos). Y los nombres sobran.

Ese es el nivel del evento barcelonés, que año a año diseña un ‘lineup’ cargado de artistas clásicos, de vanguardia, y sobre todo diversos. Pero este 2020, a falta de festival, sí está celebrando su Primavera Pro, una sección de intercambio entre profesionales de la música, reunidos mediante la virtualidad. Y en ese gran mercado, que empezó el último miércoles y culmina mañana viernes, hay un representante peruano participando: la productora Cernícalo.

“Es una gran ventana en la que se apuntan artistas que desean ser expuestos, compradores musicales de diferentes partes del mundo, representantes de festivales, gente de radios, de la prensa y más. Nosotros íbamos a ir con DJ Shushupe, Budapest y Saphie Wells, pero ahora que será solo virtual hemos incluido también a Chano Díaz Límaco y a Maribel Tafur, que han hecho sus presentaciones online”, explica Pepita García Miró, directora de Cernícalo.

Por aquellas coincidencias del destino, este año el Primavera Sound cumple 19 años y Cernícalo Producciones también. Una suerte de alineación astral que –se espera– debería ser auspiciosa para los músicos peruanos. La vitrina es notable.

El maestro percusionista Marcos Mosquera (al centro) es el encargado del curso en línea Golpes de Cajón, de Giramos Academia.

HACERSE ESCUCHAR

Aunque la “nueva normalidad” ha afectado fuertemente al sector musical, también ha abierto puertas para darse a conocer a distancia. Nunca fue tan fácil, mediante un clic, una cámara y un micrófono, encontra la manera de exhibirse a ojos y oídos ubicados en distintas partes del planeta.

La clave es saber aprovechar el medio, desde luego. Y allí está, por ejemplo, la iniciativa Giramos Academia, también impulsada por Cernícalo: un espacio de formación musical que aprovecha los medios digitales, como es el caso del curso Golpes de Cajón, a cargo del maestro percusionista Marcos Mosquera, que se las ha ingeniado para replicar, a través de la pantalla de una tablet o laptop, el rítmico sonido de la palma de la mano contra el cajón.

“Además, es algo que yo vengo haciendo desde hace tiempo, unos 10 años atrás. Al principio me grababa y mandaba los videos por WhatsApp, pero luego empecé a usar Skype. Tienes que entender que yo me dedico solamente a la música, de otra cosa no puedo vivir”, explica el músico.

El dato

Más información sobre Giramos Academia en https://academia.giramos.pe/

Todo sobre el Primavera Pro: https://www.primaverasound.com/pt/primavera-pro





